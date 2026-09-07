Igru bivših kreatora Witchera u tri dana kupilo milijun igrača. Što je to Blood of Dawnwalker?

Mračni fantasy RPG, The Blood of Dawnwalker, ostvario je nevjerojatan uspjeh, prodavši se u više od milijun primjeraka diljem svijeta u samo tri dana od izlaska. Iza igre stoji Rebel Wolves, novi poljski studio koji su osnovali veterani industrije, prvenstveno iz CD Projekt Reda, poznati po radu na proslavljenoj franšizi The Witcher.

Igra, koja je lansirana za PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, naišla je na iznimno pozitivan odjek kod kritike i igrača, koji hvale duboku priču, značajne odluke i privlačan sustav borbe.

Izvanredan komercijalni uspjeh

Vijest o fantastičnoj prodaji objavio je sam developer Rebel Wolves na društvenoj mreži X (bivšem Twitteru) tijekom vikenda.

"Hvala vam što igrate, dijelite, podržavate i što ste dio zajednice!"

Osim impresivnih prodajnih rezultata, igra je zabilježila i velik interes na Steamu, gdje je tijekom vikenda dosegnula vrhunac od 70.692 istovremena igrača, što je značajan uspjeh za igru koja je isključivo namijenjena jednom igraču. Uspjeh je tim veći jer se radi o potpuno novom intelektualnom vlasništvu.

Developeri slušaju igrače

Tim koji stoji iza igre pokazao je da aktivno prati reakcije zajednice. Nakon što su prošlog tjedna detaljno predstavili verzije za konzole i potvrdili da igra pri izlasku neće imati opciju izvođenja u 60 sličica u sekundi (fps) na PlayStationu 5 i Xbox Series X/S, uslijedila je brza reakcija na povratne informacije igrača.

"Čuli smo vaše povratne informacije", poručili su iz studija te naglasili: "Bilo je jasno koliko je ovo važno mnogima od vas, stoga smo se usredotočili na završetak sljedeće runde testiranja. Ti su nam rezultati dali samopouzdanje koje nam je bilo potrebno da potvrdimo Performance Mode od prvog dana".

Osim toga, studio je već izdao nekoliko hitnih ispravaka (hotfixeva) kako bi riješili probleme poput trzanja slike, rušenja igre i poteškoća s kontrolerima.

Foto: Rebel Wolves

Što je The Blood of Dawnwalker?

Radnja igre smještena je u fiktivno istočnoeuropsko kraljevstvo Vale Sangora u 14. stoljeću. Zemlja je poharana Crnom smrću i sada njome vladaju vampiri. Igrači preuzimaju ulogu Coena, takozvanog "Dawnwalkera", koji je danju čovjek, a noću vampir, te se kreće svijetom u kojem svaka odluka nosi teške posljedice.

Jedna od jedinstvenih mehanika igre je vremensko ograničenje od 30 dana unutar igre. Značajne akcije troše vrijeme, prisiljavajući igrače na strateško odlučivanje o tome kojim će se misijama i pričama posvetiti.

Neizbježne usporedbe s Witcherom

S obzirom na to da razvojni tim u Rebel Wolvesu vodi Konrad Tomaszkiewicz, redatelj igre The Witcher 3: Wild Hunt, usporedbe s tom franšizom su neizbježne. Međutim, u studiju su izjavili da im takve usporedbe ne smetaju, naglašavajući da, iako se ne srame svog nasljeđa, stvaraju vlastite i jedinstvene "zvijeri". Njihova je filozofija stvaranje RPG-ova vođenih pričom koji igračima nude značajnu slobodu i iskustvo "narativnog pješčanika".

Recenzent Eurogamera Bertie također je imao pozitivno iskustvo s igrom, dodijelivši joj ocjenu četiri od pet zvjezdica uz komentar: "Ovo je RPG koji se usuđuje raditi stvari drugačije, a mnogo toga što radi zaista i funkcionira".

Ambiciozni planovi za budućnost

Rebel Wolves ima velike planove za Dawnwalker univerzum. Otkrili su da je The Blood of Dawnwalker tek prvi dio planirane sage. Buduće igre trebale bi istraživati različita razdoblja i kulture diljem svijeta, a čak su natuknuli i mogućnost modernog okruženja smještenog u 21. stoljeće. Ipak, developeri su uvjerili igrače da će svaka igra biti zaokružena priča za sebe, bez ostavljanja neriješenih završetaka.

*uz korištenje AI-ja