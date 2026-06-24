Kupnja rabljenog iPhonea sada ima više smisla nego ikad prije

S obzirom na to da Apple uskoro podiže cijene, kupnjom rabljenog uređaja ili nadogradnjom starijeg modela možete uštedjeti mnogo novca, i to uz spoznaju da će takav telefon trajati dulje nego ikad prije.

Već je postojalo mnogo dobrih razloga zašto razmisliti o kupnji rabljenog iPhonea umjesto stalnog prelaska na najnoviji model. Takav je pristup ekološki prihvatljiviji i isplativiji, što je danas sve rjeđi slučaj. Međutim, nekoliko nedavnih događaja učinilo je kupnju rabljenih uređaja još privlačnijom opcijom. Od ove jeseni stariji iPhonei trajat će dulje, a neki novi Appleovi proizvodi postat će skuplji. Iako kupnja rabljenog uređaja ili zadržavanje vlastitog telefona dodatnu godinu ili dvije znači da ćete možda propustiti neke nove značajke, za mnoge ljude to je jednostavno najbolji izbor.

​- Kupnja rabljenog nikada nije imala više smisla. Telefoni iz posljednjih nekoliko godina zaista su dobri - kaže Kyle Wiens, izvršni direktor servisa za popravke iFixit.

Apple i neizbježno poskupljenje

Ako vam se čini da sve u zadnje vrijeme poskupljuje, to je vjerojatno zato što je tako. Čak i tehnološki divovi poput Applea osjećaju financijski pritisak. U nedavnom intervjuu za The Wall Street Journal, izvršni direktor Applea Tim Cook izjavio je da će poskupljenja proizvoda tvrtke uskoro biti "neizbježna". Nije precizirao koji će proizvodi biti pogođeni niti kada bi se poskupljenja mogla dogoditi.

Krivac za to, kako su Cook i mnogi drugi tehnološki lideri objasnili, jest globalna nestašica memorijskih čipova. Riječ je o manjku ključnih komponenti za pohranu i radnu memoriju na koje se tvrtke poput Applea oslanjaju pri proizvodnji svojih uređaja. Nestašica je rezultat ogromne potražnje za istim tim komponentama potrebnima za razvoj podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju diljem svijeta. To pogađa sve, od gamera do samog Applea. Apple nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Ova ekonomska neizvjesnost dolazi nakon godine dana velikih tržišnih fluktuacija, koje su posljedica uvođenja carina od strane Trumpove administracije i tekućeg sukoba s Iranom. Nabava dijelova za izradu novog iPhonea postat će sve teža, a Apple i sve druge tvrtke te će troškove neizbježno prenijeti na svoje kupce.

Stariji uređaji traju dulje i jeftiniji su za održavanje

Apple se već pripremao za ovu situaciju. Na svojoj WWDC konferenciji početkom lipnja, tvrtka je predstavila nadolazeće promjene u sustavu iOS 27 koje su osmišljene kako bi iPhonei trajali dulje. To će postići poboljšanjem CPU planera, koji upravlja softverskim resursima na uređaju, na način koji će, čini se, čak i iPhone 11 održati u punoj snazi. To znači da uskoro možete kupiti rabljeni iPhone s više povjerenja nego ikad prije da ga nadolazeće ažuriranje softvera neće ostaviti zastarjelim.

Održavanje starijeg iPhonea također je često jeftinije od popravka novog. Zamjene baterija za starije telefone obično su povoljnije od onih za novije modele. Primjerice, Apple naplaćuje 119 dolara za zamjenu baterije na potpuno novom iPhoneu 17, dok je nadogradnja baterije za iPhone 13 čak 30 dolara jeftinija.

​- Možete uštedjeti mnogo novca kupnjom telefona starog godinu dana i stavljanjem nove baterije u njega svakih šest mjeseci - kaže Wiens.

Jitesh Ubrani, voditelj istraživanja u tvrtki IDC, smatra da je Apple vjerojatno pokušavao odgoditi povećanje cijena što je duže mogao. Napomenuo je da je Apple do sada uglavnom apsorbirao te dodatne troškove. U ožujku je čak izdao MacBook Neo, svoj najjeftiniji MacBook ikad po cijeni od 599 dolara, i to u vrijeme kad je prijetnja nestašice memorije već bila prisutna.

"Tvrtka je također izgradila značajnu dobru volju posljednjih mjeseci. Ne vidim da će Apple to prokockati širokim podizanjem cijena", napisao je Ubrani u e-mailu za WIRED.

Poskupljenja će najvjerojatnije više utjecati na Appleove novije i već skuplje uređaje, nego na starije modele. Povećanja cijena treba očekivati kod nadolazećih hardverskih najava, vjerojatno kod Pro modela. Očekuje se da će Apple kasnije ove godine predstaviti novi iPhone, možda zajedno s osvježenim MacBookom i, naposljetku, sklopivim telefonom. Ti premium uređaji sigurno će biti skuplji za proizvodnju, što bi se moglo odraziti i na njihovu konačnu cijenu.

Tržište rabljenih uređaja sve je popularnije

Ako ste spremni odreći se malo kvalitete kamere ili nemati izravan pristup najnovijim AI značajkama na telefonu, kupnja rabljenog uređaja mogla bi biti bolji izbor za blisku budućnost. Većina ljudi mijenja telefon svake 2,5 godine, no zadržavanje starijih modela postaje sve popularnije.

Tržište obnovljene tehnologije Back Market navodi da je njihova prodaja skočila 2025. godine kada su se ljudi okrenuli toj platformi iz straha da će Trumpove carine prouzročiti drastičan rast cijena novih uređaja. Izvršni direktor Back Marketa, Thibaud Hug de Larauze, kaže da su zabilježili novi blagi porast prodaje nakon Cookove izjave o poskupljenjima.

​- Ne žele platiti 2000 dolara za sljedeći iPhone. Trebali bismo učiniti sve što je moguće kako bismo ljudima omogućili da zadrže svoje uređaje što je dulje moguće - kaže Hug de Larauze.

Naravno, ni tržišta rabljenih uređaja nisu imuna na ekonomske pritiske. Prema istraživačkoj tvrtki Counterpoint, prodaja obnovljenih pametnih telefona je rasla, iako sporije od očekivanog u 2025. godini. Kako cijene novih uređaja rastu, vjerojatno će poskupjeti i rabljena roba. Hug de Larauze kaže da se ta poskupljenja obično preliju na tržište rabljenih uređaja s odmakom od tri do šest mjeseci, ali da su ona gotovo sigurna.

​- Vrijednost sve elektronike na svijetu je porasla. Slično kao što raste vrijednost dionica, sve što imate u ladici sada vrijedi više - zaključuje Wiens.





*uz korištenje AI-ja