IKEA napravila pametnu verziju legendarne lampe Varmblixt

IKEA je najavila da ‘opametnjuje’ dvije lampe iz kolekcije Varmblixt, onu poznatu ‘donut’ lampu koju potpisuje dizajnerica Sabine Marcelis i viseću ‘pendant’ lampu koja izgleda kao savijene svjetlosne cijevi, što je i predstavila na ovogodišnjem CES-u. Obje dobivaju smart funkcije i Matter kompatibilnost, što bi im trebalo omogućiti rad s većim pametnim platformama, ovisno o vašem setupu.

Najveća promjena je na ‘donutu’. Prije je bio jedan, topli ambijentalni ton, a nova verzija dobiva RGB svjetlo i može prolaziti kroz 12 unaprijed odabranih boja. Te boje je kurirala Marcelis, a naglasak je na glatkim, nježnim prijelazima umjesto agresivnog ‘party’ svjetla. Upravljanje ide preko priloženog BILRESA daljinskog, a ako lampu spojite na IKEA smart sustav, kroz aplikaciju možete dobiti još više opcija.

Viseća Varmblixt lampa ne ide u RGB, nego se igra s temperaturom bijele. Možete ju zatopljavati od hladnijeg ‘dnevnog’ tona prema toplijem, ‘svijeća’ ugođaju, i to također preko BILRESA daljinskog. U toj kombinaciji IKEA cilja na ekipu koja želi dizajnersku rasvjetu koja se prilagođava prostoru, bez toga da odmah ulazite u skupe Hue ili slične sustave.

IKEA navodi da nove Matter kompatibilne Varmblixt lampe u prodaju stižu u travnju 2026., uz cijene od 99,99 dolara za ‘donut’ i 149,99 dolara za viseću lampu, barem za tržišta koja prenose američki mediji. Za Hrvatsku još nema jasne lokalne cijene u ovim objavama, ali je logično očekivati da će smart verzije biti skuplje od postojećeg ‘klasičnog’ Varmblixt donuta koji se kod nas već prodaje kao obična LED stolna ili zidna lampa.

Poanta cijele priče je da IKEA sve ozbiljnije gura Matter i pametnu kuću u ‘normalne’ proizvode, ne samo u tehniku koja izgleda kao tehnika. Ako vam je Varmblixt već bio zanimljiv zbog dizajna, ovo je upgrade koji dodaje stvarnu korist: jedna lampa, više ugođaja, i manje petljanja oko kompatibilnosti.