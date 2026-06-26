GTA 6 ruši rekorde i prije izlaska: Evo koliko ljudi ga je već kupilo u prvih par dana

Nakon više od trinaest godina čekanja, Rockstar Games otvorio je prednarudžbe za Grand Theft Auto VI, vjerojatno najočekivaniji naslov u povijesti videoigara. Iako su se širile nepotvrđene glasine o desecima milijuna prodanih primjeraka, službena prodaja tek je počela, a potražnja je istog trena potvrdila status igre kao kulturnog fenomena. Međutim, šuška se o brojci od vrtoglavih 39 milijuna primjeraka prodanih u samo prvih par dana od kad su prednarudžbe moguće, što bi značilo da je zarada već sad prešla 3 milijarde dolara.

Početak prodaje i cijene

Prednarudžbe su službeno otvorene 25. lipnja za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Standardno izdanje igre košta 79,99 američkih dolara, dok "Ultimate Edition", koje uključuje ekskluzivna vozila, oružja i odjeću, stoji 99,99 dolara, svrstavajući GTA 6 među najskuplje AAA naslove. Kolika je pomama vladala, najbolje svjedoči podatak da su se prve serije fizičkih kopija na platformama poput Amazona rasprodale u manje od sat vremena. To je jasan pokazatelj goleme potražnje koja je građena više od desetljeća, dok se igrači utrkuju kako bi osigurali svoj primjerak.

Analitičari predviđaju povijesni uspjeh

Dok Rockstar još šuti o brojkama, analitičari predviđaju financijski uspjeh bez presedana. Tvrtka za istraživanje tržišta DFC Intelligence procjenjuje da će Rockstar samo od prednarudžbi zaraditi milijardu dolara te u prvoj godini prodati nevjerojatnih 40 milijuna primjeraka. Investicijska banka Piper Sandler nešto je suzdržanija s prognozom od 35 milijuna jedinica do travnja 2027. godine. Ove brojke, iako goleme, stavljene su u kontekst uspjeha prethodnika, Grand Theft Auto V iz 2013., koji je zaradio milijardu dolara u prva tri dana prodaje i do danas je prodan u više od 215 milijuna primjeraka, čime je postao drugi najprodavaniji naslov svih vremena.

Povratak u Vice City i priča o dvoje protagonista

Privlačnost igre leži u povratku u Vice City, Rockstarovu fiktivnu verziju Miamija, ali ovaj put unutar znatno veće savezne države Leonida, inspirirane Floridom. Igrači će pratiti priču dvoje protagonista, Lucije i Jasona, prvog muško-ženskog dua u povijesti franšize. S budžetom za razvoj koji navodno premašuje milijardu dolara, GTA 6 jedan je od najskupljih zabavnih proizvoda ikada. Očekuju se fotorealistična grafika, napredna umjetna inteligencija i jedan od najimpresivnijih otvorenih svjetova stvorenih dosad, postavljajući nove standarde za gaming. Službeni izlazak igre zakazan je za 19. studenog 2026. godine.