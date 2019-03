I dalje predaje: Vinko Bajrović (83) studentima davao savjete

Za Vinka Bajrovića, umirovljenog višeg savjetnika matematike, vrijedi ona "godine nisu važne", a i , kako sam dodaje, da "nije u šoldima sve" jer godinama daje instrukcije učenicima besplatno. Ovaj profesor fizike i matematike ušao je u 83. godinu života, a posljednjih osam u jednoj splitskoj srednjoj školi volonterski priprema maturante za ispit iz matematike na državnoj maturi. Prošli tjedan pozvan je i da održi predavanje za studente 4. godine splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu.

- Dekan PMF-a prof.dr.Nikola Koceić Bilan pozvao me da održim dvosatno stručno-metodičko predavanje za studente, a to mi je jedna vrlo lijepi kompliment i priznanje da još uvijek mogu pomoći na tom polju. To je bila lepeza nekoliko tema, među kojima je dominirala provedba pismenog ispitivanja matematike i ocjenjivanja učeničkih radova. Promovirao sam studentima i dva konstruirana učila; jedno za pisanje i čitanje brojeva u prva dva razreda osnovne škole - učilo dekadeci) i drugo učilo za računanje s decimalnim brojevima zvano lepeza ili ventula. Dakako bilo je riječi i o kurikulumu matematike, a bilo je i interpretiranja pojedinih stručnih tema na možda pomalo neuobičajeni način. U mojoj osamdesettrećoj godini živim cjeloživotno učenje, a honorar mi je bio pljesak studenata na kraju predavanja - ispričao je prof. Bajrović.

Osim brojeva i igri njima, sustavno proučava školstvo i bavi se stručnim analizama jer je preko tri desetljeća bio viši prosvjetni nadzornik za matematiku dalmatinskih županija. I danas u mirovini prati napredne europske školske sustave, kao i kurikularnu reformu u Hrvatskoj kojoj daje podršku, bez obzira na greške za koje veli da ih valja ispravljati u hodu.

- Matematika ima puste grane, a ja se bavim metodikom, bog ili priroda obdarili su me "sluhom" za to. Kontrolirao sam 33 godine nastavu matematike u svim dalmatinskim školama, a najprije bih pogledao kako rade nastavnici, pa bih potom bih ja za nastavnike održao sat. Nikad nisam kritizirao njihovu nastavu već ih molio da usporede svoju s mojom. Uvijek sam nastojao da u njoj bude noviteta, a to sam davno naučio od velikih pedagoga dr. Ivana Furlana (otac glumice Mire Furlan) i dr. sc Vladimira Poljaka – istaknuo je Bajrović koji je jednom u Istri održao predavanje bez riječi, samo pantomimom i glumom.



Bajrovićeva učila

Učilo lepeza je namijenjeno učenicima prvog i drugog razreda osnovne škole kako bi naučili dio sadržaja o prirodnim brojevima propisanog programom, u prvom redu njihovo pisanje i čitanje.

Slika koja slijedi prikazuje na koji je način učilo urađeno. Deset traka različite boje ima na sebi deset znamenaka (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Trake iste boje predstavljaju istu dekadsku jedinicu, plavo – tisuće, zeleno – stotice, žuto – desetice i crveno – jedinice.





Učilo dekadeci je za učenje pisanja i čitanja prirodnih i decimalnih brojeva. Lakoćom se uočava mjesna/pozicijska (…ST, DT, T, S, D, J, d, s, t, dt, st,...) i brojevna vrijednost (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) svake znamenke u broju – dekadski brojevni sustav. Učilo dekadeci je za učenje pisanja i čitanja prirodnih i decimalnih brojeva. Lakoćom se uočava mjesna/pozicijska (…ST, DT, T, S, D, J, d, s, t, dt, st,...) i brojevna vrijednost (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) svake znamenke u broju – dekadski brojevni sustav.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.