Isprobali smo Asus Zenbook 14X OLED koji odaje počast svemiru

Otkad je prijenosnika, astronauti su ih koristili u svemirskim misijama, a ASUS je ove godine predstavio Zenbook 14X OLED Space Edition (UX5401Z), laptop dugog imena kojim su odlučili odati počast prvom prijenosniku (P6300) koji su oni proizveli prije 25 godina. Asus je tada nekoliko modela poslao i na svemirsku postaju Mir te su proveli oko 600 dana u orbiti.

A novi Space Edition, koji smo nedavno isprobali, gomilom detalja odaje počast svojoj prošlosti, ali i istraživanju svemira. Neki su odmah očiti, dok su drugi pravi skriveni biseri. Na aluminijskom poklopcu tako možete uočiti obrise svemirske kapsule, no na poklopcu ipak najviše pažnje uzima 3,5-inčni OLED ekran. Radi se o ekranu koji može prikazati neke predefinirane animacije, razinu baterije, ali i vaše podatke, QR kod ili neku drugu poruku. Uglavnom informacije koje su korisnije nekome tko gleda u vaš laptop nego vama. Dodatak koji može tu i tamo biti koristan, no bilo bi puno atraktivnije da ima više opcija do kojih se dolazi kroz MyAsus aplikaciju. Ona je pak također mogla biti jednostavnije dizajnirana.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tu se još mogu iščitati i linije Morseovog koda koji prikazuje frazu ‘per aspera ad astra’, odnosno kroz trnje do zvijezda. S unutarnje strane uz veliki trackpad su linije koje bi trebale asocirati na kokpit, a još prema rubovima prijenosnika su linije koje prikazuju orbitu Mira. Dodatni svemirski naglasci su i na razmaknici te tipki za uključivanje koje su narančaste, a na razmaknici se može vidjeti i obris planeta s prstenom koji podsjeća na Saturn.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Što se OLED ekrana tiče, on je osjetljiv na dodir, a kad ga podignete, podvlači se pod tipkovnicu, odnosno podiže ju pa je malo ugodnije tipkati na njoj. Sam ekran prikazuje rezoluciju 2800x1800 piksela, a slika je fantastična i oštra i uz TÜV Rheinland certifikat možete mirno raditi satima jer će se vaše oči manje naprezati. Sama tipkovnica je ugodna za rad, s dobrim pozadinskim osvjetljenjem, a odlična stvar kod trackpada je da se pritiskom može aktivirati i prikaz numeričke tipkovnice na njemu pa ima dvostruku namjenu, što je odlično za produktivnost.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zenbook je opremljen Harman Kardon zvučnicima s Dolby Atmosom koji imaju jako ugodan zvuk s pristojnom razinom basa i na njemu je sasvim lijepo bilo gledati Andor na Disney+, a bonus opcija ovog laptopa je što i dalje ima 3,5 mm utora za slušalice. Od portova tu je još 1 USB 3.2 ulaz i 2X Thunderbolt 4 te HDMI konektor, a pri vrhu ekrana je web kamera 720p rezolucije i sasvim osrednje kvalitete.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U skladu s imenom su i performanse ovog laptopa. Asus ga nudi i u brutalnoj varijanti s i9-12900H čipsetom i 32 GB RAM-a, a mi smo na testu imali nešto skromniju varijantu sa Intel i7-12700H te 16 GB RAM-a. U svakodnevnom radu s Windowsima 11 i više nego dovoljno, a kako se tu nalazi Iris Xe grafika, ne možete računati na ozbiljan gaming i igranje Cyberpunka u 90 fps, ali za povremeno lagano igranje će biti dovoljno nekih igara na nižim postavkama. Performance režim rada laptopa će izvući najviše iz Asusa, ali i natjerati ventilatore da rade punom parom. Ventilacijski otvori za vruć zrak su na bočnim stranama, a zbog dobro dizajniranih kosina lako se može toplina otjerati od laptopa. Balansirani režim je srednja razina postavki i ona je optimalna za neki svakodnevni rad. Baterija od 63Wh dolazi sa brzim 100W USB-C punjačem i do 100 posto se napuni za manje od 2 sata, dok je u prosjeku laptop izdržao oko pet sati s punjenjem.