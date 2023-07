Isprobali smo Acer ES5 romobil za vožnju kroz urbanu džunglu

Acer je kompanija koja je dobro poznata po proizvodnji računala i informatičke opreme, ali na testu sada imamo njihov električni romobil ES5, dizajniran za mlađe profesionalce, ali i nešto robusniji od manjeg modela ES3.

Romobili su iz godine u godinu sve popularnije sredstvo prijevoza za brže kretanje kroz gradske gužve, a to pokazuje i sve veći broj modela različitih proizvođača, tako i Acera koji je također odlučio ući u područje urbane mobilnosti.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Acerov ES5 dolazi s prilično čvrstom aluminijskom konstrukcijom i tijekom vožnje nema nekih neželjenih zvukova koji bi ukazivali na lošije spojeve. Volan se preklapa kad se ne vozi, no kopča koja ga drži prilično se teško oslobađa, ali dobro je znati da ga sigurno drži. Sam volan prilično je visok, na nekih 130 cm, i ovakav romobil neće biti najudobniji za niske vozače kojima to može biti prilično nespretno. Višim vozačima ovo će biti taman, a treba istaknuti i da se mogu voziti oni teški do 120 kilograma.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Treba istaknuti i da je romobil težak 18,5 kilograma, što znači da tegljenje romobila dalje od prvog kata postaje prava muka, a i ulazak u javni prijevoz ovisi o tome koliko morate podizati romobil da bi ga ubacili u tramvaj, bus ili vlak.

Kako se radi o visokom romobilu, manevriranje u zavojima je nešto kompliciranije, a po ravnom se vozi odlično. Dolazi s motorom od 350W i ubrzanje je prilično ravnomjerno. Nećete ovdje imati doživljaj da romobil ‘čupa’ iz mjesta i ubrzava naglo. No sama udobnost vožnje je pod utjecajem kotača koji su puni, a ne sa zračnicom pa je romobil prilično ‘tvrd’. To se posebno osjeti na neravninama ili na makadamu. No imate sigurnost da vam se gume neće probušiti. Platforma na kojoj stojite tijekom vožnje je dosta velika i možete se udobno smjestiti, ali i prebaciti težinu. Straga se nalazi disk koji moćno blokira kotač, a sprijeda je električna kočnica. Svjetla se prilično dobro vide i osvijetlit će jasno put pred vama.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Romobil dolazi s relativno velikim info ekranom koji ima samo jednu tipku za uključivanje, a preko nje možete promijeniti i razinu snage dvostrukim dodirom. Uz prikaz snage, ekran još ima brzinomjer, stanje baterije te prikazuje jesu li upaljena svjetla i je li spojena Bluetooth aplikacija na mobitelu. Nedostaje prikaz ukupne kilometraže, što možete vidjeti u aplikaciji i upravo preko nje ćete i većinu toga obavljati. Osobno, mislim da je praktičnije i jednostavnije da su te osnovne funkcije dostupne preko tipki na samom ekranu, no to bi vjerojatno podiglo cijenu. Ovako, aplikacija je prilično nužna za svakodnevnu vožnju. Uparivanje je jednostavno, a sama aplikacija ima podršku i za hrvatski jezik. U njoj možete pratiti stanje baterije, brzine, kilometražu te upravljati svjetlima.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Romobil ima deklarirani maksimalni doseg od 60 kilometara, no to će naravno ovisiti o cesti kojom vozite, odnosno usponima, ali i o težini vozača. Tijekom nekoliko dana vožnje u trećoj razini, odnosno pri maksimalnoj brzini, izgubio bi otprilike 40 posto kapaciteta baterije za rutu od 12 kilometara. Treba istaknuti i da se radi o vozaču od 100 kg. Tako da može biti i značajno štedljiviji pa se može razvući punjenje i na svaka dva dana.