iPhone 18 Pro će imati značajno manji Dynamic Island na ekranu

Prije gotovo deset godina Apple je predstavio iPhone X s dizajnerskom značajkom koja će postati ikonična - izrezom na vrhu zaslona, popularno nazvanim "notch". Ove jeseni, s dolaskom iPhonea 18 Pro, ono što danas znamo kao Dynamic Island navodno će napraviti veliki korak prema svojem konačnom umirovljenju, označavajući novu fazu u Appleovoj potrazi za savršenim zaslonom od ruba do ruba.

Evolucija od nužnog zla do pametne značajke

Izrez na zaslonu, koji je debitirao 2017. godine s iPhoneom X, bio je tehnička nužnost. U njega je bio smješten napredni TrueDepth sustav kamera koji omogućuje Face ID, Appleovu revolucionarnu tehnologiju prepoznavanja lica. Iako je bio predmet brojnih rasprava i kritika zbog narušavanja cjelovitosti prikaza, godinama je ostao zaštitni znak Appleovog dizajna. S modelom iPhone 14 Pro, Apple je evoluirao ovaj koncept u Dynamic Island, pametno softversko rješenje koje hardverski izrez pretvara u interaktivno područje za prikaz obavijesti, pozadinskih aktivnosti i raznih kontrola.

Iako je Dynamic Island pozdravljen kao inovativan način maskiranja hardverskog ograničenja te je postao standard na svim modelima serije iPhone 15, krajnji cilj industrije, pa tako i samog Applea, uvijek je bio jasan: stvoriti uređaj s potpuno neprekinutim zaslonom. S nadolazećim modelima, čini se da smo tom cilju bliže no ikad.

Što donosi iPhone 18 Pro

Najnovije glasine i izvješća upućuju na to da će iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max imati osjetno manji Dynamic Island. Ova promjena neće biti samo kozmetička, već je rezultat značajnog tehnološkog napretka koji se odvija ispod površine zaslona.

Prema brojnim izvješćima s kraja lipnja 2026., očekuje se da će se Dynamic Island na novim Pro modelima smanjiti za otprilike 35 posto. Glavni razlog za ovu promjenu je premještanje jedne od ključnih komponenti Face ID sustava, infracrvenog osvjetljivača (flood illuminator), ispod samog zaslona. Ostatak senzora i prednja kamera i dalje će biti smješteni u vidljivom, ali sada znatno manjem izrezu. Ove su glasine dodatno potkrijepljene navodnim curenjem više od dvjesto tisuća povjerljivih datoteka od Appleovog proizvodnog partnera, koje uključuju interne nacrte i videozapise testiranja, a potvrdili su ih i ugledni analitičari zaslona.

Osim smanjenog izreza, ne očekuje se da će se iPhone 18 Pro drastično dizajnerski razlikovati od svojeg prethodnika. Vjerojatno će zadržati zaslone od 6,3 i 6,9 inča, no korisnici će dobiti nešto više iskoristive površine na vrhu ekrana. Među ostalim glasinama spominju se novi A20 Pro čip, poboljšani sustav hlađenja i potencijalno nove boje, poput "Dark Cherry".

Dugoročni plan za zaslon bez prekida

Smanjenje Dynamic Islanda na iPhoneu 18 Pro samo je jedan korak u Appleovom višegodišnjem planu potpunog uklanjanja svih izreza. Ova strategija pokazuje da tvrtka postepeno, ali sigurno, napreduje prema svojem cilju. Prema nekim predviđanjima, sljedeći korak nakon ovogodišnjeg smanjenja mogao bi biti iPhone koji će imati samo jednu malu rupicu za prednju kameru, dok bi se ostatak Face ID senzora u potpunosti sakrio ispod zaslona.

Krajnji cilj, koji se očekuje oko 2027. godine, jest iPhone s potpuno neprekinutim zaslonom, na kojem su i kamera i svi potrebni senzori nevidljivo integrirani ispod panela. Ova težnja nije izolirana samo na iPhone. Sličan razvoj očekuje se i na drugim Appleovim uređajima, pa se tako nagađa da bi i budući MacBook modeli mogli usvojiti Dynamic Island umjesto sadašnjeg izreza, prije nego što i oni na kraju prijeđu na tehnologiju ispod zaslona. Gotovo desetljeće nakon što je "notch" postao dio naših života, Apple poduzima drugi veliki korak prema njegovom potpunom uklanjanju.