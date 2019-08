Hrvatski izum razbija valove, skuplja smeće i daje energiju

Zagrebački inovatori Frano Pokrajčić i njegov sin Tomislav ove godine pobrali su najvrednija svjetska priznanja za izum 'Razbijač valova', sustav koji štiti obale, piše Poslovni.hr.

Prvo su osvojili brončanu medalju na 47. međunaronoj izložbi inovacija (GInventions) u Ženevi u travnju, pa su dobili priznanje ukupnog pobjednika (Grand Prix) na 11. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji Agro Srca krajem istog mjeseca u Karlovcu. Posljednja, najvrednija, zlatna medalja došla je na 2. Festivalu inovacija Silicon Valley International Invention Festival (SVIIF) u Santa Clari u Kaliforniji, SAD.

Svojim su izumom 'razbili' konkurenciju iz cijelog svijeta te impresionirali posjetitelje, poduzetnike, ulagače, posebno na posljednoj izložbi u Silicijskoj dolini.

Izum je nastao - savim slučajno, nakon što su otac i sin, gledajući na televiziji kako u Splitu i Dubrovniku valovi razaraju obale i kafiće uz more, shvatili da na temelju dosadađnjeg sustava obrane i poplave, tj. tube, trebaju primijeniti inovaciju u obrani valova.

Naime, Pokrajčić stariji, diplomirani inženjer kemije i direktor tvrtke Jel-Tom uime koja je osvojila navedena odličja, već je prije nekoliko godina kao vlasnik tvrtke Majo Commerce s Tomislavom Petrićem iz tvrtke Corus razvio svojevrsne tube, plastificirane cijevi koje napunjene vodom štite od poplave, a efikasnost su pokazale za poplava u Hrvatskoj Kostajnici u ožujku 2018. i kasnije u Požegi.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Razbijač valova mogao bi biti jednako djelotvoran, ako ne i više, najviše na Jadranu, gdje su naleti valova uslijed bure ili juga gotovo razarajući. No, koristiti se može bilo gdje u lukama i marinama po svijetu.

- On, kao što kaže naziv, štiti od valova smanjujući im udar za 50%, skuplja otpad i njegove naplavine, ispod mora proizvodi kinetičku energiju i štiti obalu od erozije, odnosno propadanja, objašnjava Franin sin Tomislav u malom pogonu u samoborskoj industrijskoj zoni, u prostoru unajmljenom od Končara. Razbijač, dakle, ima četverostruko djelovanje, a sam se sustav sastoji od tube, tj. crijeva sličnom onom u protupoplavnom sustavu, te visokoprekidne mreže, sajle, kolektora i utega, koji omogućava veću stabilnost cijeloga Razbijača.

Patentirali u 159 zemalja

Foto: Zarko Basic/PIXSELL U inovaciju je, govore Pokrajčići za Poslovni.hr, dosad uloženo oko 100.000 kuna, dobili su ih, kažu, iz europskih izvora, a inovaciju su, svjesni njene vrijednosti, kao patent zaštitili u 159 zemalja svijeta. Na valu ovogodišnjih medalja gaje i nade u njegov potencijalni komercijalni uspjeh. Prezentirali su ga u Senju, lokaciji nadaleko poznate bure.

- Nagrade nam puno znače, jer govore da je proizvod kvalitetan i učinkovit kako na europskoj tako i na svjetskoj razini, te mogu biti dokaz investitorima koji će ulagati u naš inovativni proizvod - ističe Pokrajčić.

Dodao je i kako su mu ljudi u SAD-u kazali da je "nevjerojatno da tako mala zemlja kao Hrvatska ima rješenje za velike probleme i štete koje naprave valovi. A još k tome proizvodi i energiju". Ponosni su ovi inovatori i na pismo predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović nakon nastupa na SVIIF-u u Kaliforniji.

- Poručila nam je kako želi da naš uspjeh bude poticaj i nadahnuće svim inovatorima i ojača im ustrajnost u radu - kaže mlađi Pokrajčić. Prema njemu, dobrog inovatora čini nastojanje da inovira proizvod, da ga kvalitetno proizvede i da nađe kupce za taj proizvod. Ništa lakše.

Pokrajčići su uz to i poduzetni. Tvrtku Jel-Tom osnovali su prije godinu i pol, posluju s Austrijom, Njemačkom i Švicarskom, a Majo Commerce postoji 28 godina, s godišnjim prometom iznad tri milijuna kuna i dobiti. Od plastificiranih tkanina rade nadstrešnice, šatore, hale, tende, spremnike za vodu, kabanice, kugle za reklame, reklamne panoe, ventilacijske cijevi..., za domaće tržište i izvoz. Imaju 15 zaposlenih, većinom inženjera strojarstva te ekonomista. "Isplati li se inovacija? To se vidi za pet godina. Država bi trebala više ulagati i podržavati inovatore, no već je napravljen iskorak u odnosu na prije", zaključuje Tomislav Pokrajčić.

U listopadu u Rijeci pripremamo testiranje prvoga prototipa