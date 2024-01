Hrvati voze sve starije aute, prosječni ima 14,66 godina: ANKETA Koliko je star vaš auto?

U 2023. godini povećala se ukupna prosječna starost svih vozila u Hrvatskoj s 14,59 (2022.) na 14,66 godina. Podaci Centra za vozila Hrvatske pokazuju kako je, u odnosu na 2022. godinu, došlo i do povećanja prvih registracija u državi. Među novim osobnim automobilima govorimo o povećanju za oko 30 posto (s 44.476 na 57.953 vozila), dok u kategoriji rabljenih vozila povećanje iznosi približno 29 posto (s 62.035 na 79.914 vozila).

Od ukupno registriranih vozila njih 66,7 posto staro je 10 i više godina, od čega u kategoriji M1 (osobni automobili) prosječna starost iznosi 13,38 godina.

Na drugom su mjestu vozila stara 6 do 9 godina (15,63 posto), zatim vozila stara od 2 do 5 godina (12,11 posto) dok su vozila stara do godinu dana najmanje zastupljena (5,56 posto).

Od ukupno pregledanih 2.406.952 vozila, na redovnom je tehničkom pregledu njih 428.385 proglašeno neispravnima. Na pregledanim je vozilima utvrđena ukupno 2.430.791 greška, od čega najviše na uređajima za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju (576.570, odnosno, 23,72 posto), a slijede greške na uređajima za kočenje (535.498, odnosno, 22,03 posto). Prosječan broj grešaka po neispravnom vozilu tako iznosi 5,67.

Zabrinjavajući je podatak i taj da je na 295.000 pregledanih vozila utvrđena grešku na motoru vozila.

Najviše vozila na benzinski pogon, uz Grad Zagreb (138.836) registrirano je u Splitsko-dalmatinskoj županiji (86.739); na dizelski pogon, uz Grad Zagreb (203.814) također najviše u Splitsko-dalmatinskoj županiji (111.906); dok je najviše vozila na električni pogon, uz Grad Zagreb (2.728) registrirano u Zagrebačkoj županiji (835).

- Statistički podaci nam već nekoliko godina ukazuju na neprekidan rast starosti vozila, što znači da se vozila kvare uslijed dugogodišnjeg trošenja pojedinih dijelova. Iako je broj prvih registracija u RH u kategoriji novih vozila veći nego prošle godine, i dalje prednjače registracije rabljenih vozila. To ne mora nužno značiti da su rabljena vozila lošija ili nekvalitetnija, ali njih svakako treba redovito održavati i pregledavati. Stanice za tehnički pregled tu imaju važnu ulogu zbog uočavanja nepravilnosti te podizanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu na način da u njemu sudjeluju samo ona vozila koja zadovoljavaju tehničke uvjete sigurnosti. Svakako pozdravljamo i povećanje broja registracija električnih vozila, koji postepeno raste iz godine u godinu - izjavio je Tomislav Škreblin, pomoćnik Uprave za tehničke poslove.