iOS 26 stiže danas na iPhone: Velika promjena za CarPlay, za ove uređaje nema nadogradnje

iOS 26 stiže danas na iPhone: Velika promjena za CarPlay, za ove uređaje nema nadogradnje
Foto: Apple

Appleovi korisnici moći će i službeno instalirati iOS 26 koji donosi novi dizajn s prozirnim ikonama, a CarPlay će dobiti mogućnost streaminga videa, dok automobil stoji. Dio telefona neće dobiti ažuriranje

Apple danas, 15. rujna, službeno pušta novu verziju svog operativnog sustava iOS 26, a s njim dolaze brojne novosti za iPhone i iPad korisnike. Najviše pažnje privukla je potpuno nova vizualna estetika, ali i velike promjene u Apple CarPlayu, koji dobiva dugo očekivane nadogradnje.

Nova estetika: „Liquid Glass”

Foto: Apple

Apple je s iOS-om 26 predstavio dizajnerski jezik nazvan Liquid Glass, koji donosi zaobljenije elemente, prozirne efekte i novi izgled ikona. Cijeli sustav sada izgleda modernije i ujednačenije na svim Apple uređajima.

Što donosi novi CarPlay?

Foto: Apple

CarPlay, koji iPhone povezuje s infotainment sustavima u automobilima, dobiva tri ključne nadogradnje:

Widgets - kalendar, vrijeme, podsjetnici i pametni uređaji sada su dostupni direktno na zaslonu automobila.

Live Activities - uživo možete pratiti sportske rezultate, statuse letova ili dostava paketa.

Video streaming putem AirPlaya - najveća novost. Kada je vozilo parkirano, moguće je streamati video sadržaje na zaslon automobila. Ipak, ova opcija ovisi o tome podržava li je proizvođač vozila.

Za korištenje novih značajki nije potreban poseban update u automobilu - dovoljno je samo nadograditi iPhone na iOS 26.

Ako ne nadogradite

Korisnici koji ostanu na starijim verzijama iOS-a neće moći koristiti nove mogućnosti CarPlaya niti ostale funkcije iOS-a 26. Apple upozorava da stariji uređaji postupno gube sigurnosne zakrpe i kompatibilnost s aplikacijama.

Tko sve dobiva iOS 26?

Foto: Apple

Podršku dobivaju svi iPhone modeli od 2019. naovamo, uključujući iPhone SE (2. generacija), seriju iPhone 11 i novije modele sve do najnovijih iPhonea 17 i iPhone Aira. Stariji modeli iz 2018. – iPhone XR, XS i XS Max - ostaju bez nadogradnje.

Ostale novosti iOS-a 26

Phone aplikacija – pregled poziva, kontakata i govorne pošte na jednoj stranici, uz novu opciju „Hold Assist” koja javlja kada vas operater spoji.

Live Translate – razgovori i poruke prevode se u stvarnom vremenu.

Polls u Messagesu – ankete u grupnim chatovima.

Novi lock screen – više opcija, 3D efekti i dodatni widgeti.

Alarmi – mogućnost podešavanja snooze funkcije od 1 do 15 minuta.

Kamera – redizajn sučelja, jednostavniji izbornici i upozorenje kada je leća zaprljana.

Screenshoti – mogućnost pretraživanja predmeta na slici ili postavljanja pitanja ChatGPT-u izravno sa zaslona za uređivanje.

iOS 26 donosi i niz manjih poboljšanja u sigurnosti i performansama, a dostupan je za besplatno preuzimanje već danas.

