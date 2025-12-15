Za neke nema krize: Evo koliko je rasla prodaja luksuznih auta

Iako je prosječna cijena novog auta u SAD-u oko 50.000 dolara, studija kaže da se tržište za aute od 100.000 dolara i više i dalje drži jako dobro. Prema toj procjeni, taj segment bi trebao rasti oko 5 do 7 posto godišnje kroz iduće desetljeće.

Najviše bi trebao rasti “niži” luksuzni dio, auti od 100.000 do 170.000 dolara, gdje se očekuje rast prodaje 6 do 8 posto sve do 2035. Oni još skuplji, od 170.000 do 500.000 dolara, kao i auti preko 500.000 dolara, trebali bi rasti sporije, oko 3 do 5 posto.

Zanimljivo je da se i u ovom “bogatom” razredu ponavlja trend koji vidimo i kod običnih auta: rabljeni bi trebali rasti brže od novih. U studiji se navodi da bi prodaja rabljenih luksuznih auta mogla rasti oko 1,5 puta brže od novih, jer su novi preskupi, a ponuda rabljenih sve veća.

Druga velika stvar je način kupnje. Iako su klasični saloni i dalje najpopularniji, tri četvrtine ispitanih kaže da bi bili otvoreni kupiti sljedeći auto u potpunosti online. U istoj priči se spominje i da velik dio potencijalnih kupaca luksuznih auta redovito prati sadržaj na internetu čak i kad trenutno ne planira kupnju.

A što se zapravo traži? U svim dobnim skupinama najpoželjniji su Porsche i Ferrari. Električni luksuzni auti zasad nisu glavni hit: mali dio ispitanih kaže da već ima luksuzni ili egzotični EV, ali mlađi kupci puno češće kažu da bi takav auto uzeli kao sljedeći. Tržište luksuza često ide svojim putem, neovisno o tome što se događa s “normalnim” autima. I dok većina kupaca lovi što manju ratu, ovaj dio kupuje više po želji i dojmu, pa zato i ne usporava.