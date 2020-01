I redatelj to želi: Hoćemo li i God of War gledati kao seriju?

Fenomelani uspjeh ekranizacije Witchera na Netflixu izazvao je brojne komentare u svijetu igara i rasprave o tome koja igra zaslužuje ekranizaciju. Jedan od favorita u toj priči je i jedna od najboljih prošlogodišnjih igara, God of War.

S time se slaže i redatelj igre Cory Barlog. On je na Twitteru reagirao na status portala GamesIndustry.biz koji je postavio pitanje koja bi igra trebala dobiti seriju na Netflixu. Spomenuo je igru na kojoj je radio pet godina. No ubrzo je morao i staviti pojašnjenje da to nije nekakva najava, već samo da vjeruje kako bi igre mogle biti jako dobar materijal za serije.

BTW This is not a hint or anything. I just believe that games would make great TV shows because you spend so much time with the characters in fantastic worlds.



Games, like TV, are like relationships with the characters, where movies are more like a date.



Both can be great.❤️