Hrvatski udžbenik za šestaše proglasili su najboljim u Europi

Radi se o udžbeniku iz Hrvatskog jezika 'Šestica' za šesti razred. Tročlani žiri međunarodnog natjecanja pohvalio je kvalitetu materijala koji je idealan za promicanje ljubavi prema čitanju u digitalnom dobu

<p>Udžbenik iz hrvatskoga jezika za šesti razred 'Šestica' u izdanju Profil Kletta proglašen je najboljim udžbenikom u Europi na međunarodnom natjecanju BELMA − Best European Learning Materials Award, priopćio je nakladnik.</p><p>Skupina hrvatskih učitelja, priopćio je nakladnik, osvojila je prvo mjesto i prestižnu nagradu BELMA zbog visoke kvalitete materijala koji promiču čitanje u digitalno doba.</p><p>Nakladnik naglašava da su za ovaj uspjeh zaslužni ponajprije autori udžbeničkoga kompleta − učitelji Hrvatskoga jezika s dugogodišnjim iskustvom poučavanja učenika: <strong>Diana Greblički-Miculinić, Lidija Sykora-Nagy, Dejana Tavas</strong> i <strong>Krunoslav Matošević, Ela Družijanić Hajdarević, Zrinka Romić, Nataša Jurić Stanković</strong>.</p><p>Nagrađena učiteljica i autorica Diana Greblički-Miculinić istaknula je da su željeli stvoriti suvremen udžbenik koji svojom kvalitetom poziva na čitanje, približava književnost učenicima i otvara svjetove te je izrazila zadovoljstvo što su to prepoznali i u žiriju BELMA-e.</p><p>Tročlani žiri, koji čine međunarodni eksperti iz područja obrazovanja, istaknuo je kvalitetu materijala koja je idealna za promicanje ljubavi prema čitanju u digitalnom dobu. Uz taj segment, naglašeno je kako je hrvatska književnost jasno pozicionirana u odnosu na svjetsku književnost. Usto, žiri je uputio nekoliko korisnih savjeta i prijedloga za poboljšanje budućih materijala poput dodavanja zadataka za rad u paru ili skupinama, rasprava i kreativnih projekata.</p><p>Ravnatelj Profil Kletta <strong>Dalibor Greganić </strong>istaknuo je kako u doba kada na javno mnijenje sve više utječu lažne informacije i trivijalizacija sadržaja, a sve veći utjecaj ima pseudoznanost, Profil Klett sebe vidi kao saveznika učiteljima u borbi za znanje i to smatra svojom ulogom u društvu. </p><p>- Znanje nikad nije bilo vrednije u svijetu brzih promjena i nesigurnosti uzrokovanih pandemijom. Ponosan sam na cjelokupni tim i učitelje koji su radili na nagrađenoj 'Šestici'. Pokazali smo da hrvatski učitelji mogu biti uspješni u Europi i siguran sam da će udžbenik pomoći mnogim učiteljima diljem Hrvatske u poučavanju naših učenika - istaknuo je Greganić.</p><p>U izradbi nagrađivanog udžbenika sudjelovao je i prošireni tim hrvatskih stručnjaka pa je tako za grafičko uređenje zaslužna Marina Hrupec (Studio 2M), dok je autor ilustracija Dragan Kordić.</p><p>Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su unutar IZZI digitalne platforme, a nagrađeni autori su<strong> Dejan Varga, Majda Čolak, Hana Tepeš</strong> i <strong>Andrijana Mihaljević</strong>. Udžbenik su uredile <strong>Klara Šarčević</strong> i <strong>Diana Greblički-Miculinić</strong>.</p><p>Udžbenik prelistajte <a href="https://www.profil-klett.hr/sites/default/files/flip/11353/#p=1">ovdje</a>. </p>