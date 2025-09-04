Isprobali smo Honor Magic V5: Nevjerojatno tanak i moćan

Honor Magic V5 stigao nam je kao najtanji i jedan od najlakših preklopnih telefona dosad, a na tržište je došao taman u vrijeme za okršaj s nedavno predstavljenim rivalom iz Samsunga. Nakon sjajnog modela V3, Honor je preskočio za Kineze nesretni broj 4, i sa V5 pokazali koliko su preklopni uređaji napredovali kao svakodnevni i iznimno moćni mobiteli, kojima je sve veći broj na tržištu. Tijekom nekoliko dana koristili smo ga u raznim situacijama, od multitaskinga i igranja, do fotografiranja i gledanja filmova, baš kao i svaki drugi telefon.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ako niste nikad koristili prethodnik, pripremite se na iznenađenje. Kao i sa V3 i ovdje će vam se upaliti nekoliko upitnika. Sa masom od 217 grama i sa samo 8,8 mm debljine, V5 u ruci djeluje praktično kao i svaki drugi flagship danas. Recimo, Xiaomi 15 Ultra i S25 Ultra nešto su teži te približno jednake debljine. Daleko su oni odmaknuli od onog osjećaja kad su ovakvi preklopni telefoni baš djelovali poput cigle.

Modul s kamerama na stražnjem kraju strši, ali slična je stvar i sa svim telefonima danas, čast iznimkama poput Redmagica.

Kao što su mu smanjili ukupnu debljinu, tako su ga stanjili i kad je rastvoren. Pa je tako V5 sa 4,1 mm debljine nestvarno tanak, odnosno debljina mu je približno kao debljina USB-C utora. U tih 4 mm stala je i baterija i čipovi i sva ostala elektronika, a telefon i dalje djeluje čvrsto.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Honor ističe da su nadogradili šarku s još izdržljivijim čelikom i smanjili pregib, no on je i dalje primjetan. Šarka je fantastična i bez problema ostaje u položaju u kojem je otvorite.

A odlično je što telefon sada ima IP58 i IP59 certifikate izdržljivosti na prašinu i vodu. U Honoru su očito poslušali i prigovore korisnika na svakodnevno korištenje, pa su tipku za glasnoću preselili na istu stranu gdje je i tipka za gašenje u koju je integriran brzi senzor otiska prsta. Jednostavno rješenje koje značajno poboljšava ergonomiju. Uz to, preselili su i SIM utor na istu polovicu gdje je USB-C te je cijela ladica sada puno manja.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic V5 ima dva OLED zaslona: vanjski od 6,43" i unutarnji od 7,95". Oba nude LTPO osvježavanje do 120 Hz, vršnu svjetlinu do fantastičnih 5000 nita i 100% DCI-P3 pokrivenost boja. Slika je vrlo oštra (403/404 PPI), a unutarnji zaslon unatoč pregibu pruža gotovo “tablet” iskustvo u radu. Istina, zbog kvadratnog rasporeda stranica, imat ćete puno crnih okvira kod gledanja filmova, no to i nije problem.

Površina unutarnjeg zaslona je mekša pa zahtijeva pažljivije korištenje, a brzo skuplja otiske prstiju.

Ono što je sjajno kod vanjskog ekrana Magica V5 je to što je na njemu iskustvo korištenja kao na svakom Androidu, odnosno sa 6,43 inča ugodno se koristi jednom rukom i dodatno pokazuje koliko su ‘preklopnjaci’ napredovali od nekih ranijih modela s iznimno uskim vanjskim ekranima. Treba istaknuti i da je vanjski ekran praktično jednak kao na V3, dok su veće promjene zahvatile unutarnji ekran.

On je sada malo veći (7,92 na 7,95 inča) te ima puno veću svjetlinu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dodatno, oba zaslona donose HONOR Eye Comfort tehnologije: 4320 Hz PWM zatamnjenje, Dynamic Dimming, AI Defocus Display, Motion Sickness Relief, Circadian Night Display i Natural Tone, cijeli niz rješenja koja će smanjiti umor i naprezanje za vaše oči.

Stereo zvučnici pružaju zadovoljavajuću zvučnu kulisu. A tu je AI Privacy Call koji smanjuje propuštanje glasa pri razgovorima, što je zgodan dodatak.

Performanse

Magic V5 pokreće Snapdragon 8 Elite uparen s 16 GB RAM-a i 512 GB memorije i to su brojke koje jasno ukazuju na to da ovdje nema mjesta ikakvim zastojima u radu. Sve radi brzo, fluidno i bez pregrijavanja, bilo da je riječ o gamingu ili multitaskingu. Kao i kod ostalih top modela danas, pokretanih najnovijim Snapdragonom, uživat ćete u glatkom radu, uz dodatni benefit većeg unutarnjeg ekrana.

