Prava zvijer za gamere: Huawei će otkriti i brutalniji Mate 20?

Huawei će sljedeći tjedan predstaviti Mate 20 Pro i Mate 20 telefone, o kojima se već puno toga zna. Oni će se pridružiti Liteu koji je već dostupan i kod nas, no Huawei je sada sam najavio da bi trebali vidjeti i četvrti telefon u seriji - Mate 20X.

Kineski div na svojim društvenim mrežama objavio je video u kojem spominju Mate20X što sugerira upravo na još jedan uređaj, a ne značajku nekog od novih telefona. Cijeli video fokusiran je na performanse, a oznaka X sugerira da bi telefon mogao dobiti još veći ekran od Pro verzije.

In the heat of battle, stay cool with #HUAWEIMate20X. 16.10.18 #HigherIntelligence #UltimatePerformance pic.twitter.com/bZeRKhnOC3