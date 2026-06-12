Igrali ste Pokemon GO? Vaši podaci se sad koriste za obuku vojnih dronova i ostale opreme

Milijuni igrača popularne igre Pokémon Go godinama su, u zamjenu za virtualne nagrade, marljivo skenirali ulice, parkove i zgrade u svom okruženju. Malo tko je slutio da će tih otprilike trideset milijardi snimaka postati ključan resurs za obuku navigacijskog sustava koji američki vojni dobavljač Vantor priprema za ugradnju u bespilotne letjelice i druge vojne robote, piše The Guardian.

Od nagrade u igri do vojne primjene

Proces transformacije podataka iz zabave u vojnu tehnologiju odvijao se u nekoliko koraka. Igrači su od 2021. snimali kratke videozapise stvarnih lokacija, a tvrtka Niantic Spatial, koja je proizašla iz originalnog developera igre, iskoristila je te podatke za stvaranje detaljne trodimenzionalne mape svijeta. Ta mapa temelj je Sustava za vizualno pozicioniranje (VPS), tehnologije koja omogućuje uređaju da odredi svoju lokaciju uspoređivanjem onoga što vidi kamera s postojećim 3D modelom. Za razliku od GPS-a, VPS je otporan na ometanje signala, što ga čini idealnim za ratne zone. U prosincu 2025. godine, Niantic Spatial sklopio je partnerstvo s Vantorom, tvrtkom specijaliziranom za obrambenu i obavještajnu industriju, kako bi spojili svoj zemaljski sustav s Vantorovim softverom za zračnu navigaciju. Cilj je omogućiti dronovima i kopnenim jedinicama besprijekornu suradnju u okruženjima bez satelitskog signala, a terenska testiranja najavljena su za početak 2026. godine.

Dvosmisleni odgovori i etička dilema

Srž kontroverze leži u pitanju pristanka. Igrači su prihvaćanjem uvjeta korištenja dali Nianticu prenosivu licencu za korištenje snimaka, no bez jasne naznake da bi se podaci mogli koristiti u vojne svrhe. Prema istraživanju nizozemskih novina Trouw, kada su se suočili s pitanjima, iz Vantora su poručili da neće koristiti podatke iz igre, ali su odbili odgovoriti je li model umjetne inteligencije koji namjeravaju koristiti već bio obučen na tim podacima. Niantic Spatial je ranije priznao da su skenovi korišteni za treniranje "rane verzije" njihovog modela. Ta dvosmislenost je ključna, jer jednom kada se podaci integriraju u AI model, gotovo je nemoguće dokazati njihovo podrijetlo. Jeroen van den Hoven, profesor etike i tehnologije na Tehničkom sveučilištu u Delftu, smatra da bez ogromne količine podataka prikupljenih od igrača, razvoj ovog sustava nikada ne bi bio tako brz. Igrači su tako, nesvjesno, dali svoj doprinos razvoju vojne tehnologije.

*uz korištenje AI-ja