Na velikom zaslonu moguće je imati do tri aplikacije u podjeli zaslona, dok četvrta može biti skrivena na rubu i spremna za brzo pokretanje, što je praktično za rad i multitasking.

U praksi, sjajan je doživljaj kad možete komotno rastvoriti dokument u kojem pišete, a na drugoj polovici ekrana Chrome u kojem nešto surfate i tražite, ili imate treću aplikaciju za poruke u blizini.

Maska koja dolazi uz telefon dodatno pomaže u tome jer ima prsten koji možete rastvoriti kako bi poslužio kao stalak. Ako ste stvarno ekstremni, uparite li bežičnu tipkovnicu i miš, ovaj 8-inčni ekran postaje monitor vašeg malenog računala.

Kamere

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic V5 trostruki sustav kamera: 50 MP glavna (OIS), 64 MP telefoto s 3x optičkim zumom (OIS) i 50 MP ultraširoka. Sustav je smješten u veliki kružni modul koji odmah privlači pažnju i dosta strši izvan kućišta.

Glavna kamera daje odlične rezultate u većini uvjeta, a ima i optičku stabilizaciju te možete birati nekoliko profila boja. Telefoto kamera je najbolja u paketu, nudi 3x optički zum, 6x senzor zoom i do 100x digitalnog (A tu je i AI SuperZoom). Ultraširoka kamera je solidna, s blagim izobličenjem rubova. Što se SuperZooma i umjetne inteligencije tiče, za to mu treba internetska veza, a rezultati u konačnici znaju biti takvi da se potpuno šokirate koliko je dobro popunio ono što fotografija nije stvarno snimila, pa do toga da vas zabavi onime što on smisli.

Za selfije tu su dvije 20 MP kamere (vanjska i unutarnja), ali najbolji rezultati postižu se korištenjem glavne kamere s vanjskim zaslonom kao tražilom.

AI alati nude AI Super Zoom, Enhanced Portrait, Harcourt Portrait, Motion Sensing Capture, AI Outpainting, AI Eraser, AI Upscale, AI Cutout te mogućnost pretvaranja fotografija u kratke videozapise.

Video snimanje ide do 4K na prednjim i stražnjim kamerama.

Softver

MagicOS 9.0.1 na Androidu 15 donosi niz novih opcija. Google Gemini integracija dostupna je odmah, a Magic Portal prepoznaje sadržaj i nudi pametne prečace. Multi-Flex multitasking omogućuje rad s više prozora, a Parallel Space i Magic Capsule korisni su za odvajanje poslovnih i privatnih aplikacija te poboljšano upravljanje obavijestima. No pitanje je koliko ćete sve te alate koristiti u svakodnevnom radu.

Ono što me smetalo je gomila Honorovih aplikacija koje se instaliraju, bez obzira na to što možda koristite godinama neke druge aplikacije za istu stvar, koje prate i vaše podatke.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Mogućnost da ih izaberemo pri postavljanju telefona svakako bi bila dobrodošla.

A tu je i AI. Gomila alata pod kapom Honor AI oznake dostupna vam je na telefon, od AI prijevoda poziva, prepoznavanja deepfakea, AI brisanja kod fotografija… te cijelog niza drugih. Neke rade bolje od drugih, a neke su i dalje ograničene nedostatkom podrške za hrvatski jezik.No, dobro je vidjeti i da neke stvari idu u dobrom smjeru. AI prevoditelj je recimo dobio fantastično poboljšanje i cijeli niz jezika, među kojima je i hrvatski, što vam može drastično olakšati razgovor u nekoj stranoj zemlji, ali i sa strancima u Hrvatskoj. Jedna od stvari koje su mi se najviše svidjele u nizu AI rješenja.

Softver još ima poneke nedostatke, poput aplikacija koje se ne prate na vanjskom i unutarnjem zaslonu.

No, Honor jamči sedam godina nadogradnji i sigurnosnih zakrpi, što je velik iskorak u odnosu na prijašnje generacije, ali i dobar zalog za višegodišnje korištenje telefona.

Baterija

U ovo iznimno tanko kućište Honor je smjestio 5820 mAh silicij-ugljičnu bateriju. Usporedbe radi, V3 je imao 5150 mAh, dok S25 Ultra ima 5000 mAh.

Punjenje je također brzo: podržava 66W žično i 50W bežično punjenje uz HONOR SuperCharge, a preko žice mu treba nekih 50 minuta da se napuni.

Telefon je i prilično izdržljiv, iako na samo trajanje punjenja ovisit će koliko ste na otvorenom ekranu, a koliko koristite samo vanjski. Najčešće bih veći ekran koristio za pogledati klipove sa društvenih mreža i povremeno neku seriju, a uz uobičajeno korištenje, ostao bih s nekih 40 do 50 posto. Realno se to može pristojno rastegnuti i kroz drugi dan.