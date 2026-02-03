OpenAI lansirao Prism, šuška se i o modelu u kojem bi uzimali i udio od vaših ideja

OpenAI je ovih dana izbacio Prism, besplatni ‘AI-native’ workspace namijenjen znanstvenicima i svima koji rade s LaTeX dokumentima. Tvrtka ga opisuje kao mjesto gdje se u istom sučelju može pisati, uređivati i surađivati, uz ugrađenu pomoć GPT-5.2, a dostupan je odmah korisnicima s osobnim ChatGPT računom, dok bi podrška za Business, Team, Enterprise i Education trebala stići uskoro.

No uz novi proizvod došla je i rasprava o tome kako OpenAI planira zarađivati u sljedećoj fazi. CFO Sarah Friar u blog objavi spominje modele poput licenciranja, ‘IP-based’ dogovora i ‘outcome-based pricinga’, odnosno naplate koja se veže uz mjerljiv rezultat i ‘dijeljenje vrijednosti’ koju AI stvori.

Tu se nadovezuje i glasina koja se zadnjih dana vrti po tech krugovima: da bi OpenAI mogao pokušati uzimati udio kad alat značajno pomogne u stvaranju nečeg komercijalno vrijednog, od proizvoda do otkrića. The Information, pozivajući se na Friarine izjave s panela u Davosu, navodi primjer gdje bi OpenAI u nekim scenarijima mogao uzeti ‘license to the drug’ ili sličan oblik udjela u upsideu, što je praktički profit-sharing pristup, barem za velike, enterprise slučajeve. Dakle, ako se bavite znanošću i dođete do važnog otkrića, Open AI bi vam se mogao ubaciti u računicu ako ste koristili Chat GPT u bilo kojem obliku.

Važno je razlikovati ‘glasinu’ od onoga što trenutno piše crno na bijelo u pravilima: OpenAI-jevi uvjeti korištenja za EU kažu da korisnik zadržava vlasništvo nad inputom i ‘posjeduje output’, odnosno da OpenAI korisniku dodjeljuje svoja prava na rezultat. Drugim riječima, zasad nema objave da OpenAI automatski uzima dio nečije zarade samo zato što je netko koristio ChatGPT, ali tvrtka očito istražuje modele u kojima bi se naplata vezala uz vrijednost u pojedinim industrijama i projektima.