Zovko: Hrvatski startupovi i tvrtke mogu profitirati od novog obrambenog programa

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za sigurnost i obranu (SEDE) Željana Zovko uspješno je uvrstila amandmane u izvješće o uspostavi Programa za agilne i brze obrambene inovacije — AGILE, koje je usvojeno na zajedničkoj sjednici Odbora za sigurnost i obranu, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta, održanoj 25. lipnja, priopćio je ured zastupnice u četvrtak.

Riječ je o novom, jednogodišnjem europskom programu za 2027. godinu, vrijednom 115 milijuna eura, usmjerenom na ubrzavanje razvoja, testiranja i primjene obrambenih tehnologija. Program je posebno važan za mala i srednja poduzeća, startupove i scale-up tvrtke koje razvijaju inovativna sigurnosna i obrambena rješenja, jer im otvara brži pristup europskom financiranju i testiranju novih tehnologija u realnim uvjetima.

Svojim amandmanima naglasila je potrebu da Europska unija brže pretvara inovacije u stvarne obrambene sposobnosti. Rat u Ukrajini pokazao je da obrambene tehnologije više ne mogu prolaziti kroz spore i birokratizirane procese, nego moraju biti brzo testirane, prilagođene i raspoređene u skladu sa stvarnim operativnim potrebama.

U tekst je unijela važnost obrambenih testnih okruženja, odnosno takozvanih sandbox modela, koji bi omogućili brže eksperimentiranje i validaciju novih tehnologija u realnim uvjetima, uz jednostavnije administrativne procedure. Posebno je naglasila potrebu bolje povezanosti između oružanih snaga, inovatora i industrije kako bi se nova rješenja mogla brzo prilagoditi promjenjivim prijetnjama i iskustvima s terena.

Važan dio njezinih amandmana odnosi se i na zaštitu strateške europske infrastrukture, uključujući pomorsku i energetsku infrastrukturu, podmorske komunikacijske veze i ključne opskrbne koridore. To je posebno važno za države poput Hrvatske, koje kroz Jadransko more, LNG terminal na Krku te prometne i energetske pravce imaju važnu ulogu u europskoj sigurnosti i otpornosti.

Zovko je također osigurala da novi program ne ostane koncentriran samo u velikim obrambenim industrijskim središtima, nego da otvori prostor inovatorima iz svih dijelova Europske unije, uključujući države članice s manje razvijenim obrambenim inovacijskim ekosustavima. Time se otvara dodatna prilika i za hrvatske tehnološke tvrtke, startupove, sveučilišta i istraživačke centre da se snažnije uključe u europske obrambene projekte.

„Europa mora brže razvijati, testirati i primjenjivati obrambene inovacije. Iskustva iz Ukrajine jasno pokazuju da brzina, prilagodljivost i povezanost s operativnim potrebama odlučuju o učinkovitosti novih tehnologija. Program AGILE mora biti prilika i za hrvatske inovativne tvrtke, startupove i istraživačke centre, osobito u područjima u kojima Hrvatska ima stratešku važnost, poput zaštite Jadrana, energetske infrastrukture i kritičnih komunikacijskih veza”, poručila je Zovko.

Usvojeno izvješće predstavlja važan korak prema bržem i učinkovitijem europskom sustavu obrambenih inovacija, s ciljem jačanja europske tehnološke neovisnosti, sigurnosti i otpornosti u sve zahtjevnijem geopolitičkom okruženju, stoji u priopćenju.