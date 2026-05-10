VIDEO Moj dnevnik mršavljenja: 'Odličan je alat, ali ne i konačno rješenje. Za to je potrebno više'

U travnju 2026. vaga je pokazivala broj koji je mjesecima bio cilj, a sada je bio stvarnost - oko 95 kilograma. Dvadeset i pet kilograma manje nego u kolovozu. Kad to napišeš kao broj, djeluje jednostavno. Minus 25. Ali kad prođeš cijeli put, shvatiš da taj broj zapravo znači puno više od same razlike na vagi.

Jer ono što se promijenilo nije samo težina. Promijenio se način na koji funkcioniram. Kad sam krenuo, fokus je bio jasan, a to je smršavjeti. Riješiti se viška, pomaknuti vagu, doći do neke normalne brojke. Danas, nekoliko mjeseci kasnije, to više nije pitanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jer jednom kad dođeš do tog rezultata, shvatiš da to nije kraj. To je početak druge faze. Najkonkretniji dokaz da se nešto stvarno promijenilo vidio se na nalazima. U travnju 2026. ukupni kolesterol bio je 5,6, trigliceridi 0,9, glukoza natašte 4,7, HbA1c 5,0. U lipnju 2025. kolesterol je bio 7,8, LDL 6,0, trigliceridi povišeni.

To nije savršen nalaz. LDL je i dalje iznad preporučenih vrijednosti. Ali smjer je jasan. Tijelo se promijenilo iznutra.

24sata Zagreb: Novinar Asipi Emirat | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- To su promjene koje imaju dugoročni značaj. Smanjenje tjelesne mase, osobito visceralne masti, povezano je s poboljšanjem lipidnog profila, smanjenjem inzulinske rezistencije i ukupnim smanjenjem kardiovaskularnog rizika - objašnjava doc. dr. sc. Ana-Marija Liberati Pršo, specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije te voditeljica Centra za debljinu, metabolički sindrom i klinički nutricionizam u KB Sveti Duh.

Drugim riječima, ovo nije samo estetika. Ovo je zdravlje. Ali s tim dolazi i ono što sam možda najmanje htio čuti na početku. Ovo nije gotovo.

- Pretilost je kronična bolest i zahtijeva dugoročno praćenje. Lijek može pomoći u postizanju rezultata, ali održavanje ovisi o navikama koje pacijent usvoji - naglašavala mi je doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang, liječnica obiteljske medicine koja je vodila terapiju.

To je rečenica koja na početku zvuči kao upozorenje, a na kraju kao činjenica. Jer kroz cijeli proces naučiš jednu stvar, nije problem smršavjeti. Problem je ostati na toj težini.

I tu dolazi najvažniji dio cijele priče. Što dalje?

Foto: Privatni album

U ovom trenutku postoji nekoliko opcija. Nastaviti terapiju u istoj dozi. Postupno smanjivati dozu i pratiti reakciju organizma. Ili pokušati bez terapije, uz sve navike koje su u međuvremenu postale dio svakodnevice.

Ne postoji univerzalan odgovor.

- Pristup se individualizira. Kod nekih pacijenata terapija se nastavlja dugoročno, kod drugih se smanjuje doza ili uvodi održavajući režim. Ključno je kontinuirano praćenje i prilagodba - objašnjava dr. Liberati Pršo.

Ali ono što je sigurno jest da povratak na staro više nije opcija. Jer ako se vratim na stare navike, vratit će se i rezultat.

To sam već osjetio. Kad sam preskočio dozu, glad se vratila. Ne odmah i ne u punom intenzitetu, ali dovoljno da je primijetim. I to je realnost koju ne možeš ignorirati.

24SATA Zagreb: Trener Filip Beljan | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Bez terapije, biološki mehanizmi se ponovno aktiviraju. I zato ova priča zapravo nema klasičan kraj. Nema trenutka kad kažeš gotovo je. Postoji samo trenutak kad shvatiš da moraš nastaviti.

Kod mene su neke stvari već postale automatske. Hodanje svaki dan. Ne kao trening, nego kao dio dana. Nogomet dva puta tjedno. Voda umjesto sokova. Manje porcije bez razmišljanja.

To su stvari koje prije nisam mogao održati. Sada mogu. I to je možda najveći rezultat. Ne minus 25 kilograma. Nego činjenica da više ne živim na način koji me doveo do 120.

- Mounjaro je snažan alat, ali nije rješenje sam po sebi. Pravi uspjeh je kada pacijent može dugoročno održati promjene koje je napravio - kaže dr. Bralić Lang.

Kad danas pogledam cijeli proces, jasno mi je da bez terapije ovo vjerojatno ne bih uspio. Ali isto tako, bez promjene načina života, terapija ne bi bila dovoljna. To je kombinacija. I to je možda najpošteniji zaključak.

Nije ovo priča o čudotvornom lijeku. Nije ni priča o disciplini. Ovo je priča o tome što se dogodi kad prvi put imaš alat koji ti omogućuje da promijeniš nešto što sam nisi mogao.

I što napraviš s tom prilikom. Jer na kraju, nakon svih kilograma, nalaza i mjeseci, ostaje samo jedno pitanje: Možeš li to zadržati?

Na to tek treba odgovoriti.