STIŽU I NOVITETI U PARIZU

Huawei MatePad 11.5 stigao u Hrvatsku: Zaslon kao papir i moćna baterija za rad i zabavu

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HUAWEI

Tablet dolazi s PaperMatte zaslonom 2.5K rezolucije, tehnologijom koja smanjuje odsjaj i refleksije te nudi ugodnije iskustvo za oči, a dosad je bila rezervirana za skuplje modele

Huawei je od ponedjeljka na hrvatskom tržištu predstavio novi tablet MatePad 11.5, uređaj namijenjen studentima, mladim profesionalcima i svima koji traže prenosivo rješenje za rad, učenje i kreativnost.

Tablet dolazi s PaperMatte zaslonom 2.5K rezolucije, tehnologijom koja smanjuje odsjaj i refleksije te nudi ugodnije iskustvo za oči. Ova tehnologija do sada je bila rezervirana za skuplje modele, a sada postaje dostupna širem krugu korisnika. Kako navode, PaperMatte zaslon koristi nano-urezivanje i magnetronski nano-optički premaz, čime se postiže dojam pisanja po papiru, posebno u kombinaciji s HUAWEI M-Pencil olovkom (3. generacije). 

Foto: HUAWEI

Funkcije za produktivnost i kreativnost

MatePad 11.5 podržava aplikacije Huawei Notes i GoPaint, a uz odvojivu pametnu tipkovnicu može poslužiti kao lagano prijenosno računalo. Sustav Floating Multi-Window i Super Device omogućuje jednostavno prebacivanje između zadataka i rad u više prozora istovremeno. Nova verzija Huawei Notes aplikacije nudi AI poboljšanja rukopisa, napredne kistove i digitalne alate, dok GoPaint po prvi put donosi profesionalne funkcije digitalnog crtanja na tabletu ove cjenovne kategorije.

Uz to, korisnicima je na raspolaganju AppGallery, Huawei trgovina aplikacija koja spada među tri najveće platforme za distribuciju aplikacija u svijetu. A ono što je dobro, vrlo lako možete ovdje instalirati i praktično sve aplikacije koje su dostupne na Google Play trgovini.

Hardver i dodatci u paketu

Tablet pokreće snažan hardver uz bateriju kapaciteta 10.100 mAh, koja omogućuje do 14 sati reprodukcije videa s jednim punjenjem, uz 40 W SuperCharge punjenje. Novi sustav hlađenja učinkovitiji je 25% u odnosu na prethodnike, a četverostruki zvučnici uz Histen 9.0 algoritam pružaju kvalitetan zvuk, navodi se.

Početna cijena iznosi 399 eura, a kupci do kraja rujna na poklon dobivaju pametnu tipkovnicu i M-Pencil olovku.

Foto: HUAWEI

Huawei sprema nove uređaje za Pariz

Huawei će 19. rujna u Parizu predstaviti novu generaciju nosivih uređaja – seriju HUAWEI WATCH GT 6 s naglaskom na outdoor sportove i praćenje zdravlja, kao i nove pametne telefone i tablete. Tvrtka najavljuje dodatno jačanje ponude usmjerene mlađoj publici, nakon što je u prvom kvartalu 2025. zabilježila 42,4% rasta isporuka nosivih uređaja.

