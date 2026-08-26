Instagram 'First Draft' je novi alat za Reelse, sam će skratiti video i ušparati vam vrijeme

Meta je predstavila novu značajku unutar Instagrama nazvanu "First Draft", koja je osmišljena kako bi korisnicima značajno olakšala uređivanje kratkih videozapisa. Riječ je o alatu koji može automatski skratiti isječke uklanjanjem tišine i dugih pauza, omogućujući kreatorima da se usredotoče na kreativne odluke umjesto na dugotrajno "čišćenje" sirovog materijala. Ovaj potez dolazi kao odgovor na sve veću dominaciju video sadržaja i potrebu za brzim i jednostavnim alatima za produkciju koji štede vrijeme.

Jednostavan proces za brže stvaranje sadržaja

Korištenje alata "First Draft" zamišljeno je kao iznimno intuitivno i integrirano u postojeće sučelje za stvaranje Reelsa. Prema objavi iz Mete, korisnik treba samo odabrati željene video isječke iz svoje galerije i jednim dodirom aktivirati opciju "First Draft". Algoritam zatim preuzima posao: analizira odabrani audio i video materijal, inteligentno identificira i uklanja nepoželjne dijelove poput tišine, zamuckivanja ili predugih pauza te automatski slaže pročišćene isječke na vremensku traku. Nakon što alat obavi svoj dio posla, korisnik dobiva prvu, dinamičniju verziju videa koju može odmah reproducirati. Ta verzija služi kao odlična polazna točka koju je zatim moguće dodatno uređivati unutar aplikacije - dodavati glazbu, zvučne efekte, tekst i filtere - ili je, ako je korisnik zadovoljan, izravno objaviti kao Reels ili Story. Iz Mete su poručili da će se "First Draft" moći koristiti i neposredno nakon snimanja novog materijala unutar same Instagram aplikacije, čime se cijeli proces od snimanja do objave dodatno ubrzava. Zasad je najavljeno da će značajka prvo biti dostupna korisnicima iOS uređaja, dok datum izlaska za Android još nije objavljen.

Odgovor na potrebe kreatora i dominaciju videa

Lansiranje "First Drafta", najavljeno za kraj kolovoza 2026., događa se u vrijeme kada kratki video formati apsolutno dominiraju društvenim mrežama. Podaci pokazuju da Instagram Reelsi generiraju čak 140 milijardi pregleda dnevno, a korisnici provode više od 50 posto svog vremena na platformi upravo gledajući takav sadržaj. Uz to, statistike iz 2026. godine otkrivaju da Reelse mjesečno koristi gotovo dvije milijarde ljudi, što potvrđuje njihov status ključnog dijela Instagram iskustva. Uvođenje alata za automatsko uređivanje izravan je odgovor na potrebe kreatora za bržom i efikasnijom produkcijom sadržaja.

Ušteda vremena kao ključni faktor

Moderni kreatori sadržaja često se suočavaju s pritiskom stalnog objavljivanja, a proces uređivanja videa tradicionalno je jedan od najzahtjevnijih dijelova. Istraživanja pokazuju da 71 posto kreatora već koristi neke oblike alata umjetne inteligencije za generiranje ili uređivanje videa. Ono što je još važnije, čak 56 posto njih tvrdi da im takvi alati štede više od 30 minuta po svakom videu. Stručnjaci iz industrije ističu kako je umjetna inteligencija najkorisnija upravo za automatizaciju repetitivnih zadataka, poput uklanjanja pauza ili odabira najboljih kadrova, čime se kreatorima oslobađa dragocjeno vrijeme koje mogu posvetiti kreativnim aspektima priče i vizualnog identiteta.

Tehnologija u pozadini - strojno učenje, a ne AI?

Zanimljivo je da Meta u svojoj službenoj objavi o novoj značajki uopće ne spominje termin "umjetna inteligencija" (AI), što je odmak od prijašnje strategije. Prema pisanju Engadgeta, to je navodno zato što se tehnologija ne temelji na AI-ju u klasičnom smislu. Moguće je da Meta tehnički klasificira "First Draft" kao "strojno učenje", iako za krajnjeg korisnika funkcionira vrlo slično kao i drugi AI alati za uređivanje koji identificiraju najzanimljivije trenutke u snimljenom materijalu. Ovo predstavlja primjetnu promjenu u komunikaciji, s obzirom na to da je Instagram u posljednje vrijeme bio platforma za razne AI eksperimente, od integracije Meta AI chatbota u poruke do alata koji korisnicima omogućuje da pomoću tekstualnih naredbi uređuju svoje Storyje. Mnogi od tih eksperimenata nisu se činili nužnima za temeljno iskustvo korištenja aplikacije, zbog čega se praktičnost i jasna svrha "First Drafta" posebno ističu. Tvrtka je u travnju 2025. lansirala i zasebnu aplikaciju "Edits" s nizom AI funkcija, no čini se da je strategija sada usmjerena na integraciju korisnih alata izravno u Instagram.

Utrka s konkurencijom

Lansiranje "First Drafta" dio je šireg trenda integracije pametnih alata u platforme za kreiranje sadržaja. Konkurentske aplikacije poput TikToka i YouTube Shortsa također neprestano nude nove i napredne mogućnosti uređivanja kako bi privukle i zadržale kreatore, koji su ključni za uspjeh svake društvene mreže. Tržište je također preplavljeno vanjskim AI alatima za uređivanje videa, kao što su Opus Clip, Vizard, InVideo i CapCut, koji nude funkcije automatskog izrezivanja najboljih trenutaka iz dužih videa i pretvaranja teksta u video. Integriranjem sličnih funkcionalnosti izravno u svoju platformu, Instagram nastoji zadržati korisnike unutar vlastitog ekosustava i smanjiti njihovu ovisnost o aplikacijama trećih strana. Cilj je jasan: ponuditi sve što je kreatoru potrebno na jednom mjestu, od snimanja i uređivanja do objave i interakcije s publikom. Osim toga, Instagram testira i druge načine kako bi ostao konkurentan, poput mogućeg produženja maksimalne duljine Reelsa na deset minuta, čime bi se približio TikToku i YouTubeu koji već podržavaju duže formate. Unatoč sve većoj pomoći tehnologije, stručnjaci napominju da ljudski faktor i dalje ostaje ključan za kreativnu viziju i konačnu kvalitetu sadržaja.

*uz korištenje AI-ja