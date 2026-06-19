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DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Hrvatska iznad prosjeka EU-a po pokrivenosti 5G mrežom...

Piše HINA,
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Hrvatska iznad prosjeka EU-a po pokrivenosti 5G mrežom...
Foto: Peter Kneffel/DPA/PIXSELL

Novo izvješće Europske komisije pokazuje da je Hrvatska iznad EU prosjeka u 5G mreži, optici i digitalnim vještinama građana, no upozorava na slab napredak u digitalnoj transformaciji malih i srednjih poduzeća.

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Europska komisija u svom je izvješću navela da Hrvatska ima snažne temelje za digitalnu transformaciju, posebno u infrastrukturi i digitalnim vještinama, no potrebno je ubrzati digitalizaciju malih i srednjih poduzeća, priopćilo je u petak Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Izvješće Europske komisije (EK) o digitalnom desetljeću za 2026. donosi pregled napretka država članica u ostvarivanju europskih digitalnih ciljeva do 2030. godine, a prema podacima Komisije Hrvatska je iznad prosjeka Europske unije u osnovnoj 5G pokrivenosti, koja iznosi 97,8 posto, dok je prosjek EU-a 96,8 posto. Iznad prosjeka EU-a je i pokrivenost optičkom infrastrukturom do korisnika, odnosno FTTP, koja u Hrvatskoj iznosi 77,9 posto, u odnosu na europski prosjek od 74,1 posto. Pozitivni rezultati zabilježeni su i u području digitalnih vještina - u Hrvatskoj 63,4 posto građana ima barem osnovne digitalne vještine, dok je prosjek EU-a 60,4 posto.

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Ministarstvo navodi da Europska komisija u izvješću prepoznaje i "jačanje hrvatske uloge u strateškim europskim tehnološkim područjima", uključujući kvantnu komunikacijsku infrastrukturu, poluvodičke tehnologije, superračunalstvo i suverenu digitalnu infrastrukturu. Ističu i da Hrvatska sudjeluje u više europskih digitalnih inicijativa i partnerstava te time doprinosi razvoju zajedničkih europskih digitalnih kapaciteta.

U izvješću se, dodaje Ministarstvo, upozorava i na područja u kojima je potrebno ubrzati provedbu. To se prije svega odnosi na digitalizaciju malih i srednjih poduzeća, širu primjenu umjetne inteligencije, računalstva u oblaku i podatkovne analitike. Nadalje, Hrvatskoj treba više informacijsko-komunikacijskih stručnjaka, a digitalne usluge države trebaju biti bolje povezane, jednostavnije i praktičnije za građane i poduzetnike.

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“Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nastavit će raditi na razvoju dostupnijih digitalnih javnih usluga, jačanju digitalnih vještina, poticanju primjene novih tehnologija i izgradnji sigurnog digitalnog okruženja za građane, poduzetnike i javnu upravu”, poručili su.

Dodali su da cilj digitalne transformacije nije samo uvođenje novih tehnologija, nego "stvaranje javnih usluga koje štede vrijeme, smanjuju administrativno opterećenje i omogućuju građanima i poduzećima brži, sigurniji i jednostavniji pristup uslugama države."

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