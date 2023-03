Huawei najavio P60, preklopni Mate X3 postao još tanji, a novi sat može zaroniti na čak 100 m

Huawei je u Kini jučer predstavio niz novih uređaja, od telefona, satova do slušalica, ali su i potvrdili kako će ovi uređaji svoju europsku premijeru imati u Münchenu 9. svibnja.

Tijekom nadolazećeg europskog predstavljanja, Huawei navodi kako će se fokusirati na potrebe svih potrošača koji traže snažno korisničko iskustvo uređaja s više scenarija korištenja kojima je cilj postati neodvojivi dio njihovog svakodnevnog života i rada.

Huawei P60 Pro

Foto: Huawei

Huawei navodi da će P60 Pro biti ostvarenje snova za sve entuzijaste koji žele uhvatiti fotografije s najviše detalja s različitih udaljenosti, bilo da se snima zalazak sunca, po mraku ili u bilo koje drugo doba dana.

Radi se o telefonu s OLED ekranom od 6,67 inča (1220x2700 piksela) koji štiti Kunlun staklo. Na kineskom tržištu će biti s HarmonyOS 3.1, a pogoni ga Snapdragon 8+ Gen1 u 4G varijanti. Dolazi s 256 i 512 GB memorije.

Imat će trostruku kameru straga, a radi se o glavnoj od 48 mpx (f/1,4) 25 mm kameri s optičkom stabilizacijom. Telefoto kamera od 48 mpx ima 3,5x optičko uvećanje i optičku stabilizaciju, a tu je i širokokutna 13 mpx kamera. Video je ograničen na 4K rezoluciju i 60fps. Sprijeda je 13 mpx selfie kamera. P60 pro ima i 4815 mAh bateriju s 88W punjačem i 50W bežičnim punjenjem.

Huawei Mate X3

Foto: Huawei

Još jedna važna prekretnica u povijesti Huawei pametnih telefona je model Huawei Mate X3 koji kao najnoviji sklopivi model sadrži svu inovativnu naprednu tehnologiju u iznimno tankom, ultra laganom i super izdržljivom kućištu.

Kad je rastvoren, telefon ima ekran od 7,85 inča, a radi se o OLED panelu sa 120 Hz osvježenjem. Vanjski ekran također je OLED, samo dijagonala mu je 6,45 inča i rezolucija je 1080x2504 piksela.

Također ga pogoni Snapdragon 8 Gen 1, ima od 256 GB do 1 TB memorije. Straga su kamere od 50 mpx, periskopska od 8 i širokokutna od 13. Selfie kamera snima fotografije od 8 mpx. Kapacitet baterije je 4800 mAh, a podržava 66W punjenje.

Huawei Watch ultimate

Foto: Huawei

Huawei Watch Ultimate je najnoviji Huawei luksuzni pametni sat za avanturiste, koji uvodi niz novih značajki uz dorađeni dizajn i impresivne materijale koji su korišteni za izradu sata. Huawei je najavio i da će listu nosivih uređaja proširiti pametnim satom s s omogućenom eSIM karticom koji će biti predstavljen kasnije tijekom godine.

Što se Ultimate sata tiče, on bi trebao biti stepenicu iznad GT3 Pro, a po svemu sudeći namijenili su ga i ozbiljnom ronjenju. Dijagonala ekrana je 1,5 inča s osvježenjem do 60 Hz. Baterija od 530 mAh i dalje bi trebala 'držati' do dva tjedna, puni se bežično.

Huawei spominje kako je metalna varijanta napravljena od 'tekućeg metala' legure na bazi cirkonija s keramičkom krunom i safirnim staklom. Tu su sada već standardni senzori otkucaja srca, praćenja kisika i EKG-a, ali i otpornost na vodu do 110 metara dubine (ISO 22810 i EN13319 standardi). Kad ste na otvorenom, prati vas preko pet sustava pozicioniranja. U Europi će se nuditi u Expedition Black varijanti sa silikonskim remenom i Voyage Blue verziji s metalnom narukvicom.

Huawei MateBook X Pro

Huawei je predstavio novi MateBook X Pro – ultra tanko lagano prijenosno računalo koje spaja estetiku, inovacije i inteligenciju u jedno, te donosi nevjerojatno lagan i praktičan prijenosni dizajn i kućište. Ljubitelji nosive opreme i glazbe će uživati ​​u novim Huawei FreeBuds 5 slušalicama, koje donose jaki fokus na besprijekoran dizajn i kvalitetu zvuka.

Svi Huaweijevi nadolazeći novi vodeći proizvodi bit će dostupni na europskim tržištima, Huawei Watch Ultimate bit će prvi u prodaji na lokalnom tržištu, a odmah nakon njega slijede bežične slušalice Huawei FreeBuds 5.

Dostupnost novih pametnih telefona Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3 te prijenosnog računala Huawei MateBook X Pro bit će potvrđena prilikom predstavljanja na eventu 9. svibnja 2023.