Huawei potiho izbacio Mate 60 Pro s velikim iznenađenjem: Ima satelitske pozive, ali i 5G?!

Huawei je u srijedu prilično iznenađujuće i bez ikakve pompe izbacio novi Mate 60 Pro telefon, koji se već pojavio i za narudžbu na kineskoj trgovini Vmall.

No jedan od detalja koji nisu poznati je čip koji se koristi u telefonu, jer tog podatka nema u specifikacijama telefona koji bi trebao koštati oko 960 dolara. Ono što je poznato i povezano s čipsetom su podaci o 'boljem iskustvu komuniciranja' i 'stabilnijoj vezi'.

Foto: Huawei

Kineski mediji koji su objavili video raspakiravanja telefona navode Kirin čipset s podrškom za 5G i satelitske pozive koji pak jesu istaknuti i na Vmallu, prenosi Verge. Huawei nije komentirao je li to 5G čipset, no ako se radi o tome, ovo bi mogla biti velika stvar za Huawei koji je od 2019. pod američkim zabranama, odnosno onemogućen im je pristup njihovim tehnologijama i softveru. To je značilo da su imali samo 5G čipove iz zaliha.

Reuters također navodi i da su dionice kineskih proizvođača čipova skočile nakon informacije o Mateu sa 5G-om. Ističu da su i analitičari u srpnju rekli da Huawei planira 5G povratak, koristeći kineske čipove i vlastiti napredak u razvoju poluvodiča. Informacija o početku prodaje Matea iznenadila je i radnike u Huawei dućanima u Pekingu i Shenzhenu, a postala je i najtraženiji pojam na Weibu, kineskom pandanu Twittera. U srijedu popodne već, datum isporuke je pomaknut na sredinu rujna, što je znak i dobrog starta prodaje.

Foto: Huawei

Što se samog telefona tiče, radi se o mobitelu sa 6,82-inčnim ekranom (LTPO OLED) rezolucije 2720x1260 piksela i 120 Hz osvježenjem te novom generacijom Kunlun stakla. U ekranu se nalaze 13 mpx selfie kamera te senzori i laseri za 3D skeniranje lica.

Straga je poznati dizajn prstena u kojem su tri kamere. Glavna ima 50 mpx i OIS s varijabilnom blendom od f/1,4 do f/4,0. Ultraširoka kamera ima 12 mpx i f/2,2 blendu, dok je treća telefoto kamera od 48 mpx sa f/3,0 blendom te optičkom stabilizacijom.

Telefon ima 5000 mAh bateriju s 88W punjačem te podrškom za 50W bežično punjenje, a može puniti i druge uređaje na 20W.

Ovo je i prvi Huawei telefon s Harmony OS 4.0 sustavom, dolazi s 12 GB RAM-a te 256 GB do 1 TB memorije.