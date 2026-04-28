iPhone Cigla: Nekima se telefon ne želi uključiti nakon što im se potpuno ispraznila baterija

Korisnici najnovijih Appleovih perjanica, uključujući modele iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone Air, suočavaju se s vrlo frustrirajućim problemom. Nakon što se baterija njihovog uređaja u potpunosti isprazni, telefon se odbija ponovno upaliti, čak i kada ga spoje na punjač. Zaslon ostaje potpuno crn, bez ikakvog indikatora punjenja ili poznatog Appleovog loga, pretvarajući skupocjeni uređaj u beskorisni uteg za papir.

Problem se tijekom posljednjih nekoliko mjeseci počeo pojavljivati na internetskim forumima poput Reddita, gdje korisnici opisuju gotovo identična iskustva. Iako se čini da greška ne pogađa sve korisnike i ne događa se nužno svaki put kada se baterija isprazni do nula posto, njezina pojava izaziva sve veću zabrinutost.

Crni ekran bez znakova života

Kada se problem pojavi, uobičajeni postupci za rješavanje problema ne pomažu. Službena Appleova preporuka, koja uključuje prisilno ponovno pokretanje kombinacijom tipki za glasnoću i bočne tipke, u ovim slučajevima najčešće ne daje nikakve rezultate. Telefon jednostavno ne reagira, a neki korisnici navode da ga čak ni računalo ne prepoznaje kada ga pokušaju spojiti USB-C kabelom.

Jedan je korisnik na iFixit forumu testirao svoj uređaj pomoću USB mjerača snage dok je bio u tom stanju. Mjerač je pokazao da snaga punjenja preko kabela nasumično oscilira između 0 W i 2,1 W. Kako je sam korisnik opisao, "izgleda kao da se pokušava puniti, ali iz nekog razloga ne može". Apple se o ovom problemu još uvijek nije službeno oglasio, iako prva izvješća sežu barem do studenog 2025. godine.

Bežično punjenje kao spas

Srećom, postoji rješenje koje se pokazalo iznenađujuće pouzdanim. Većina korisnika koji su se susreli s ovim problemom, uključujući i novinara Benjamina Mayoa s portala 9to5Mac, uspjela je oživjeti svoj iPhone korištenjem bežičnog punjača.

Postupak je jednostavan: potrebno je 'mrtvi' telefon postaviti na MagSafe ili bilo koji drugi Qi-kompatibilni bežični punjač i ostaviti ga tako desetak do petnaest minuta. Nakon tog vremena, na zaslonu bi se trebao pojaviti Appleov logo i telefon bi se trebao normalno pokrenuti. Jednom kada se uređaj upali, žično punjenje ponovno funkcionira bez ikakvih problema. Prema izvješćima s foruma, ovu metodu navodno koriste i zaposlenici u Appleovim trgovinama kada im korisnici donesu "mrtav" uređaj.

Kao moguće tehničko objašnjenje navodi se da firmware baterije zahtijeva određeni minimalni napon kako bi pokrenuo sustav nakon potpunog pražnjenja, a čini se da je bežično punjenje u ovom stanju pouzdanije u isporuci tog početnog energetskog impulsa. Neki su korisnici prijavili uspjeh i s korištenjem jačih žičnih punjača, poput onih za MacBook, no bežično punjenje i dalje ostaje najsigurnija opcija.

*uz korištenje Ai-ja