Huawei FreeBuds 4 Pro na testu

Huawei sve snažnije grabi među nosivim gadgetima, a ovog smo tjedna vidjeli tri nova modela slušalica koje su predstavili u Zagrebu. Osim nove varijante FreeClip i FreeBuds SE 3 slušalica, na red su došle i FreeBuds Pro 4 slušalice koje smo imali prilike i isprobati tijekom nekoliko dana.

Najbolje Huaweijeve slušalice predstavljaju ozbiljan nastavak u liniji bežičnih slušalica, kombinirajući kvalitetan zvuk, promišljen dizajn i suvremene značajke, a jasan rival su im Appleove AirPods Pro slušalice. Na prvu izgledaju dosta slično prethodnom modelu, no Huawei je napravio nekoliko zahvata u dizajnu kako bi dodatno izdvojili. Same slušalice i kućište tako imaju zlatni obrub, a nastavku slušalice je teksturirani uzorak koji bi trebao podsjećati na žice. Tu je i stilizirani Huawei Sound logo, što je očiti znak da Huawei misli puno ozbiljnije sa ‘zvučnim’ gadgetima, pa je moguće da ćemo ga i češće viđati.

Kućište je matirano, pa se otisci neće previše vidjeti, a taj zlatni detalj se, osim na poklopcu, vidi se i oko USB-C konektora. Zlatni detalji svakako se izdvajaju i možda neće biti baš po volji svima. Slušalice inače dolaze u crnoj, bijeloj i zelenoj boji i taj zlatni detalj nekako najbolje odgovara crnoj varijanti. I jedini znak da se radi o Huawei slušalicama je na poleđini kućišta. Kao korisnik nemam problem s tim da je logo na ‘stražnjoj’ strani, ali mogli su ga ugravirati ili smjestiti na prednju. Kako je obično i na linijskim komponentama logo na prednjoj strani. S druge strane, logo na samim slušalicama je komotno mogao biti manji.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Gestama se standardno upravlja preko dodira na slušalicu, a novo je što možete jednim pokretom glave odgovoriti na poziv, a drugim poziv odbiti. Korisno ako su vam pune ruke, ali dok ne svladate pokrete, nije preporučljivo da na sastanku mašete glavom kako bi odbili poziv. Isto tako, geste možete prilagoditi u Huaweijevoj aplikaciji AI Life, koja služi za precizno prilagođavanje svih detalja slušalica.

Slušalice se standardno spajaju na Android i iOS uređaje, ali AI Life verzija aplikacije s App Galleryja ima najnovije mogućnosti, a u njoj možete prilagoditi razine poništavanja buke, ekvilajzer te podesiti prioritet slušalica prema kvaliteti veze ili kvaliteti zvuka. A kao što sam spomenuo tu je upravljanje gestama, glavom i druge postavke.

Same slušalice su prilično dobro balansirane i teške tek 5,8 grama, a uz silikonske nastavke velika novost je da sada dolaze i nastavci od memorijske pjene koje poboljšavaju rad poništavanja vanjske buke. No, nekome ovakvi nastavci možda neće biti udobni i svakako je dobro da imamo opcije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Slušalice koriste konfiguraciju s dva drajvera, uključujući 11 mm četveromagnetni dinamički drajver, što omogućuje reprodukciju basova do 14 Hz te visokih tonova do 48 kHz. Zvuk je čist i uravnotežen, s naglaskom na izražen bas i stvarno fantastičan već sa standardnim postavkama čim ih prvi put izvadite iz kućišta. Odlučite li se igrati s ekvilajzerom, možete prilagoditi zvuk svom žanru i afinitetima, ali ja sam najčešće koristio zadani ili uravnoteženi način rada slušalica. Prilično su glasne i nude jako dobru zvučnu pozadinu u igrama i filmovima.

Dodatno, FreeBuds Pro 4 podržavaju prijenos zvuka bez gubitka do 2,3 Mbps, što omogućava prijenos audio sadržaja u visokoj rezoluciji uz minimalne gubitke u kvaliteti. No, ovako visoki transfer podržan je samo uz novi preklopni Huawei Mate X6. A alternativni bitrate od 1,5 Mbps rezerviran je za Pura 70 seriju. Ostali uređaji mogu uživati u bitrateu do 990 kbps. Spotify recimo još uvijek ne nudi kvalitetu zvuka iznad 320 kbps. Kako doznajem iz Huaweija, njihovi budući uređaji također će podržavati visoki prijenos zapisa, ali to zahtijeva i da imate glazbu te kvalitete.

Unaprijedili su sustav aktivnog poništavanja buke (ANC) kako bi se učinkovitije smanjili vanjski šumovi tijekom slušanja glazbe ili podcasta, navode u Huaweiju te ističu da mogu poništiti pozadinske zvukove do 100 dB. U to ćemo se uvjeriti na nekom od koncerata, ali tijekom nekoliko dana dojam je odličan. Jako dobro izoliraju buku iz zvučnika, mod ‘svjesnost’ (awareness) je odličan u balansiranju zvukova glazbe i vaše okoline, kako bi sigurno koračali gradom.

Svaka slušalica ima bateriju od 55 mAh, a kućište još 510 mAh i zajedno omogućavaju do 7 sati reprodukcije na jednom punjenju, dok kućište za punjenje produžava ukupno vrijeme rada do 31 sata (pri isključenom ANC-u), što je otprilike točno, a poništavanje buke i prioritet na kvaliteti zvuka su faktori koji će to smanjiti. No, u praksi ćete slušalice puniti toliko rijetko da će vas telefon na to morati podsjetiti. Punjenje samih slušalica preko žice traje 40-ak minuta, a kućište. podržavaju i bežično punjenje.