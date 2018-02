Ispred svog vremena: Gates je ove stvari predvidio još 1999.

Prije gotovo 20 godina, Bill Gates je u svojoj knjizi "Business @ the Speed of Thought" napisao 15 predviđanja koja su u to vrijeme izgledala neostvariva. S vremenom se pokazalo koliko su bila točna. Business Insider donosi 15 predviđanja iz 1999. godine te aplikacije, web stranice i uređaje koji se danas koriste, a tada ih je teško bilo zamisliti.

1. Web stranice za usporedbu cijena

Gates je predvidio automatizirane usluge koje će uspoređivati cijene te omogućiti korisnicima da vide cijene na više web stranica. Na taj način korisnici će lako pronaći najjeftiniji proizvod. Danas postoje NexTag i PriceGrabber, a različite cijene mogu se pretraživati i preko Googlea ili Amazona.

2. Mobilni uređaji

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Predvidio je da će ljudi nositi male uređaje koji im omogućavaju da stalno ostanu u kontaktu i rade posao s bilo kojeg mjesta. Moći će provjeravati vijesti, vidjeti letove koje su rezervirali ili dobiti informacije s financijskih tržišta. Pametni telefoni, pametni satovi, zvučnici kao što su Amazon Echo ili pak Microsoft HoloLens danas nisu ništa neobično.

3. Online plaćanje i briga o financijama

Predviđanje da će ljudi plaćati račune i brinuti o svojim financijama preko interneta činilo se nemogućim, ali danas se može jednostavno obaviti plaćanje preko web stranice ili aplikacija kao što su PayPal i Venmo.

4. Osobni asistenti i Internet stvari (IoT)

Foto: Amazon

Gates je predvidio i razvijanje osobnih asistenata. Predvidio je uređaje koji će se sinkronizirati s drugim uređajima koje ljudi koriste. Uređaji će provjeravati e-mailove i omogućavati razmjenu podataka. Na primjer, moći će na temelju recepata za pripremu hrane obavijestiti korisnika koje namirnice mora kupiti u trgovini. Razvijanje virtualnih asistenata danas se kreće u tom smjeru, a već postoje uređaji kao što je Nest koji prikuplja podatke u dnevnom boravku korisnika te automatski prilagođava temperaturu.

5. Online nadzor domova

Stalni video nadzor kuće ili stana postat će uobičajen, predvidio je Gates. Postojat će aplikacija koja korisnika obavještava ako netko uđe u njegovu kuću dok njega nema. Tvrtke kao što su Canary, Ring, Netgear i Googleov Nest proizvode kamere koje omogućuju praćenje kuće preko pametnog telefona te šalju upozorenje kada je vidljiva neka osoba.

6. Društveni mediji

Foto: Pixabay

Gates je napisao da će privatne web stranice za prijatelje i obitelj biti uobičajene te će omogućavati čavrljanje i planiranje događaja. Facebook, WhatsApp, Instagram i Slack samo su neke od aplikacija koje nam danas pružaju jednostavan način da ostanemo u kontaktu.

7. Automatizirane promotivne ponude

U knjizi je opisan softver koji zna kada ste rezervirali putovanje i zatim te podatke koristi kako bi vam predložio aktivnosti na toj destinaciji. Predlaganje aktivnosti, popusta i jeftinih cijena činilo se neostvarivim predviđanjem, ali danas na web stranicama kao što su Expedia i Kayak postoje ponude temeljene na korisnikovim prošlim kupnjama. Također, Google i Facebook nude promotivne oglase na temelju lokacije gdje se nalazimo, a Airbnb nudi noćenja u domovima lokalnih stanovnika umjesto u hotelima.

8. Live web stranice za raspravljanje o sportovima

Bill Gates predvidio je uslugu koja će omogućiti da korisnici u isto vrijeme gledaju neki sport na televiziji te komentiraju i raspravljaju s drugim gledateljima. Mnogi društveni mediji dopuštaju upravo to, a Twitter je lider u komentiranju u stvarnom vremenu.

