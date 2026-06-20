VIDEO NASA testira Ernesta: Futuristički rover diže kotače preko stijena i juri puno brže

Svemirska agencija NASA podijelila je snimke testiranja svojeg prototipa rovera Ernest. Iako su NASA-ini roveri na Marsu postigli mnogo od prvog slijetanja na Crveni planet kasnih devedesetih, čak i najnoviji članovi flote i dalje imaju brojna ograničenja. Prije svega, vrlo su spori. Primjerice, rover Perseverance, kojeg NASA smatra tehnološkim čudom, postiže maksimalnu brzinu od samo 0,16 km/h na ravnom terenu, što znači da bi mu za prelazak jednog kilometra trebalo više od šest sati. Uz to, grubi teren izuzetno troši njihove aluminijske kotače, a strme padine s opasnostima poput kamenja i pijeska predstavljaju pravi izazov, ponekad zahtijevajući duge i spore zaobilaznice kako bi se došlo do znanstveno zanimljivih ciljeva. No, NASA je nedavno pokazala napredak na prototipu koji se može pohvaliti naprednijim sposobnostima. Njegovo ime je Ernest, što je kratica za "Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain" (Istraživački rover za navigaciju ekstremno strmim terenima).

Značajan odmak od tradicionalnog dizajna

Ernest, s druge strane, predstavlja značajan odmak od tradicionalnog dizajna. Za razliku od rovera Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity i Perseverance, koji koriste pasivni sustav ovjesa poznat kao "rocker-bogie", Ernest koristi aktivni sustav ovjesa. Taj pasivni sustav, koji se dokazao kao iznimno pouzdan još od misije Mars Pathfinder devedesetih, osigurava da težina bude ravnomjerno raspoređena na svih šest kotača, što je ključno za stabilnost na nepoznatom terenu. Međutim, upravo taj kruti dizajn ograničava brzinu i sposobnost svladavanja većih prepreka. Ernest ima četiri kotača, a ne šest, i dugačak je oko 1,2 metra, iako se očekuje da bi verzija za stvarnu misiju bila dvostruko veća. Glavna inovacija leži u njegovoj sposobnosti da se aktivno prilagođava terenu umjesto da ga samo pasivno prelazi.

Revolucionarni aktivni ovjes za nepristupačne terene

"Dva motorizirana zgloba sprijeda pokreću zglobni mehanizam koji roveru omogućuje vožnju koristeći različite načine hoda, poput migoljenja, hodanja na kotačima i penjanja preko prepreka", navodi NASA u svojem priopćenju. To znači da Ernest može pojedinačno podizati svoje kotače kako bi zakoračio na ili preko prepreka koje bi zaustavile njegove prethodnike. Sustav mu omogućuje da upravlja raspodjelom težine na svoja četiri kotača, a može se prebacivati između aktivnog i pasivnog ovjesa ovisno o zadatku i energetskim potrebama. Zahvaljujući četirima upravljivim kotačima, može se kretati u bilo kojem smjeru, uključujući i bočno, što mu daje nevjerojatnu agilnost na zahtjevnim površinama.

Foto: NASA

Testiranja u pustinji pokazala impresivne rezultate

Svemirska agencija testira Ernesta u pustinji Colorado u Kaliforniji, istražujući nove pristupe koji bi se mogli koristiti za buduće misije na Marsu i Mjesecu. Tijekom nedavnog sedmodnevnog terenskog testiranja, prototip je vozio ukupno više od 37 sati i prešao otprilike 26 kilometara. Pritom je postigao maksimalnu brzinu od oko 0,97 km/h, što je otprilike šest puta brže od rovera Perseverance. Testiranja su namjerno provedena u različitim svjetlosnim uvjetima, uključujući sumrak, zoru i noć, kako bi se simulirali uvjeti osvjetljenja koji vladaju u polarnim područjima Mjeseca. Cilj ovih testova je usavršavanje hardvera za mobilnost i softvera za autonomiju kako bi se omogućilo kretanje na velikim udaljenostima u različitim uvjetima terena.

Budućnost istraživanja Mjeseca i Marsa

Krajnji cilj projekta Ernest, koji je započeo 2022. godine, jest razviti tehnologiju za rovere koji mogu prijeći veće udaljenosti od svojih prethodnika, i to brže, uz manju ovisnost o ljudskim kontrolorima na Zemlji. Najnovija verzija prototipa, koja je prošla kroz gotovo desetak različitih konfiguracija aktivnog ovjesa, također ima "poboljšane sposobnosti neovisnog donošenja odluka". Ove sposobnosti mogle bi omogućiti istraživanje prethodno nedostupnih područja, kao što su strmi zidovi kratera, jame i kanjoni. James Keane, planetarni znanstvenik iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon (JPL) koji radi na lunarnim misijama, slikovito je opisao potencijal ove tehnologije.

​- S ovim vozilom mogli biste napraviti znanstveno putovanje preko Mjeseca ili Marsa - rekao je Keane.

Razvoj ovakvih naprednih rovera ključan je za buduće ambiciozne misije, uključujući NASA-in program Artemis za povratak ljudi na Mjesec i misiju povratka uzoraka s Marsa. Sposobnost brzog prelaska velikih udaljenosti i istraživanja opasnih terena bit će od presudne važnosti za buduća znanstvena otkrića i potragu za resursima izvan našeg planeta.

*uz korištenje AI-ja