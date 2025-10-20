Amazon u problemu. Popularne aplikacije prestale raditi diljem svijeta: 'Palo je pola interneta'

Mnoge od najvećih svjetskih aplikacija i web stranica od jutra su iznenada prestale raditi. Među pogođenim servisima nalaze se giganti poput Snapchata, Robloxa, Fortnitea, Duolinga i Canve, a problemi su zabilježeni putem web stranice Downdetector, koja prati stanje online usluga. Uzrok ovog digitalnog kaosa leži u masovnom kvaru na Amazon Web Services (AWS), diviziji Amazona koja pruža ključnu infrastrukturu na kojoj se temelji ogroman dio modernog interneta.

Problemi su započeli oko 7 sati ujutro po hrvatskom vremenu, a čini se da je izvor poteškoća u Amazonovim golemim podatkovnim centrima u Sjevernoj Virginiji. Ova lokacija, poznata kao regija US-EAST-1, predstavlja jedno od najvažnijih čvorišta za globalni internet, zbog čega je kvar imao tako dalekosežne posljedice.

Sam Amazon je na svojoj službenoj stranici statusa usluga potvrdio problem. U priopćenju su naveli da istražuju "povećane stope pogrešaka i kašnjenja" koje utječu na više njihovih servisa. Posebno su istaknuti Amazon DynamoDB i Amazon Elastic Computer Cloud (EC2), temeljne usluge koje tisućama tvrtki pružaju baze podataka i računalnu snagu potrebnu za pokretanje vlastitih aplikacija. Budući da nebrojene tvrtke "iznajmljuju" ove resurse umjesto da grade vlastite fizičke servere, kvar na AWS-u neizbježno je pokrenuo lavinu problema diljem svijeta.

- Možemo potvrditi povećane stope pogrešaka i kašnjenja za više AWS usluga u regiji US-EAST-1. Aktivno smo angažirani i radimo na ublažavanju problema i razumijevanju temeljnog uzroka - stoji u jednoj od Amazonovih objava.

Opseg poremećaja najbolje ilustrira naslovnica stranice Downdetector, koja je jutros bila preplavljena crvenim grafikonima koji pokazuju istovremene skokove u prijavama kvarova za naizgled nepovezane usluge. To je bio jasan znak da se radi o temeljnom infrastrukturnom problemu.

Očekivano, korisnici su pohrlili na društvene mreže koje su još uvijek radile kako bi podijelili svoju frustraciju i provjerili jesu li jedini s problemom. Ubrzo je postalo jasno da se radi o globalnom fenomenu.

- Nevjerojatno, AWS je pao i sa sobom povukao pola interneta - napisao je jedan korisnik na X-u.

Drugi su se nadovezali komentarima poput: "Upravo sam svjedočio padu polovice interneta" i "Znači, cijeli internet je u osnovi pao?". Panika je bila opipljiva, a mnogi su izrazili šok razmjerima kvara: "Od svega što sam danas mogao očekivati, NISAM očekivao da će pasti cijeli internet."