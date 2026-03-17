Tek smo se naviknuli na 5G, a evo što će nam donijeti 6G

Peta generacija mobilnih mreža (5G) stigla je uz velika obećanja. Govorilo se o samovozećim automobilima koji međusobno komuniciraju i autonomno krstare autocestama te o novim aplikacijama koje će promijeniti svijet kao što je to učinio Uber. No, stvarnost je bila nešto skromnija. Iako je 5G donio brži internet i manja kašnjenja, većina korisnika nije osjetila revolucionarnu promjenu u svakodnevnom životu. Netflix se učitava malo brže i to je uglavnom to.

No, dok se prašina oko 5G mreže još nije ni slegla, industrija već punom parom radi na njezinu nasljedniku. Pripremite se na novi val futurističkih najava jer stiže 6G, tehnologija koja bi trebala biti komercijalno dostupna oko 2030. godine. Ovaj put, ključne riječi nisu samo brzina i povezivost, već umjetna inteligencija i sposobnost mreže da "osjeća" fizički svijet oko sebe, funkcionirajući poput globalnog radarskog sustava.

Brzina je samo početak

Kao i kod svake nove generacije, prvo što upada u oči su brojke koje obećavaju drastično bolje performanse. Prema okviru koji je postavila Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), nazivajući novu tehnologiju "IMT-2030", ciljane vršne brzine dosezat će i do jednog terabita u sekundi (Tbps), što je teoretski i do sto puta brže od 5G mreže. Kašnjenje, odnosno latencija, trebala bi pasti ispod 0,1 milisekunde, čineći komunikaciju praktički trenutnom. Takve performanse otvorit će vrata aplikacijama koje su danas u domeni znanstvene fantastike, poput holografske teleprisutnosti, gdje ćete moći komunicirati s realističnim 3D projekcijama sugovornika, ili stvaranja "digitalnih blizanaca" čitavih gradova za upravljanje prometom i infrastrukturom u stvarnom vremenu. Da bi se to postiglo, 6G će koristiti nove, znatno više frekvencijske pojaseve, takozvane sub-teraherc (sub-THz) i teraherc (THz) spektre, koji nude ogroman kapacitet, ali i donose izazove zbog manjeg dometa signala.

Mreža koja misli: Umjetna inteligencija u srži sustava

Najveća promjena koju 6G donosi nije samo u performansama, već u samoj arhitekturi. Za razliku od 5G mreže, gdje je umjetna inteligencija (AI) dodana naknadno kako bi optimizirala postojeće operacije, 6G se od samog početka dizajnira kao "AI-fokusirana" mreža. To znači da će umjetna inteligencija biti temeljni stup, duboko utkan u svaki sloj mreže. Umjesto da inženjeri ručno upravljaju i optimiziraju protok podataka, AI modeli će to raditi autonomno, predviđajući opterećenja, preusmjeravajući promet u stvarnom vremenu i osiguravajući da svaki korisnik dobije potrebne resurse bez zastoja. Mreža će se, u suštini, sama upravljati, prilagođavati i "liječiti".

Osim upravljanja samom mrežom, AI će biti i ključna usluga. Umjesto da vaš uređaj šalje podatke na udaljene servere na obradu, 6G mreža imat će distribuirane "AI čvorove" bliže korisnicima. To će omogućiti gotovo trenutne odgovore za AI aplikacije, što je ključno za budućnost autonomnih vozila koja moraju donositi odluke u djeliću sekunde.

Revolucija osjetila: Kad mreža postane radar

Možda i najfascinantnija inovacija 6G tehnologije je koncept nazvan "integrirano osjetilo i komunikacija" (ISAC). Jednostavnim rječnikom, mreža će moći funkcionirati poput golemog radarskog sustava. Radio valovi koji se koriste za prijenos podataka istovremeno će se koristiti za detekciju, praćenje i mapiranje fizičkog okruženja. Bazne stanice moći će prepoznati prisutnost, oblik, brzinu i putanju objekata i ljudi bez potrebe za kamerama ili posebnim senzorima.

Primjene su gotovo neograničene. U prometu, mreža će omogućiti automobilima da "vide" iza uglova ili kroz prepreke, drastično povećavajući sigurnost. U javnim prostorima, mogla bi detektirati padove ili iznenadne zdravstvene probleme kod prolaznika i automatski pozvati hitne službe. U industriji, roboti će moći surađivati s ljudima s milimetarskom preciznošću, svjesni svakog pokreta u svojoj okolini. Naravno, ovakva tehnologija otvara i ozbiljna pitanja o privatnosti, koja će se morati riješiti kroz stroge regulacije i standarde kako bi se osiguralo da se podaci koriste etično i sigurno.

Fokus na "upload" i sveprisutna povezanost

Dok se 5G fokusirao na brzine preuzimanja (download), 6G će jednaku važnost pridati i brzinama slanja podataka (upload). Razlog je jasan: sve više podataka šaljemo s naših uređaja u oblak. Od sigurnosnih kamera koje analiziraju snimke pomoću AI-ja, preko pametnih naočala koje projiciraju proširenu stvarnost, do digitalnih blizanaca koji zahtijevaju konstantan dotok informacija iz stvarnog svijeta. Cilj je postići simetrične brzine, gdje je slanje podataka jednako brzo kao i njihovo preuzimanje.

Konačno, 6G teži ostvarenju istinske globalne povezanosti. To će se postići integracijom zemaljskih mreža s nezemaljskim platformama poput satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), dronova i stratosferskih balona. Time će se ukloniti "mrtve zone" i osigurati brzi internet na moru, u zraku i u najudaljenijim dijelovima svijeta, stvarajući jedinstvenu, trodimenzionalnu pokrivenost cijelog planeta.