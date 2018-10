Hrvatski 'uradi sam' telefon: Izumio telefon koji sam slažeš

Albert Gajšak (20), karlovački genijalac koji je u svijetu poznat kao tvorac MAKERbuina, igraće konzole koju kupac sam sastavlja i programira, u srijedu će, na svoj 20. rođendan, predstaviti novi uređaj MAKERphone, prvi mobitel u svijetu koji kupac sam sklapa.

- Radi se o ‘uradi sam telefonu’, potpuno funkcionalnome mobitelu kojem kupac sam sastavlja dijelove hardvera i programira softver, a njime se može telefonirati, slati poruke, opremljen je osnovnom multimedijom kojom se može slušati glazba, igrati jednostavne igre, gledati slike, pristupiti internetu, a ima i Bluetooth i Wi-Fi. Kao i igraća konzola, telefon je napravljen u retro stilu. Izgledom podsjeća na starije modele mobilnih uređaja s tipkama kakvi su se koristili prije današnjih ‘touchscreena’ - objašnjava Albert, koji će inovaciju predstaviti na Kickstarterovoj kampanji. Cijena samog telefona na Kicstarteru će biti oko 80 dolara.

Napredniji proizvod i veći ciljevi

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Tvrtku CircuitMess otvorio je lani kao maturant gimnazije, i to nakon uspješno završene kampanje na Kickstarteru kojom je financirao početak proizvodnje konzole. Tad je u kampanji prikupio deseterostruko veći iznos od očekivanog, 100.000 dolara, a ovog puta za početak proizvodnje MAKERphonea nada se prikupiti 30.000 dolara. Objašnjava kako je cilj veći jer je i proizvodnja telefona skuplja. Bude li kampanja uspješna, prve uređaje planiraju isporučiti u ožujku sljedeće godine.

- MAKERphoneu je najveća vrijednost upravo to što njime zapravo želimo pokazati da svatko može sam sastaviti svaki elektronički uređaj koji se nalazi oko njega i kojim se koristi, pa tako i mobitel. Dakle, želimo razbiti mit da mobitele rade samo roboti u Kini i da su oni sklopljeni nekom vrstom nedostupne tehnologije. Ljudi misle da je znanstvena fantastika složiti vlastiti mobitel, no zapravo nije, to može napraviti svatko od nas, ima tek tri komponente više od igraće konzole - govori Albert objašnjavajući da MAKERphone nije zamjena za današnje mobilne uređaje niti se natječu u specifikacijama s iPhoneom.

Riječ je o edukativnom alatu kojim educiraju ljude da mogu takvo nešto sastaviti vlastitim rukama i promijeniti njihov način razmišljanja.

- U odnosu na konzolu telefon smo unaprijedili i lakše će se izraditi jer smo kod konzole uočili problem programiranja jer dolazi s naprednim programskim jezikom C i C++. Tu smo napravili izmjene tako da će se telefon moći programirati u više programskih jezika od najjednostavnijeg dječjeg Scratcha, preko Pythona kojeg djeca uče u školama, do C i C++ za naprednije korisnike - govori Albert.

Nije u šoldima sve

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

U svojoj tvrtki zapošljava desetak mladih ljudi, a među njima i brata Emila (16), karlovačkoga gimnazijalca, koji je glavni programer. Zadovoljan je razvojem tvrtke.

- Zapravo smo od početka samoodrživi, više zaradimo nego što potrošimo, a to dosta malih firmi u roku od dvije godine ne može postići. Iako su plaće kod nas još uvijek relativno niske, ovaj posao radimo iz gušta. Vjerojatno bih imao više novca u nekoj agenciji kao programer, no ja to ne želim, želim stvarati svoje proizvode i plasirati vlastite ideje na tržište. Nije u novcima sve, uspijevamo se pokriti, mogu živjeti sam... - nabraja Albert koji se nakon osnivanja tvrtke osamostalio i iz roditeljskog stana preselio u stan sa djevojkom.

Što se tiče planova i ideja, te ciljeva tvrtke Albertu ih ne nedostaje. Iako još ne želi otkriti na kojem će sljedećem proizvodu raditi. otkriva tek da se neće lemiti, već će se slagati poput LEGO kockica i da će biti namijenjen mlađima, te zaključuje.

- Cilj nam je da postanemo brend proizvoda prepoznatljivih u svijetu, zapošljavati nove ljude, stvarati zanimljive proizvode, zabavljati se... - kaže mladi inovator.

Planira kolekciju setova 'Uradi sam' za djecu i mlade

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kampanja će trajati 50 dana, a setovi će se moći kupiti u više varijanti - s alatom ili bez njega, s raznim dodatnim kućištima i ostalim dodacima te varijante setova s popustima na količinu. Albert planira napraviti kolekciju “uradi sam” setova po dobi i kompleksnosti sastavljanja, a bit će namijenjeni djeci i mladima te ih želi objediniti pod brendom Maker.

- Sektor edukacije je sve veći i veći, postaje jako popularan i to je globalni trend zbog čega tu vidimo naš veliki potencijal. Ljudi postaju osviješteni da su zanimanja budućnosti programeri, softveraši, dizajneri i kreativaci, a u tom procesu će trebati sve više pomagala i alata koji na zabavan način približavaju djeci i mladima tehnologiju u bilo kojoj formi, ne treba to biti isključivo programiranje - rekao nam je Albert.