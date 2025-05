Igrali smo novi Days Gone Remastered: Hordi zombija je još više, a tu su i novi izazovi...

Days Gone, akcijska avantura otvorenog svijeta studija Bend Studio vratila se na scenu u poboljšanom izdanju za PlayStation 5. Smještena u surovi, postpandemijski krajolik Oregona, igra prati Deacona St. Johna, bivšeg bajkera i lovca na glave, dok pokušava preživjeti u svijetu opustošenom globalnom katastrofom koja je većinu čovječanstva pretvorila u divlja, kanibalistička stvorenja poznata kao Freakeri. Originalna igra iz 2019. imala je podijeljene kritike i nije baš dobila aplauz, ali je stekla kultni status među igračima.

Days Gone Remastered obećava iskustvo s grafičkim poboljšanjima, novim sadržajem i 'iskorištavanjem' pune snage PS5 konzole. Jedva sam čekala pokrenuti igru i zaputiti se na Broken Road. Je li igra vrijedna vožnje?

Svijet koji vas želi 'proždrijeti'

Jedan od najjačih aduta igre je njezin svijet i atmosfera. Postapokaliptični Oregon je prekrasan koliko i smrtonosan. Od gustih šuma i kišom natopljenih cesta regije Cascade do snježnih planina i vulkanskih ravnica Crater Lakea, okolina je detaljna, raznolika i uvjerljivo pogođena kataklizmom. Napuštena naselja, blokirane ceste i tragovi (ponajviše krvavi) očajničke borbe za preživljavanjem stvaraju konstantan osjećaj opasnosti i izolacije. Resursi su oskudni, a svaki izlazak iz sigurnosti kampa nosi nam rizik.

POGLEDAJTE VIDEO:

U ovom svijetu, Deaconov motocikl nije samo prijevozno sredstvo, već ključ opstanka. Održavanje goriva, popravci nakon okršaja ili nespretnih padova te postepena nadogradnja motora, spremnika i izdržljivosti čine bitan dio gameplaya. Osjećaj napretka kada motor postane brži, tiši i otporniji je olakšavajuć, a samo krstarenje slikovitim, ali opasnim krajolikom jedno je od boljih iskustava u igri.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Deacon nije tipični herojski protagonist. On je čovjek slomljen gubitkom supruge Sare na početku pandemije, ciničan, često grub i obilježen traumom svijeta koji ga okružuje. Njegova lojalnost prijatelju Boozeru i neumorna potraga za istinom o Sari pokreću radnju. Iako ga neki igrači smatraju napornim zbog njegovog konstantnog mrmljanja i povremenih ispada bijesa, mnogi ga vide kao realističnog lika kojeg su 'oblikovale' ekstremne okolnosti. Glasovna gluma je odlična, a dijalozi često djeluju prizemljeno i uvjerljivo.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Početak igre može djelovati razvučeno, s fokusom na manje zadatke i upoznavanje s kampovima preživjelih. Međutim, kako se radnja razvija, otkrivaju se složeniji odnosi, političke intrige među kampovima i mračne tajne o porijeklu Freakera. Iako priča postaje napeta i emotivna, malo pati od problema s tempom. Ponekad je prekinuta repetitivnim 'filler' misijama koje ne doprinose razvoju radnje ili likova. Također neki sporedni likovi ostaju nedovoljno razvijeni.

Od panike do predatora

Gameplay Days Gone mješavina je istraživanja otvorenog svijeta, skupljanja resursa, izrade predmeta te borbe iz trećeg lica. Progresija je ključna. U početku, Deacon je slab, s malo izdržljivosti, lošim nišanjenjem i krhkim motorom. Kroz izvršavanje misija za kampove, čišćenje gnijezda Freakera i lov na ucjene, Deacon stječe iskustvo, bodove vještina te povjerenje i kredite kampova. Ovo otključava bolje oružje, nadogradnje za motor i pasivne bonuse. Osjećaj rasta moći, od bježanja ispred dva Freakera do sposobnosti suočavanja s desecima i više, vrlo je 'nagrađujuć'. Ipak, struktura misija može postati repetitivna, posebno sporedni zadaci poput čišćenja zasjeda. AI ljudskih protivnika također nije impresivan i često omogućuje lako eliminiranje.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Horde Freakera su bez sumnje najprepoznatljiviji i najimpresivniji element igre Days Gone. Susret s masom od stotina brzih i agresivnih stvorenja koja se kreću, tjeraju vas da stišate zvuk. Mutanti-ubojice podijeljeni su na više podvrsta, a svaka predstavlja posebnu opasnost, što Freakere čini najopasnijim neprijateljima s kojima ćete se susresti u divljini.

Swarmeri, Vriskači, Bleacheri, Breakeri, Horde... gadni su, ali nisu nepobjedivi. Prijetnje se stalno mijenjaju s obzirom na vremenske uvjete i doba dana. Staze postaju blatnjave kada pada kiša, Freakeri postaju jači na snijegu i brojniji noću, dok dan donosi više zasjeda od razbojnika.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Osim njih nije na odmet pripaziti i na divlje životinje. Divljina je puna zaraženih vukova i medvjeda. Zastrašujućeg izgleda i agresivniji nego ikad, ti mutanti su protivnici od kojih se jednako ledi krv u žilama.

Ipak, kao i u pričama The Last of Us i The Walking Dead, problem su ljudi. Čuvajte se stranaca jer većina jedva čeka da vas zaskoči. Malo je prijateljski nastrojenih logora s preživjelima u kojima se zajednički radi, a vanjska pomoć smatra se dobrodošlom.

