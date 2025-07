Hrvatska predstavlja 12 videoigara na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka

Hrvatska će na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka, u sklopu globalne inicijative "Games Around The World", koja će se održati od 22. do 28. srpnja kao dio tematskog tjedna "Learning & Playing Week" predstaviti dvanaest igara.

Posjetitelji EXPO-a imat će priliku isprobati hrvatske videoigre različitih žanrova, razvojnih pristupa i autorskih glasova iz domaće gaming scene, a njihov konačni popis odabran je u suradnji s Klasterom hrvatskih proizvođača videoigara, ističe u najavi Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), uz Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Predstavit će se „All Living Things” proizvođača videoigara Moxo, u kojoj se otkrivaju tajne kamena mudraca, „Bura: The Way the Wind Blows” Tiny Meow studija, 3D avantura nadahnuta duhom starih hrvatskih narodnih priča, „Escape Simulator 2” Pine Studija, što je nastavak popularne escape room videoigre, „Go Home Annie” Misfit Villagea, psihološka horor avantura smještena u zagonetno Žumberačko gorje, „Inked: A Tale of Love” Somnium Gamesa, narativna puzzle igra smještena u svijet crtan kemijskom olovkom i „Pompeii: The Legacy” Siscia Gamesa, u kojoj igrači ponovno grade Pompeje.

Tu su još „Red Solstice 2” Iron Warda, taktička akcijska igra o preživljavanju na Marsu, „Serious Sam 4” Croteama, gdje se legendarni Sam vraća u epskoj borbi protiv invazije izvanzemaljaca, „Speed Limit” Gamechucka, adrenalinsko arkadno iskustvo, „Starpoint Gemini 3” Overseer Gamesa, smještena u otvoreni svemir, „The Talos Principle 2” Croteama, duboka filozofska puzzle avantura iz prvog lica koja proširuje tematske i vizualne dosege prvog dijela te „Unity of Command II” 2x2 Gamesa, nastavak jednog od najhvaljenijih strateških naslova, koji donosi pristupačan, ali dubok uvid u ratnu taktiku Drugog svjetskog rata.

EXPO 2025 Osaka održava se od travnja do listopada na temu "Oblikovanje budućeg društva za naše živote" na umjetnom otoku Yumeshima, izgrađenom posebno za tu svrhu. Očekuje se da će imati više od 28 milijuna posjetitelja, uz sudjelovanje više od 160 zemalja i međunarodnih organizacija.

Hrvatski paviljon osmišljen je kao multiosjetilni prostor koji prikazuje raznolikost hrvatskih klimatskih zona, s inovativnim termalnim sustavom koji spaja stvarne vremenske uvjete iz Hrvatske i Japana u realnom vremenu.

Benjamin Noah Maričak voditelj projekta Games Croatia, zadužen za videoigre i nove tehnologije u HAVC-u, te Rea Budić i Renato Lovreković iz Tiny Meow studija predstavit će hrvatsku industriju videoigara.

Projekt Games Croatia okuplja ključne dionike hrvatske industrije videoigara – Klaster hrvatskih proizvođača videoigara (CGDA), Hrvatski eSport Savez (HeSS), Reboot i Inkubator PISMO iz Novske.