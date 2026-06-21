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I vaš stari Galaxy S23 će dobiti OneUI 9 i sve njegove novitete

Piše Ivan Hruškovec,
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I vaš stari Galaxy S23 će dobiti OneUI 9 i sve njegove novitete
Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prema najnovijim informacijama, Samsung je pokrenuo interno testiranje One UI 9 nadogradnje za Galaxy Z Fold7, Galaxy A56 te cjelokupne serije Galaxy S23 i Galaxy S24.

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Samsung je nedavno objavio treću beta verziju svojeg One UI 9 sučelja za pametne telefone iz serije Galaxy S26, koji su trenutno jedini uređaji uključeni u javni beta program. Međutim, južnokorejski tehnološki div već radi na pripremi nadogradnje za znatno širi spektar uređaja, a sada je započeo s internim testiranjem za još nekoliko iznimno popularnih modela. Ovaj potez signalizira namjeru tvrtke da osigura brzu i stabilnu nadogradnju temeljenju na Androidu 17 za što veći broj korisnika, obuhvaćajući ne samo najnovije, već i starije, ali i dalje vrlo raširene uređaje.

Interno testiranje u punom jeku

Prema najnovijim informacijama, Samsung je pokrenuo interno testiranje One UI 9 nadogradnje za Galaxy Z Fold7, Galaxy A56 te cjelokupne serije Galaxy S23 i Galaxy S24. Dok je razvoj za uređaje poput Galaxy S25 serije, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G i Galaxy A57 već bio poznat, dodavanje ovih modela na popis potvrđuje da je razvoj u poodmakloj fazi.

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Pojedinosti s internih poslužitelja otkrivaju i specifične verzije firmvera koje se testiraju. Tako One UI 9 verzija za Galaxy Z Fold7 nosi oznaku F966USQUACZF3, dok su za Galaxy A56 i Galaxy S23 zabilježene verzije A566BXXUBDZFB, odnosno S911BXXUAGZF9. U međuvremenu, za seriju Galaxy S24 testiraju se verzije firmvera S921BXXUFEZF7 (S24), S926BXXUFEZF7 (S24+), S928BXXUFEZF7 (S24 Ultra) i S721BXXUCEZF7 (S24 FE).

Očekivane novosti i poboljšanja

One UI 9, temeljen na Androidu 17, obećava niz poboljšanja usmjerenih na korisničko iskustvo, proširene mogućnosti umjetne inteligencije i veću sigurnost. Iako sve funkcije još nisu poznate, beta verzija za S26 seriju otkrila je neke ključne novosti.

Redizajnirano sučelje i pametnije aplikacije

Korisnici mogu očekivati redizajnirani brzi panel (Quick Panel), koji će omogućiti veću kontrolu nad rasporedom elemenata i neovisno podešavanje svjetline zaslona, zvuka i multimedijskog playera. Aplikacije poput Samsung Notes dobit će nove kreativne alate, dok će aplikacija Kontakti ponuditi izravnu integraciju s Creative Studiom za izradu personaliziranih profilnih kartica.

Značajna poboljšanja stižu i na području pristupačnosti, gdje se uvodi mogućnost podešavanja brzine kursora miša te objedinjuje TalkBack paket koji spaja značajke Googlea i Samsunga.

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Sigurnost i temeljne promjene Androida 17

Jedna od najvažnijih novosti je funkcija blokiranja visokorizičnih aplikacija koja upozorava korisnike na sumnjive programe, sprječava njihovo izvršavanje i preporučuje brisanje. Sam Android 17 kao osnova donosi napredni multitasking s mogućnošću pretvaranja bilo koje aplikacije u plutajući prozor (Bubbles) te poboljšani Picture-in-Picture (PiP) način rada. Također se uvode optimizacije za preklopne uređaje, veća personalizacija poput skrivanja naziva aplikacija te unaprijeđene kontrole za zaključavanje izgubljenih telefona.

Premijera s novom generacijom preklopnih telefona

Iako je nejasno koji će pametni telefon nakon Galaxy S26 serije prvi dobiti javnu beta verziju One UI 9 sustava, poznato je da će prvi uređaji s predinstaliranim stabilnim sustavom biti nadolazeći preklopni modeli. Riječ je o uređajima Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 i Galaxy Z Fold8 Ultra, čije se predstavljanje očekuje 22. srpnja na događaju u Londonu. Nakon njihove premijere, nadogradnja će postupno stizati i na ostale podržane uređaje.

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