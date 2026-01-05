Prodaja novih auta u Hrvatskoj 2025.: Škoda i Octavia na tronu, a dizelaši polako nestaju

Hrvatsko tržište novih osobnih automobila u 2025. završilo je jače nego godinu ranije. Prema podacima tvrtke Promocija Plus registrirano je 69.140 vozila, što je rast od oko 8,4 posto u odnosu na 63.806 iz 2024. godine. Dodatni zamah dao je i prosinac, s 4206 registracija naspram 3642 godinu ranije. Ukratko, kupovalo se više, ali se kupovalo i drugačije, jer se priča o pogonima vidljivo prelomila u korist hibrida.

Na vrhu ljestvice marki ponovno je Škoda s 9458 registracija i 13,7 posto udjela. Volkswagen je drugi s 8594 i 12,4 posto, a treći je Opel s 6063 i 8,8 posto. Slijede Renault (5300, 7,7 posto), Suzuki (4299, 6,2 posto) i Toyota (4119, 6,0 posto). Dacia je s 3794 automobila i 5,5 posto udjela potvrdila da hrvatsko tržište i dalje jako dobro reagira na "više auta za manje novaca", dok Hyundai (3075, 4,4 posto) i Kia (2697, 3,9 posto) drže stabilan volumen. U top 10 ugurao se i Audi s 2635 registracija i 3,8 posto, što ga čini najuspješnijih premium proizvođačem u Hrvatskoj.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Kod modela, priča je još zanimljivija jer jasno pokazuje što građani Hrvatkske (i tvrtke u Hrvatskoj) kupuju u svakodnevici. Škoda Octavia je opet broj jedan s 3885 primjeraka i 5,6 posto udjela, dakle i dalje je zlatna mjera prostora, cijene i "flotne logike". Volkswagen T-Cross skočio je na drugo mjesto s 3316 (4,8 posto), ispred Opel Corse s 3033 (4,4 posto). Renault Clio drži četvrto mjesto s 2345 (3,4 posto), a Opel Mokka je peta s 2174 (3,1 posto), što je i signal koliko su mali SUV-ovi postali standard, ne samo trend. U prvih deset još su Vitara (2094), Captur (1935), Duster (1697), Kamiq (1336) i Sandero (1313), kombinacija "praktičnih" i "povišenih" koja savršeno opisuje trenutačni ukus tržišta.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Najveći zaokret vidi se u strukturi pogona. Benzinci su i dalje najbrojniji s 32.574 registracije, što je 47,1 posto tržišta, ali najveća vijest je da su hibridi došli do 25.270 automobila i 36,5 posto udjela, praktično su postali drugi stup tržišta, a u mnogim salonima i glavna prodajna priča. Dizel je pao na 8684 vozila, odnosno skromnih 12,6 posto, nastavak trenda koji više nitko ni ne doživljava kao iznenađenje. Potpuno električni modeli su na 1334 registracije, odnosno 1,9 posto udjela, što pokazuje da je interes za električne aute u Hrvatskoj i dalje izuzetno slab, pogotovo dok nema poticaja (utjecaj ovogodišnjih poticaja će se prvenstveno vidjeti u brojkama za iduću godinu). Plin je na 1278 vozila i 1,8 posto, stabilan, ali očito bez potencijala za veći proboj zbog vrlo malo modela u ponudi.

Zaključak je prilično jasan: 2025. je bila godina rasta, ali i godina u kojoj je hrvatsko tržište praktično prihvatilo hibride kao novi mainstream, dok se benzin drži kao temelj, a dizel nastavlja kliziti prema nišama. Markama i modelima na vrhu zajedničko je isto, nude racionalan paket, dobar kompromis prostora i cijene, te dovoljno SUV modela.

Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Top 20 najprodavanijih marki u Hrvatskoj u 2025. godini

Škoda – 9458 Volkswagen – 8594 Opel – 6063 Renault – 5300 Suzuki – 4299 Toyota – 4119 Dacia – 3794 Hyundai – 3075 Kia – 2697 Audi – 2635 BMW – 2380 Ford – 1788 Peugeot – 1623 Citroën – 1570 Mercedes – 1325 Mazda – 1307 Cupra – 1002 Geely – 895 Nissan – 848 Seat – 748

Top 10 najprodavanijih modela u Hrvatskoj u 2025. godini

Škoda Octavia – 3885 Volkswagen T-Cross – 3316 Opel Corsa – 3033 Renault Clio – 2345 Opel Mokka – 2174 Suzuki Vitara – 2094 Renault Captur – 1935 Dacia Duster – 1697 Škoda Kamiq – 1336 Dacia Sandero – 1313