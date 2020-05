Hrvatska ostala kod kuće, čak i škole od 500 učenika su prazne

U školu je u ponedjeljak sjelo manje od pet posto učenika. To ne čudi s obzirom na stroge propisane epidemiološke mjere, a potom i preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali i otvorenu preporuku roditeljima HZJ-za, a potom i ravnatelja i nastavnika da djecu ne šalju u školu ako baš ne moraju.

Roditelji su morali potpisati izjavu da nemaju gdje s djetetom jer oboje rade, a u obitelji nema nikog drugog tko bi ga mogao čuvati. Zbog mjera koje bi bilo praktički nemoguće provesti da je u škole krenula većina djece, ravnatelji i učitelji, posebno u školama u kojima se ionako malo djece javilo za dolazak, upućivali su roditelje da izbjegnu ova prva dva pokusna tjedna.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL Najveći broj ih je na kraju tako i odlučio, što zbog kaosa koji je zavladao u sustavu, što zbog straha za dijete. Tako je na području Splitsko-dalmatinske županije 159 učenika (manje od jedan posto) od 1. do 4. razreda sjelo je u klupe, a na području cijele Dalmacije od 33.121 učenika nižih razreda tek je njih 573 od ponedjeljka na nastavi u školama.

- To je manje od 2% u četiri dalmatinske županije, što je pokazatelj kako je ovakva odluka o otvaranju škola, u kojoj je odgovornost za sigurnost učenika u školama prebačena na roditelje, i koja podrazumijeva razdvajanje djece i nejednak pristup obrazovanju s obzirom na ekonomski položaj roditelja. Dakle, potpuni promašaj Ministarstva znanosti i obrazovanja - istaknula je Ana Hinić, voditeljica Područnog ureda Split Sindikata hrvatskih učitelja.



Ana Hinić ističe da je veliki problem to što učenici koji nastavljaju svoj rad od kuće, neće moći kontaktirati učiteljice tijekom nastave u školi, i to će za njih predstavljati dodatnu otegotnu okolnost. Uz to, ističu iz SHU, učenici koji dolaze u školske ustanove, neće u školskoj ustanovi imati obveznu nastavu stranih jezika, izbornih predmeta, a neki od njih i nekih drugih redovitih predmeta.

- Neće biti ni dodatnih aktivnosti od kojih su neke neprovedive radi nedolaska ostalih učenika u školama. Sve to će biti i za njih otegotne okolnosti. Neprihvatljive su stoga izjave koje dolaze iz Ministarstva znanosti i obrazovanja kako će u školama nastava odvijati "normalno". Neprihvatljive su i izjave o tome da su učitelji nagovarali roditelje za ostanak kod kuće, jer se od početka izvođenja on-line nastave pokazalo kako se opseg posla još i povećao u odnosu na uobičajeni rad u školskim ustanovama. I učitelji i roditelji i učenici žele povratak učenika u školske klupe, ali učenici zaslužuju zakonom zajamčeno pravo na jednak pristup obrazovanju i sigurnost u školama - poručila je Hinić.

Na Braču nitko nije došao u školu

U samome Splitu u klupe splitskih osnovnih škola sjelo je 129 od 6890 učenika nižih razreda prema uputama za suzbijanje epidemije koronavirusom, a u polovici škola roditelji nisu poslali uopće svoju djece te se nastava i dalje odvija samo virtualno.

- Roditelji su prijavili ukupno 129 djece,a od toga je 47 učenika u produženom boravku, najviše u OŠ Žnjan - Pazdigrad, njih 28. U 14 splitskih škola nijedno dijete neće krenuti na nastavu u školskim zgradama u ponedjeljak. To su škole Bol, Kman-Kocunar, Lokve-Gripe, Lučac, Marjan, Mejaši, Plokite, Pujanke, Ravne Njive, Slatine, Srinjine, Stobreč, Sućidar, Visoka - poručili su iz Grada Splita.

U šest osnovnih škola otoka Brača, gdje je ovih dana bilo žarište pandemije, niti jedan učenik nižih razreda nije došao u školu na nastavu. Dubravka Menjak, ravnateljica OŠ Supetar, pod koju potpadaju područne škole Nerežišća i Sutivan, ističe da su roditelji, učenici i djelatnici temeljem anketa pokazali zadovoljstvo nastavom na daljinu, te da nisu spremni slati djecu u škole.

- Ova je situacija teška, a i prije slučajeva zaraze nismo imali odaziv roditelja da će poslati djecu na nastavu. Mi smo sve pripremili kako bi zadovoljili tražene uvjete o sigurnosti, no niti u jednoj bračkoj školi u ponedjeljak nema učenika. Brač se vratio na pojačane mjere kao što je bilo na početku pandemije, na otoku je sve stalo, a idućih dana sastat će se aktiv bračkih ravnatelja kako bi razmotrili situaciju i što treba dalje poduzeti - istaknula je ravnateljica OŠ Supetar, koju pohađa 496 bračkih školaraca, a od toga 195 učenika nižih razreda.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U solinskoj školi Kraljice Jelene, gdje se nastava zbog velikog broja učenika odvija u četiri smjene, također nema nikoga u klupama.

