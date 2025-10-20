Obavijesti

Tech

Komentari 0
PROBLEMI S MREŽOM

Internet na udaru. Amazon prijavio nove probleme

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Internet na udaru. Amazon prijavio nove probleme
Foto: Ivo čagalj/PIXSELL

Poremećaji u uslugama koji su se dogodili u ponedjeljak jasno pokazuju koliko je Amazon Web Services (AWS) raširen i koliko ključnu ulogu ima u podršci globalnoj internetskoj infrastrukturi

Amazon Web Services (AWS), divizija Amazona koja pruža ključnu infrastrukturu na kojoj se temelji ogroman dio modernog interneta objavio je nove probleme s mrežom.

 - Možemo potvrditi značajne pogreške API-ja i probleme s povezivošću u više usluga u regiji US-EAST-1 - šturo su priopćili i dodali da usprkos novim problemima uočavaju prve znakove oporavka te da nastavljaju istragu „temeljnog uzroka“, koji potječe iz njihove „interna mreže usluge EC2“.

PAO CIJELI SUSTAV Amazon u problemu. Popularne aplikacije prestale raditi diljem svijeta: 'Palo je pola interneta'
Amazon u problemu. Popularne aplikacije prestale raditi diljem svijeta: 'Palo je pola interneta'

 - Nastavljamo istraživati temeljni uzrok problema s mrežnom povezivošću koji utječu na AWS usluge poput DynamoDB, SQS i Amazon Connect u regiji US-EAST-1. Nastavljamo s istragom i identificiranjem mjera ublažavanja - dodali su u priopćenju.

Za kontekst: DynamoDB je baza podataka koja pohranjuje informacije za tvrtke, uključujući podatke o korisnicima, dok je EC2 vrsta virtualnog poslužitelja koji mnoge tvrtke koriste za izgradnju svojih online aplikacija.

FILE PHOTO: Amazon sellers are stocking up in the face of tariffs, but it's a short-term fix
Foto: Brendan McDermid

Poremećaji u uslugama koji su se dogodili u ponedjeljak jasno pokazuju koliko je Amazon Web Services (AWS) raširen i koliko ključnu ulogu ima u podršci globalnoj internetskoj infrastrukturi, što je Amazonu donijelo izuzetno unosno poslovanje, piše CNN

AWS je u 2024. godini držao 37 posto globalnog cloud tržišta, prema podacima istraživačke tvrtke Gartner, te ostvario prihod od 107,6 milijardi dolara. Njegova infrastruktura temelji se na više od šest milijuna kilometara optičkih kabela i dostupan je u 38 geografskih regija diljem svijeta. Među njegovim najistaknutijim korisnicima nalaze se Disney, američka vojska (US Army), Capital One, United Airlines i NFL.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su najbolje gume za zimu!
VELIKI TEST ZIMSKIH GUMA

Ovo su najbolje gume za zimu!

Revija HAK zajedno s partnerima iz europskih autoklubova objavila je posljednji test zimskih guma. Na ispitu je bio 31 različiti model, a ovo su rezultati...
Amazon u problemu. Popularne aplikacije prestale raditi diljem svijeta: 'Palo je pola interneta'
PAO CIJELI SUSTAV

Amazon u problemu. Popularne aplikacije prestale raditi diljem svijeta: 'Palo je pola interneta'

Uzrok ovog digitalnog kaosa leži u masovnom kvaru na Amazon Web Services (AWS), diviziji Amazona koja pruža ključnu infrastrukturu na kojoj se temelji ogroman dio modernog interneta
Boeing 737 u letu pogodio je “misteriozni objekt”. Pilot pokazao ozljede na rukama
VISINSKI SUDAR

Boeing 737 u letu pogodio je “misteriozni objekt”. Pilot pokazao ozljede na rukama

Unitedov let iz Denvera za Los Angeles izvanredno je sletio u Salt Lake Cityju nakon što je u letu pukla pilotska “šajba”, a kapetan zadobio posjekotine. Istražitelji provjeravaju je li riječ o udaru svemirskog otpada ili meteora, što bi bilo presedan za komercijalnu avijaciju.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025