9. Pametno oglašavanje

Foto: Pixabay

Uređaji će biti prilagođeni pametnom oglašavanju, napisao je Gates u svojoj knjizi te predvidio da će uređaji znati trendove kupnje korisnika te prikazivati oglase prilagođene njegovim željama.

Oglasi na Facebooku i Googleu imaju upravo takvu značajku. Oglašivači ciljaju korisnike na temelju povijesti klikova, interesa i prijašnjih kupnji.

10. Linkovi na web stranice tijekom televizijskih emisija

Predviđanje da će emitiranje televizijskih programa uključivati linkove na relevantne web stranice koje nadopunjuju sadržaj onog što korisnik gleda na televiziji ostvarilo se na način da gotovo svaka reklama poziva gledatelje da ode na njihovu web stranicu ili da ih prate na Facebook i Twitter profilima.

11. Online forum za raspravu

Jedno od predviđanja bilo je i da će stanovnici gradova i zemalja moći preko interneta raspravljati o pitanjima koja ih se tiču, poput lokalne politike, gradskog planiranja ili sigurnosti.

Danas većina web stranica s vijestima ima odjeljke za komentiranje u kojima se može pokrenuti online diskusija. Također, postoje i forumi gdje ljudi mogu postaviti određena pitanja.

12. Web stranice temeljene na interesima

Bill Gates predvidio je da se online zajednice neće kreirati na osnovi lokacije na kojoj se korisnici nalaze, već na temelju zajedničkih interesa. Mnoge današnje web stranice specijaliziraju se samo za jednu tematiku, a većina stranica s vijestima podijeljena je na podskupine te na taj način omogućavaju korisnicima da se fokusiraju na teme koje ih zanimaju.

13. Softver za upravljanje projektima

Gates je osmislio i mogućnost da voditelji projekata sastavljaju svoje timove online na način da opišu projekt na kojem rade te dobivaju preporuke za dostupne ljude koji bi odgovarali njegovim zahtjevima. Aplikacije kao što su Slack i Trello danas su uobičajeni alati za formiranje timova i dodjeljivanje zadataka.

14. Online zapošljavanje

Foto: StockSnap.io

Ljudi koji traže posao moći će pronaći posao preko interneta tako što će napisati svoje interese, potrebe i specijalizirane vještine. Ovo predviđanje se ostvarilo pokretanjem LinkedIna koji omogućuje korisnicima da objave svoj životopis te pronađu poslove na temelju interese i potreba, a poslodavci traže buduće zaposlenike na temelju specijaliziranih vještina.

15. Softver poslovne zajednice

Posljednje predviđanje navedeno u Gatesovoj knjizi bilo je da će tvrtke moći online ponuditi poslove drugim tvrtkama, pojedincima ili klijentima koje se bave drugačijim poslom te da će na taj način moći zajedno surađivati. Predviđanje se ostvarilo pokretanjem usluga kao što su Upwork i Fiverr, koje omogućuju freelancerima i malim tvrtkama lakše pronalaženje klijenata.

Digital Takeover otkriva kako se nositi sa svijetom inovacija

Promjenama se možemo opirati ili ih možemo prihvatiti i prilagoditi se. Sigurno je da su one neizbježne, a pred nama su nova predviđanja koja će uskoro postati naša svakodnevica.

Na vrijeme osigurajte svoje mjesto i budite dio druge po redu konferencije Digital Takeover na kojoj će svjetski i domaći stručnjaci govoriti kako se nositi sa svijetom neprestane inovacije. Prvi najavljeni predavači na konferenciji su Peter Corbett, vlasnik čak 20 "Lavova" iz Cannesa i osnivač digitalne agencije iStrategyLabs te Daniel Newman, autor 6 bestselera na Amazonu i Forbesov suradnik.

Digital Takeover održat će se 13. ožujka 2018. u CineStaru u zagrebačkom Branimir Centru. U prodaji su early bird ulaznice u ograničenoj količini po cijeni od 1.500 kuna.

Sve novosti o Digital Takeoveru i novim predavačima pratite na Facebooku i na www.digitaltakeover.hr.

Tema: Digital Takeover