- U našoj školi je 475 učenika od 1. do 4. razreda, a tu se ubrajaju i područne škole Kučine i Mravinci, no na nastavu u ponedjeljak nema niti jednog učenika. Svi radimo online što iziskuje veliki trud učitelja i roditelja, a pokazalo se anketama još krajem ožujka da je dio učenika agilniji i revniji nego na običnoj nastavi. Doduše, po razredima se nađe i par "spavača - kazala je Vesna Ružić. ravnateljica solinske OŠ Kraljice Jelene.

Svatko tko je proveo mjesec dana u radu u razredu, zna kako "pada" motivacija učenika kad je i 20% učenika u razredu odsutno. Stoga priče onih koji uvjeravaju javnost o tome kako će se voditi nastava u školama u ovakvim okolnostima kada u njima nedostaje 98% učenika, mogu biti samo rezultat nerazumijevanja funkcioniranja odgojno- obrazovnog procesa, odnosno nerazumijevanja potreba učenika" - komentira Ana Hinić, voditeljica Područnog ureda Split Sindikata hrvatskih učitelja.

U ponedjeljak je u OŠ PG županije došlo 222 ucenika, tj 4,5% fizicki prisutnih od ukupnog broja ucenika u ovoj školskoj godini. U 12 škola nema niti jednog ucenika, u njih 7 je do 5 ucenika, a produženi boravci organizirani su u 10 škola. Prijevoz ucenika organiziran je jedino za lošinjsku djecu, tj. za podrucnu školu u Nerezinama. Najviše ucenika je u OŠ Maria Martinolica u Malom Lošinju, ukupno njih 47, ukljucujuci i maticne i podrucne škole, te OŠ Viktora Cara Emina u Lovranu sa 34 ucenika, OŠ Ivan Goran Kovacic Vrbovsko s 29 ucenika i OŠ Milan Brozovic Kastav ukupno 17.

Upisi u 1. razred na čekanju

Slično je i u Osječko-baranjskoj županiji, gdje se u škole vratilo tek 80-ak od 6500 učenika nižih razreda.

Tek malo bolja situacija je u Primorsko-goranskoj županiji. U ponedjeljak su u tamošnje škole došla 222 učenika, odnosno 4,5 posto od ukupnog broja učenika u ovoj školskoj godini. U 12 škola nema niti jednog đaka, u njih 7 je do 5 ucenika, a produženi boravci organizirani su u 10 škola. Prijevoz učenika organiziran je jedino za lošinjsku djecu, tj. za područnu školu u Nerezinama. Najviše učenika je u OŠ Maria Martinolica u Malom Lošinju, ukupno njih 47, uključujući i matične i područne škole, te OŠ Viktora Cara Emina u Lovranu s 34 učenika, OŠ Ivan Goran Kovacic Vrbovsko s 29 učenika i OŠ Milan Brozovic Kastav ukupno 17.

- Što se tice upisa u OŠ, kao odjel za odgoj i obrazovanje potpuno smo spremni, revidirani su nam svi popisi, školski liječnici su dobili upute od epidemiologa i vjerujem da cemo vrlo brzo krenuti u realizaciju upisa novih prvašica. Što se tiče srednjih škola, učenicima će biti ponuđena 82 izborna programa i škole su potvrdile svoje upise. Što se tiče državne mature, ove godine imamo 2345 maturanata, od toga oko 700 gimnazijalaca. Sutra (utorak) se piše probni esej iz Hrvatskog jezika, a matura starta 8.lipnja i to pisanjem pravog eseja iz tog predmeta dok je daljnji raspored isto tako napravljen - kazala je pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ-a Edita Stilin, dodajući kako suosjeća s maturantima koji su, smatra, trenutno u najnezavidnijoj situaciji po pitanju školstva.

- Maturanti su, nažalost, u najnezgodnijoj situaciji od svih učenika zato što se ne zna ishod izbornih predmeta, a posljedično i izbor prava na sveučilišta. No, žao mi je učenika svih generacija što podnose ovako veliki teret, misilim da će nažalost po ružnome zapamtiti ovu školsku godinu. Naime, najprije je bio štrajk, čuvali su svoje učitelje, pa su doma čuvali nonice i bake pa sad moraju ići u školu da pomognu ekonomskim mjerama. Tako da, sva podrška učenicima, posebno onima 8.razreda, maturantima, ja vjerujem da će ipak doći u školu oprostiti se jedni od drugih, da će ocjenjivanje biti kako treba i da će ova školska godina, koja je bila svakakva, završiti na najbolji mogući način - zaključila je Stilin.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na nastavu u zagrebačke osnovne škole u ponedjeljak je došlo 4,3 posto djece, a u 18 od ukupno 111 škola nije došlo nijedno dijete, izvijestio je na konferenciji za novinare zagrebačkog Stožera civilne zaštite pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Ivica Lovrić.

Podsjetimo, Lovrić je prošli tjedan održao sastanak s ravnateljima zagrebačkih osnovnih škola te im preporučio da učitelji ne drže nastavu, već da djecu doslovce "čuvaju", a da se nastava nastavi na daljinu.

- Zaključili smo da su zagrebačke učiteljice i učitelji od 16. ožujka do danas imali su nastavu na daljinu svakodnevno, odnosno sa svim učenicima u razredu komunicirali su posredstvom elektroničke komunikacije te da je da je to nužno nastaviti i od 11. svibnja -rekao je Lovrić.

Tema: Bolje obrazovanje 2020.