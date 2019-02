Huawei potvrdio kad stiže novi P30, a zna se i što sve donosi

Huawei je u utorak službeno potvrdio kako se vraćaju na 'mjesto zločina' i godinu nakon što su u Parizu predstavili P20 seriju, na istom mjestu će 26. ožujka lansirati i njegovog nasljednika - P30.

To je u skladu s ranijim najavama da na Mobile World Congressu u Bareloni neće biti P serije, već bi tamo Huawei trebao govoriti o 5G te otkriti svoj preklopni telefon.

Sama objava na Twitteru donosi kratak video s poznatim kadrovima Pariza poput Eiffelova tornja i naglim zumiranjem u svaku od tih scena što bi trebalo ukazati na još kvalitetnije fotografske mogućnosti. Sadašnji modeli imaju 3x optički zum i 5x hibridni zum u kojem surađuje i umjetna inteligencija, stoga će biti zanimljivo vidjeti na koji način će pomaknuti granicu kamere.

Dosadašnje glasine sugeriraju da bi 'obični' P30 trebao imati tri kamere, dok će P30 Pro otići korak dalje i dobiti četvrtu kameru. Render kojeg je prije nekoliko dana objavio Slashleaks pokazuje raspored kamera u gornjem lijevom kutu. Sve ukazuje i da bi P30 Pro trebao dobiti 3D TOF senzor, kao što smo vidjeli nedavno na Honorovu View 20 mobitelu.

Foto: Slashleaks/YouTube

The Huawei P30 promises to be another imaging powerhouse, according to someone who's seen one: triple rear camera, with a maximum resolution of 40MP and 5x lossless zoom, plus a 24MP selfie cam. And this isn't even the Pro variant.