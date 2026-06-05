Insomniac potvrdio: za razliku od Spider-Mana, Wolverine neće biti open world videoigra

Nakon sinoćnjeg State of Playa, Insomniac je u intervjuima razjasnio jednu od najčešćih dilema oko igre - Marvel's Wolverine neće biti open world. Direktor igre Mike Daly to je rekao jasno: "Nismo htjeli raditi open world ili sandbox igru. Htjeli smo napeti, linearni single-player akcijski naslov, i misije to odražavaju."

Za razliku od Spider-Manovih igara koje su građene oko slobodnog istraživanja New Yorka, Wolverine je zamišljen kao "globetrotting avantura" koja igrača vodi od lokacije do lokacije - Japan, Madripoor, Kanada - s fokusom na priču koja drži pažnju od početka do kraja. Postoje određene sekcije u kojima se može slobodnije istraživati i tražiti kolekcionarske predmete, ali to nije srž iskustva.

Zašto linearno ima smisla za Logana

Argument developera je uvjerljiv. Spider-Man funkcionira kao open world jer je lik usko vezan uz New York - šetanje gradom dio je njegova identiteta. Wolverine je drugačija životinja: brutalniji, direktniji, s pričom koja zahtijeva ritam i napetost. Slobodno lutanje otvorenim svijetom to bi razbijalo.

Uz to, igra nosi M rating - krv, nasilje i raskomadavanje neprijatelja su tu, s tim da Insomniac nudi opciju smanjivanja ili potpunog isključivanja gore za one kojima to nije po volji.

Što se tiče Spider-Mana - neće se pojaviti, unatoč tome što se radnja odvija u istom Insomniacovom Marvel svemiru. Jean Grey je pak potvrđena kao suborac, s telekinetičkim sposobnostima koje otvaraju nove mogućnosti u borbi i stealth sekcijama. Izlazak ostaje 15. rujna, ekskluzivno na PS5.

*uz korištenje AI-ja