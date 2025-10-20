Internet na udaru. Amazon prijavio nove probleme

Amazon Web Services (AWS), divizija Amazona koja pruža ključnu infrastrukturu na kojoj se temelji ogroman dio modernog interneta objavio je nove probleme s mrežom.

- Možemo potvrditi značajne pogreške API-ja i probleme s povezivošću u više usluga u regiji US-EAST-1 - šturo su priopćili i dodali da usprkos novim problemima uočavaju prve znakove oporavka te da nastavljaju istragu „temeljnog uzroka“, koji potječe iz njihove „interna mreže usluge EC2“.

- Nastavljamo istraživati temeljni uzrok problema s mrežnom povezivošću koji utječu na AWS usluge poput DynamoDB, SQS i Amazon Connect u regiji US-EAST-1. Nastavljamo s istragom i identificiranjem mjera ublažavanja - dodali su u priopćenju.

Za kontekst: DynamoDB je baza podataka koja pohranjuje informacije za tvrtke, uključujući podatke o korisnicima, dok je EC2 vrsta virtualnog poslužitelja koji mnoge tvrtke koriste za izgradnju svojih online aplikacija.

Foto: Brendan McDermid

Poremećaji u uslugama koji su se dogodili u ponedjeljak jasno pokazuju koliko je Amazon Web Services (AWS) raširen i koliko ključnu ulogu ima u podršci globalnoj internetskoj infrastrukturi, što je Amazonu donijelo izuzetno unosno poslovanje, piše CNN.

AWS je u 2024. godini držao 37 posto globalnog cloud tržišta, prema podacima istraživačke tvrtke Gartner, te ostvario prihod od 107,6 milijardi dolara. Njegova infrastruktura temelji se na više od šest milijuna kilometara optičkih kabela i dostupan je u 38 geografskih regija diljem svijeta. Među njegovim najistaknutijim korisnicima nalaze se Disney, američka vojska (US Army), Capital One, United Airlines i NFL.