'Hrvatsko katoličko sveučilište ne želi nam vratiti sav novac, iako prijamni test nisu proveli'

Maturanti koji žele upisati psihologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu moraju platiti 250 kuna za troškove razredbenog postupka i testa koji ove godine nije proveden. S HKS poručuju, vraćamo novac za test, ostalo ne

<p><strong>Hrvatsko katoličko sveučilište</strong> prošli je tjedan, 23. lipnja, kao i ostala visoka učilišta, završilo s prijavama na svojih šest preddiplomskih studijskih programa. Prema uvjetima upisa, oni koji se prijavljuju moraju uplatiti 150 kuna za "troškove provedbe razredbenog postupka", a oni koji žele upisati psihologiju na ovome privatnom sveučilištu, trebaju uplatiti 250 kuna zbog dodatnog testa apstraktnog mišljenja.</p><p>No ove godine, tvrde nam maturanti koji su se prijavili za upis na HKS, sveučilište ih je "prevarilo". Naime, nakon što su uplatili traženi iznos, onima koji su se prijavili za psihologiju stigao je mail kako se zbog pogoršanja epidemije Covid-19 test apstraktnog mišljenja neće održati.</p><p>- Ja sam, kao i svaka druga naivna osoba, uplatila traženi iznos na taj dan. Na stranici navedenog fakulteta kao i na <strong>postanistudent.hr </strong>piše da cijena prijemnog uključuje test apstraktnog mišljenja bez pristupnog intervjua koji se ove godine neće održavati, kao ni bodovanje izbornih predmeta mature. No u petak 26. lipnja stigao nam je mail kako se zahvaljujući situaciji Covida-19 ipak neće održati prijemni ispit koji je trebao biti početkom srpnja, te su bodove apstraktnog mišljenja nadodali postotcima koji iziskuju više razine matematike,hrvatskog i engleskog s državne mature, te općem prosjeku ocjena. Navedeno je da će se studentima isplatiti 100 kuna, što je apsurdno, jer je <strong>samo kolegij psihologije u odabir stavilo više od 200 pristupnika </strong>- pita se maturantica koja nas je kontaktirala.</p><h2>'Vraćamo novac za test koji nismo održali'</h2><p>- To je čista zarada na temelju ničeg - smatra naša sugovornica, ističući i kako je na uplatnicama stajalo da se uplaćuje za "troškove dodatne provjere".</p><p>S Hrvatskog katoličkog sveučilišta odgovorili su nam slijedeće<strong>:</strong></p><p><strong>– Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 150 kuna za izvođenje svih studija, osim studija Psihologije čiji trošak razredbenog postupka iznosi 250 kuna, utvrđeni su odlukama Senata i objavljenom natječaju dostupnom na mrežnim stranicama Sveučilišta. Ti troškovi predstavljaju naknadu za obavljanje poslova administrativnog osoblja koje provodi postupak svih prijavljenih kandidata na studije Sveučilišta. Nabava testa apstraktnog mišljenja Sveučilištu je dodatni trošak koji iznosi 100 kuna. Kako testovi nisu nabavljeni, trošak nije realiziran te će Sveučilište izvršiti povrat tog dijela troškova upisa.</strong></p><p>Kako su dalje pojasnili, budući da se ovih dana epidemiološka situacija u Republici Hrvatskoj pogoršala i da je petak, 26. lipnja 2020. bio rok za dostavu izmjena u Postani student te uzimajući u obzir da svaki boravak u zatvorenom javnom prostoru predstavlja povećani rizik za zarazu sa SARS-CoV-2 virusom, a u cilju zaštite zdravlja studenata i zaposlenika Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Stručno vijeće Odjela za psihologiju predložilo je da se test apstraktnog mišljenja (koji nije moguće provesti na daljinu) za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija za ak. god. 2020./2021. ne provodi. <br/> - Na 52. izvanrednoj elektroničkoj sjednici Senat Hrvatskog katoličkog sveučilišta u petak, 26. lipnja 2020. taj je prijedlog i prihvatio. Na temelju te Odluke Senata kandidatima koji su trebali sudjelovati na testiranju apstraktnog mišljenja vraća se 100 kuna koliko iznosi trošak testa - ističu, te dodaju:</p><p><strong>Prijava kandidata na razredbeni postupak ne jamči da će prijavljeni kandidati biti upisani. Uplatom naknade za provođenje razredbenog postupka kandidat je ostvario jedan od preduvjeta za upis na studije koje izvodi Sveučilište. Na Hrvatsko katoličko sveučilište ukupno se prijavilo 1385 kandidata od kojih je razradbeni postupak uplatilo 653. Na 40 mjesta na psihologiji prijavilo se 433 kandidata, a uplatilo je 289 kandidata. </strong></p><p><strong>Prenosimo i izjavu prorektora HKS-a Gordana Črpića za portal <a href="https://www.srednja.hr/matura/maturanti-bijesni-hrvatsko-katolicko-sveuciliste-otkazalo-prijemni-a-nece-im-vratiti-sav-uplaceni-novac/">srednja.hr</a>:</strong></p><p>Prema podacima Agencije za znanosti i obrazovanje o prijavama za ovaj ljetni rok upisa na visoka učilišta, na sve studije HKS-a značajno je veći broj prijavljenih od upisne kvote. Novac za prijavu se ne vraća:</p><h2>HKS nije jedini koji ne vraća novac</h2><p>No kako saznajemo od neslužbenog izvora na zagrebačkom Sveučilištu, ova situacija dogodila se i na nekoliko javnih fakulteta. Dodatne provjere znanja, poput prijamnog ispita iz dizajna, standardno se naplaćuju prema tarifama koje odredi samo visoko učilište. Na nekim se fakultetima uplaćuje i do 300 kuna. Zbog korone, pak, neki od tih ispita, kao i na HKS-u, nisu provedeni. Novac kandidatima za upis - nije vraćen.</p><p>Kako nam kažu sugovornici, administrativno je vrlo teško vratiti taj uplaćeni novac, pa su se fakulteti na različite načine domislili kako da kroz papirologiju provedu te ispite. Tako su, saznajemo, ispit koji se nije mogao fizički provesti, bodovali na druge načine, te ga formalno proveli kao da je i izveden.</p><p><strong>Inače, i ove godine među budućim brudošima vlada najveći interes za logopediju, te fakultete zdravstvenih smjerova. Donosimo tablicu Agencije za znanosti i visoko obrazovanje o ovogodišnjim prijavama za ljetni rok upisa:</strong></p>