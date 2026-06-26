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GTA 6 ruši rekorde i prije izlaska: Evo koliko ljudi ga je već kupilo u prvih par dana

Piše Tin Žigić,
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GTA 6 ruši rekorde i prije izlaska: Evo koliko ljudi ga je već kupilo u prvih par dana
Foto: Rockstar Games

GTA 6 je napokon u prednarudžbama, a cijene i pomama već ruše rekorde. Analitičari najavljuju milijarde, dok se igrači vraćaju u Vice City 19. studenog 2026

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Nakon više od trinaest godina čekanja, Rockstar Games otvorio je prednarudžbe za Grand Theft Auto VI, vjerojatno najočekivaniji naslov u povijesti videoigara. Iako su se širile nepotvrđene glasine o desecima milijuna prodanih primjeraka, službena prodaja tek je počela, a potražnja je istog trena potvrdila status igre kao kulturnog fenomena. Međutim, šuška se o brojci od vrtoglavih 39 milijuna primjeraka prodanih u samo prvih par dana od kad su prednarudžbe moguće, što bi značilo da je zarada već sad prešla 3 milijarde dolara.

Početak prodaje i cijene

Prednarudžbe su službeno otvorene 25. lipnja za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Standardno izdanje igre košta 79,99 američkih dolara, dok "Ultimate Edition", koje uključuje ekskluzivna vozila, oružja i odjeću, stoji 99,99 dolara, svrstavajući GTA 6 među najskuplje AAA naslove. Kolika je pomama vladala, najbolje svjedoči podatak da su se prve serije fizičkih kopija na platformama poput Amazona rasprodale u manje od sat vremena. To je jasan pokazatelj goleme potražnje koja je građena više od desetljeća, dok se igrači utrkuju kako bi osigurali svoj primjerak.

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Analitičari predviđaju povijesni uspjeh

Dok Rockstar još šuti o brojkama, analitičari predviđaju financijski uspjeh bez presedana. Tvrtka za istraživanje tržišta DFC Intelligence procjenjuje da će Rockstar samo od prednarudžbi zaraditi milijardu dolara te u prvoj godini prodati nevjerojatnih 40 milijuna primjeraka. Investicijska banka Piper Sandler nešto je suzdržanija s prognozom od 35 milijuna jedinica do travnja 2027. godine. Ove brojke, iako goleme, stavljene su u kontekst uspjeha prethodnika, Grand Theft Auto V iz 2013., koji je zaradio milijardu dolara u prva tri dana prodaje i do danas je prodan u više od 215 milijuna primjeraka, čime je postao drugi najprodavaniji naslov svih vremena.

Povratak u Vice City i priča o dvoje protagonista

Privlačnost igre leži u povratku u Vice City, Rockstarovu fiktivnu verziju Miamija, ali ovaj put unutar znatno veće savezne države Leonida, inspirirane Floridom. Igrači će pratiti priču dvoje protagonista, Lucije i Jasona, prvog muško-ženskog dua u povijesti franšize. S budžetom za razvoj koji navodno premašuje milijardu dolara, GTA 6 jedan je od najskupljih zabavnih proizvoda ikada. Očekuju se fotorealistična grafika, napredna umjetna inteligencija i jedan od najimpresivnijih otvorenih svjetova stvorenih dosad, postavljajući nove standarde za gaming. Službeni izlazak igre zakazan je za 19. studenog 2026. godine.

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