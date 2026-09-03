HT pokreće Shaker, vibe coding natjecanje za mlade, moći će osvojiti do 15.000 eura

Hrvatski Telekom pokreće Shaker, prvo vibe coding natjecanje za mlade, u kojem će 24 sudionika u šest timova uz pomoć umjetne inteligencije svoje kreativne ideje pokušati pretvoriti u konkretna rješenja. Prijave su otvorene do 20. rujna, a najuspješnije timove očekuju nagrade iz ukupnog fonda vrijednog 15.000 eura. Njihov put od ideja do rješenja bilježit će kamere, a publika će ih moći pratiti kroz epizode showa ili serijal na TikToku, Instagramu i YouTubeu.

Za mjesto u Shakeru nije potrebno biti programer, AI stručnjak ni imati iskustva s vibe codingom budući da je riječ o stvaranju digitalnih rješenja uz pomoć AI alata bez potrebe za klasičnim programiranjem. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 29 godina koji imaju ideju, znatiželju i volju isprobati što mogu napraviti uz pomoć umjetne inteligencije. Kandidati se prijavljuju putem online forme, kratkog videa u trajanju od 30 sekundi i testa osobnosti, nakon čega će biti odabrana 24 sudionika.

Sudionici će biti podijeljeni u šest timova po četiri člana, a njihov će zadatak biti prepoznati konkretan problem iz svakodnevnog života i uz pomoć AI alata razviti rješenje koje će na kraju izazova predstaviti žiriju. Njihov put od prve ideje do završnog pitcha bilježit će kamere, a publika će ga moći pratiti kroz serijal na TikToku, Instagramu i YouTubeu.

Shaker tako spaja natjecanje u praktičnom korištenju AI alata s učenjem kroz stvarne primjere i izazove, a cijeli je format prilagođen platformama na kojima mladi svakodnevno provode vrijeme.

„Mnogi mladi već svakodnevno koriste umjetnu inteligenciju, često kroz samostalno istraživanje i eksperimentiranje, a Shaker smo osmislili kao priliku da odu korak dalje. Imaju kreativnost, drugačiju perspektivu i dobro prepoznaju probleme koji ih okružuju, a tehnologija im može pomoći da testiraju svoje ideje te od početne zamisli dođu do konkretnog rješenja. Vjerujemo da će svojim primjerom pokazati i drugima koliko se toga danas može napraviti kada se vlastita ideja spoji s mogućnostima tehnologije“, izjavila je Branka Bajt, direktorica Brenda u Hrvatskom Telekomu.

Shaker je dio AIMO! platforme Hrvatskog Telekoma koja građanima približava znanje i AI alate te potiče njihovo korištenje u svakodnevnom životu, edukaciji i radu. Projekt se nadovezuje i na poruku kampanje Hrvatskog Telekoma „Nisi samo putnik“, koja mlade potiče da vjeruju sebi, preuzmu inicijativu i sami biraju svoj put, a upravo je Shaker prilika da to pokažu.

Prijave za Shaker otvorene su na https://shaker.hrvatskitelekom.hr/.