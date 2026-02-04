Obavijesti

Tech

Komentari 7
3,7 POSTO ELEKTRIČNIH

Hrvati u siječnju kupili 11,5 % manje vozila, najprodavaniji su hibridi, a ovaj je model na vrhu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Hrvati u siječnju kupili 11,5 % manje vozila, najprodavaniji su hibridi, a ovaj je model na vrhu
Foto: Matthias Balk/DPA

VW T-Cross bio je najprodavaniji model u siječnju 2026., budući da je to vozilo odabralo 190 kupaca. Druga je Škoda Octavia koja je registrirana 163 puta, treća Suzuki Vitara (132).

Admiral

U Hrvatskoj je u siječnju prodano 3.946 novih putničkih automobila što je 11,5 posto manje nego u siječnju 2025., podaci su o novim registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus.

20
Foto: Dubravko Kolarić/24sata

U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.

ZANIMLJIV TREND U AUTOINDUSTRIJI Za neke nema krize: Evo koliko je rasla prodaja luksuznih auta
Za neke nema krize: Evo koliko je rasla prodaja luksuznih auta

Četvrto mjesto drži Suzuki (258 prodanih vozila i udjel od 6,5 posto), peti je Opel (209 prodanih i udjel od 5,3 posto).

VW T-Cross bio je najprodavaniji model u siječnju 2026., budući da je to vozilo odabralo 190 kupaca. Druga je Škoda Octavia koja je registrirana 163 puta, treća Suzuki Vitara (132).

Listu najprodavanijih modela kojih je u siječnju prodano više od stotinu zaključuje Suzuki Sx4 kojih je prodano 112.

U siječnju su, od kapitalaca, prodana po dva Aston Martina i Bentleya.

ZA OSAM POSTO Raste prodaja auta u Hrvatskoj: Jedna marka dominira tržištem

Iako na maloj bazi, hibridi su godinu započeli pobjedom nad benzincima. Hibrida je u siječnju prodano 1.815 ili 46 posto od ukupne prodaje, dok je benzinski motor odabrao 1.481 kupac, ili njih 37,5 posto.

Dizelaše i dalje preferira 451 kupac, odnosno njih 11,4 posto, a potpuno električna vozila njih 145 ili 3,7 posto. Na začelju su vozila na plinski pogon kojih je u prvom mjesecu ove godine prodano 54, odnosno 1,4 posto. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Veslali u Splitu, tužili vlasnika Facebooka i postali milijarderi: Gdje su sada braća Winklevoss?
KRIPTOMILIJARDERI

Veslali u Splitu, tužili vlasnika Facebooka i postali milijarderi: Gdje su sada braća Winklevoss?

Winklevossi su u tužbi protiv Facebooka dobili 65 milijuna dolara. Oni su Zuckerberga angažirali da im pomogne napraviti Harvard Connection, međutim on je 2004. na današnji dan lansirao TheFacebook.
Veliki kvar: Srušio se ChatGPT
otklanjaju problem

Veliki kvar: Srušio se ChatGPT

OpenAI večeras je izvijestio o ozbiljnim tehničkim problemima sa svojim najpopularnijim servisom
Zombi ostaci covida love u čoporima i ubijaju ključne stanice našeg imuniteta!
NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA

Zombi ostaci covida love u čoporima i ubijaju ključne stanice našeg imuniteta!

Ostaci SARS-CoV-2 nisu bezopasni, već napadaju ključne stanice imuniteta i uzrokuju kronične upale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026