Ripperi, napadači iz zasjede... u divljini preživljavaju samo najjači!

Foto: Sony Interactive Entertainment

Razmišljanje je preživljavanje. Budite svjesni svog okruženja, vremena i doba dana dok planirate napade. Iskoristite svoje vještine, izrađeno oružje i predmete u okolišu. Koristite tišinu i prikradanje kao svoju prednost. Istražujte napuštene zgrade i vozila ostavljena u klisurama, špiljama, tunelima, šumama i divljini kako biste prikupili zalihe i municiju.

Tehnička Poboljšanja

Vizualno, igra nudi nekoliko načina rada. Na standardnom PS5, možete birati između 'Performance' moda (1440p rezolucija pri 60 fps) i 'Quality' moda (4K rezolucija pri 30 fps). Vlasnici PS5 Pro konzole dobivaju i 'Enhanced' mod koji koristi PSSR tehnologiju za upscale s 1584p na 4K, ciljajući pritom glatkih 60 fps.

Osim rezolucije i performansi, remaster donosi suptilna, ali primjetna poboljšanja.

Osvjetljenje i sjene: Kvaliteta osvjetljenja i sjena je značajno poboljšana, eliminirali su 'mrljasti' izgled iz PS4 verzije.

HDR i atmosfera: Poboljšani HDR čini noćne scene znatno tamnijima i atmosferičnijima, pojačava osjećaj napetosti.

Brža učitavanja: Zahvaljujući SSD-u, učitavanja su svedena na minimum.

DualSense i 3D Audio: Haptička vibracija DualSense kontrolera vjerno prenosi osjećaj vožnje motociklom po različitim terenima, vremenske uvjete poput kiše te intenzitet borbe. Adaptivni okidači pružaju otpor pri korištenju oružja, dok 3D Audio (uz kompatibilne slušalice) dodatno uranja igrača u svijet strave.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Novi načini igranja

Najveća novost remastera leži u dodatnom sadržaju pod nazivom 'Broken Road' DLC.

Horde Assault: Ovaj mod uzima najprepoznatljiviji element igre, horde Freakera, i diže ga na novu razinu. Igrači se suočavaju s valovima sve većih i opasnijih hordi (do 800 Freakera!) na poznatim i potpuno novim lokacijama. Mod ima roguelike elemente i omogućava otključavanje perkova i korištenje prethodno neigrivih likova. Od starta imate pristup maksimalno nadograđenom motociklu i novim oružjima.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Permadeath Mode: Odgovor na zahtjeve zajednice, ovaj mod donosi ultimativni izazov. Smrt znači kraj - trajni. Postoje dvije opcije: smrt bilo gdje u igri briše cijeli napredak i spremljenu igru, ili blaža opcija gdje smrt vraća igrača samo na početak trenutnog poglavlja.

Speedrun Mode: Za ljubitelje brzinskih prelazaka, ovaj mod dodaje stalno vidljivi mjerač vremena (koji se pauzira tijekom cutscena) i na kraju prikazuje detaljnu statistiku za dijeljenje.

Poboljšani Photo Mode: S više opcija za osvjetljenje i trenutnu promjenu doba dana, lovci na savršene snimke imat će više alata na raspolaganju.

Mogućnost prijenosa spremljenih pozicija s PS4 verzije je također tu, što znači da veterani mogu odmah uskočiti u novi sadržaj.

Days Gone vs. The Last of Us

Neizbježno je uspoređivati Days Gone s Naughty Dogovim remek-djelom, The Last of Us, zbog slične postapokaliptične tematike. Međutim, igre nude različita iskustva.

Dok je The Last of Us Part II tehnički superiornija igra s fokusom na čvrsto režiranu, linearnu priču, likove i opresivnu, mračnu atmosferu, Days Gone nudi slobodu otvorenog svijeta. Ton je također drugačiji. TLOU je priča o osveti, mržnji i gubitku te često ostavlja igrača s osjećajem tuge i bespomoćnosti. Days Gone, iako smješten u brutalan svijet, ima tračak nade. Deaconova borba nije samo za osobno preživljavanje; čišćenjem hordi i kampova, igrač osjeća da čini svijet barem malo sigurnijim mjestom za druge preživjele, ostavljajući pozitivan trag u Oregonu.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Sve u svemu...

Days Gone Remastered neupitno je zabavnija i naprednija verzija ove velike igre otvorenog svijeta. Tehnički je igra bolja, pa je igranje na PS5 bolje iskustvo. Novi načini igranja kao Horde Assault i Permadeath daju puno više zabave i razloga da igrate duže, pogotovo ako ste već voljeli original. Iako igra i dalje ima neke stare probleme, kao što je spor početak priče i neke misije koje se ponavljaju, ovo je najbolji način da doživite Deaconovu avanturu u opasnom Oregonu. Ako ste voljeli original, volite ovakav postapokaliptični žanr ili tražite dobar razlog da uskočite u ovaj svijet pun zombija, ovo poboljšano izdanje je odličan izbor.

Foto: Sony Interactive Entertainment

Cijena igre je 49,99 eura. Igrači koji posjeduju originalnu PS4 verziju igre moći će nadograditi na Remastered verziju (uključujući sav novi sadržaj) za otprilike 10 eura. Loša vijest za kolekcionare 'kutija': igra je samo u digitalnom izdanju.

Činite dobre stvari diljem Oregona i osvojit ćete platinasto priznanje koje dobiva samo jedan posto najboljih u igri Days Gone. Sretna vam vožnja!

Foto: Sony Interactive Entertainment