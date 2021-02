Osmu tehnološku konferenciju Bug Future Show (BFS) u organizaciji magazina Bug i u suradnji s Hrvatskim telekomom (HT) u četvrtak je online pratilo više više od pet tisuća ljudi, koji su se mogli upoznati s novim trendovima, proizvodima i rješenjima iz ICT i drugih sektora, doznaje se od organizatora.

BFS je cjelodnevna konferencija, koja se zbog pandemije održala digitalno putem izravnog prijenosa na Entrio platformi, a organizatori ističu da je i u tom formatu gledanošću tj. posjećenošću, brojem panelista i predavača te sudjelovanjem publike u zabavnim i drugim popratnim sadržajima zadržala poziciju najveće tehnološke godišnje konferencije u Hrvatskoj i šire.

Uz moto "Breaking All the Rules/Protiv svih pravila" BFS je predstavio tehnologije budućnosti usmjerene ka razmišljanju i djelovanju izvan okvira, uključujući umjetnu inteligenciju i 5G, koje se i u Hrvatskoj već i razvijaju i primjenjuju. O tomu su stavove iznosili telekomunikacijski stručnjak, sada savjetnik u Infobipu Boris Nemšić i član Uprave HT-a Boris Drilo.

Naveli su da je pandemija uzrokovala rast mobilnog i podatkovnog prometa, ali i telefoniranja fiksnim telefonima te korištenja raznih društvenih mreža, prije svega TikToka, WhatsAppa i Facebooka. Osim 5G-a naznačili su da bi u idućim godinama mogla porasti i tehnologija "legaltech" koja koristi podatke te umjetna inteligencija.

Ukupni prihodi IT sektora u Hrvatskoj u 2020. rasli za oko 10 posto

U sklopu panela o domaćoj ICT sceni, predsjednica IT udruženja CISEx Tajana Barančić iznijela je procjene da će ukupni prihodi IT sektora u Hrvatskoj u 2020. biti oko 10 posto veći nego u 2019., no da ima tvrtki kojima su prihodi rasli i više, poput Photomatha i Infobipa, a koji planiraju zapošljavati ove godine od stotinjak do tisuću ljudi.

Ipak, taj sektor i dalje muči nedostatak radne snage jer ubrzano raste, dodala je Barančić. Samo je u 2020. osnovano više od 500 obrta vezanih uz IT te oko 700 tvrtki, što znači i da se u tim zanimanjima traži četiri do pet tisuća ljudi godišnje, posebno developere, inženjere, dizajnere, artiste i razne druge.

Kazala je i da je po prihodima i izvozu IT industrija u Hrvatskoj veća od prehrambene i metalske, da ih značajno premašuje po dodanoj vrijednosti, ali da ipak nije strateška industrija kao primjerice turizam, a i oporezuje se značajno više nego turizam te s strane očekuje da se situacija promijeni u 2021. Tome bi moglo pridonijeti i reguliranje rada digitalnih nomada u Hrvatskoj.

Na BFS-u su, kako ističu organizatori, peti puta proglašeni "učitelji heroji", koji su oduševljavali i inspirirali u obrazovanju - Tomislav Pavlović iz OŠ Velika Ludina, Alenka Miljević iz OŠ Braće Radića iz Bračevića, Vladimir Šoštarić iz Gospodarske škole Čakovec te Arjana Blažić iz zagrebačke IX. Gimnazije.

Organizatori prenose da su i ove godine imali tzv. off-topic temu, tek rubno povezanu s tehnologijom, o tome ima li porast debljine veze s napretkom i većim korištenjem tehnologije. Liječnica (epidemiologinja) i voditeljica projekta Živjeti zdravo Sanja Musić Milanović kazala je pritom da se problem prekomjerne tjelesne mase rijetko izravno povezuje s tehnološkim napretkom.

Iznijela je podatke da su muškarci u Hrvatskoj prvi u Europi po debljini jer ih 24,4 posto ima prekomjernu tjelesnu masu, a 67 posto previše kilograma, što im skraćuje i očekivano trajanje života za čak 3,5 godine. Problem debljine sagledava kao problem društva, a ne samo pojedinca, istaknuvši da su važna rješenja poput edukacije, poligona za vježbanje u školama i drugdje te stalna promocija zdravog života.