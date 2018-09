iPhone dobio eSIM, Hrvatska među 9 zemalja kod kojih radi

Novi modeli iPhone XS and XS Max koje je Apple predstavio u srijedu podržavat će jednu zgodnu funkciju - eSIM.

Klasična SIM kartica bila je zapravo komadić plastike s čipom, no kod eSIM-a izbačeno je plastično kućište, a čip s korisničkim podacima integriran je u sami telefon.

Nova tehnologija SIM kartice omogućava da korisnici neće morati fizički mijenjati SIM karticu u telefonu, pa mu ne trebaju ni dva slota ako žele na istom telefonu imati aktivna dva broja telefona. Osim što više ne morate otvarati uređaj za zamjenu kartice, brža je i aktivacija koja se u nekoliko minuta obavlja preko QR koda.

Apple’s new iPhones use eSIM technology, but only nine countries in the world support it https://t.co/DgBmyGmD6c