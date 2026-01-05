Obavijesti

Prodaja novih auta u Hrvatskoj 2025.: Škoda i Octavia na tronu, a dizelaši polako nestaju

Piše Dubravko Kolarić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dubravko Kolarić/24sata

marka Škoda je prodala najviše, a Octavia je opet broj jedan s 3885 primjeraka i 5,6 posto udjela. Najveći zaokret vidi se u strukturi pogona, jer dizalaši se sve manje prodaju...

Hrvatsko tržište novih osobnih automobila u 2025. završilo je jače nego godinu ranije. Prema podacima tvrtke Promocija Plus registrirano je 69.140 vozila, što je rast od oko 8,4 posto u odnosu na 63.806 iz 2024. godine. Dodatni zamah dao je i prosinac, s 4206 registracija naspram 3642 godinu ranije. Ukratko, kupovalo se više, ali se kupovalo i drugačije, jer se priča o pogonima vidljivo prelomila u korist hibrida.

Na vrhu ljestvice marki ponovno je Škoda s 9458 registracija i 13,7 posto udjela. Volkswagen je drugi s 8594 i 12,4 posto, a treći je Opel s 6063 i 8,8 posto. Slijede Renault (5300, 7,7 posto), Suzuki (4299, 6,2 posto) i Toyota (4119, 6,0 posto). Dacia je s 3794 automobila i 5,5 posto udjela potvrdila da hrvatsko tržište i dalje jako dobro reagira na "više auta za manje novaca", dok Hyundai (3075, 4,4 posto) i Kia (2697, 3,9 posto) drže stabilan volumen. U top 10 ugurao se i Audi s 2635 registracija i 3,8 posto, što ga čini najuspješnijih premium proizvođačem u Hrvatskoj. 

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kod modela, priča je još zanimljivija jer jasno pokazuje što građani Hrvatkske (i tvrtke u Hrvatskoj) kupuju u svakodnevici. Škoda Octavia je opet broj jedan s 3885 primjeraka i 5,6 posto udjela, dakle i dalje je zlatna mjera prostora, cijene i "flotne logike". Volkswagen T-Cross skočio je na drugo mjesto s 3316 (4,8 posto), ispred Opel Corse s 3033 (4,4 posto). Renault Clio drži četvrto mjesto s 2345 (3,4 posto), a Opel Mokka je peta s 2174 (3,1 posto), što je i signal koliko su mali SUV-ovi postali standard, ne samo trend. U prvih deset još su Vitara (2094), Captur (1935), Duster (1697), Kamiq (1336) i Sandero (1313), kombinacija "praktičnih" i "povišenih" koja savršeno opisuje trenutačni ukus tržišta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najveći zaokret vidi se u strukturi pogona. Benzinci su i dalje najbrojniji s 32.574 registracije, što je 47,1 posto tržišta, ali najveća vijest je da su hibridi došli do 25.270 automobila i 36,5 posto udjela, praktično su postali drugi stup tržišta, a u mnogim salonima i glavna prodajna priča. Dizel je pao na 8684 vozila, odnosno skromnih 12,6 posto, nastavak trenda koji više nitko ni ne doživljava kao iznenađenje. Potpuno električni modeli su na 1334 registracije, odnosno 1,9 posto udjela, što pokazuje da je interes za električne aute u Hrvatskoj i dalje izuzetno slab, pogotovo dok nema poticaja (utjecaj ovogodišnjih poticaja će se prvenstveno vidjeti u brojkama za iduću godinu). Plin je na 1278 vozila i 1,8 posto, stabilan, ali očito bez potencijala za veći proboj zbog vrlo malo modela u ponudi. 

Zaključak je prilično jasan: 2025. je bila godina rasta, ali i godina u kojoj je hrvatsko tržište praktično prihvatilo hibride kao novi mainstream, dok se benzin drži kao temelj, a dizel nastavlja kliziti prema nišama. Markama i modelima na vrhu zajedničko je isto, nude racionalan paket, dobar kompromis prostora i cijene, te dovoljno SUV modela.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Top 20 najprodavanijih marki u Hrvatskoj u 2025. godini

  1. Škoda – 9458

  2. Volkswagen – 8594

  3. Opel – 6063

  4. Renault – 5300

  5. Suzuki – 4299

  6. Toyota – 4119

  7. Dacia – 3794

  8. Hyundai – 3075

  9. Kia – 2697

  10. Audi – 2635

  11. BMW – 2380

  12. Ford – 1788

  13. Peugeot – 1623

  14. Citroën – 1570

  15. Mercedes – 1325

  16. Mazda – 1307

  17. Cupra – 1002

  18. Geely – 895

  19. Nissan – 848

  20. Seat – 748

Top 10 najprodavanijih modela u Hrvatskoj u 2025. godini

  1. Škoda Octavia – 3885

  2. Volkswagen T-Cross – 3316

  3. Opel Corsa – 3033

  4. Renault Clio – 2345

  5. Opel Mokka – 2174

  6. Suzuki Vitara – 2094

  7. Renault Captur – 1935

  8. Dacia Duster – 1697

  9. Škoda Kamiq – 1336

  10. Dacia Sandero – 1313

