Isprobali smo Honor Magic 7 Pro: Ima li sve što treba da bude najbolji telefon godine?

Honorov Magic 7 Pro je fantastičan telefon nakrcan najnovijim čipsetom iz Snapdragona te gomilom AI značajki i zasigurno jedan od najboljih uređaja ove godine. To je dojam koji je ostavio nakon nekoliko dana tijekom kojih smo se družili s uređajem od njegovog službenog predstavljanja na Bledu sredinom siječnja. Inače, u Kini su ga predstavili još u studenom.

A kako se čini, na dobrom je putu i da ostvari odličnu prodaju tijekom ove godine. Iz Honora su ovaj tjedan izvijestili kako su u prva dva dana prodaje u Europi ostvarili rast od 76 posto u odnosu na prošlogodišnji model Magic 6 Pro. Vjerojatno im je tu pomoglo i što su u lansiranju za par dana preduhitrili Samsung i Galaxy S25, ali i što su u suradnji s operaterima ponudili atraktivne popuste pri početku prodaje.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Magic 7 Pro prati trendove ravnih linija kakvi su sve rašireniji na mobitelima u posljednje vrijeme. Iako na prvu ne djeluje toliko drugačije u odnosu na Magic 6 Pro, pa je i samo dva grama lakši, razlika je mnogo. Ona koju ćete vjerojatno prvo uočiti je u stražnjem modulu gdje su smještene kamere. On je i dalje impozantan i prilično velik kako bi smjestio sve senzor, no njegovi su rubovi puno blaži i bolje se stapaju s ostatkom uređaja. Telefon je dobio ravne rubove, a koliko je dobro uređaj izbalansiran svjedoči i da može stajati uspravno na stolu. Iako su rubovi ravni i ekran je ravan, na njihovom spoju su prisutne mikro krivulje pa ekran izgleda kao da izvire iz kućišta. Jako efektan detalj. U konačnici je telefon doslovno za dlaku tanji od Magica 6 Pro (8,9 vs 8,8 mm), no i 2 milimetra je širi. Bez obzira na to, komotno se može koristiti jednom rukom.

Vizualno možda djeluje kao da ima manje krivulja, ali telefon djeluje jako ugodno u ruci i iznimno čvrsto, a zahvaljujući tim blagim krivuljama, osobito u kutovima uređaja, nećete imati osjećaj da je toliko glomazan. Ipak se radi o 6,8-inčnom ekranu, jednakom kao na S24 Ultri, koji je još širi, sa izrazito odrezanim rubovima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon kod nas dolazi u dvije boje, ‘mjesečevo sivoj’ varijanti s mramornim sivim premazom te crnoj matiranoj verziji koja možda nije najatraktivnija, ali će savršeno odbijati otiske prstiju. Inače ima još i bijelu te nebeski plavu boju, koja ove godine djeluje najatraktivnije. Nema više verzija s veganskom kožom kao lani, pa ni zelene boje.

Telefon dolazi s IP68/69 razinom otpornosti na prašinu i vodu, a može izdržati i vodu do 80 Celzija, iako je upitno zašto bi ga tome izložili. Prilično je izdržljiv, no tijekom korištenja ovog uređaja nismo dobili upute za brutalno iživljavanje kao što je to bio slučaj s izdržljivim Magic 7 Lite modelom.

I Magic 7 Pro je zadržao infracrveni senzor na vrhu pa ga možete koristiti kao daljinski upravljač za razne uređaje po stanu. Mala je vjerojatnost da će vam tome služiti, ali dobro je imati tu mogućnost kad zaboravite gdje vam je daljinski od klime.

Ekran i impresivan zvuk

Veliki OLED ekrani od 6,8 inča postali su praktično standard od kojeg nema previše odstupanja i Honorov Magic 7 Pro ima panel jednake dijagonale kao i prošlogodišnji model. Tu je i dinamičko osvježenje slike do 120 Hz, uz 1600 nita svjetline (5000 nita vršne svjetline). Rezolucija je 1280x2800 piksela i panel pruža fantastičnu sliku u gotovo svim uvjetima, a i na skijalištu Vogel jasno se sve moglo iščitati. Istina, ima ekrana i sa nazivno boljim performansama, ali ovo što nudi Magic 7 Pro je više nego dovoljno. Boje su fantastične, kao i kontrast, a HDR sadržaj (uz Dolby Vision) izgleda blještavo.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sam ekran je potpuno ravan, odnosno površina na kojoj se prikazuje slika, a tek u krajnjim rubovima je staklo zaobljeno, pa u konačnici ekran djeluje kao da izvire iz metala. Ultrazvučni senzor otiska prsta ispod ekrana je iznimno brz i precizan, a pri vrhu ekrana se nalazi i širi otvor za kameru u kojem je smješten i TOF 3D senzor koji omogućuje prepoznavanje lica, a omogućuje i da na taj način otključate bankovne aplikacije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran štiti Honorovo staklo NanoCrystal Shield staklo, koje je iznimno otporno. A kineska kompanija nije mislila samo na zaštitu stakla, već i vaših očiju pa je tu cijeli niz rješenja pod nazivom ‘Eye comfort’ kojima može upravljati AI,, od 4320 Hz PWM zatamnjenja koje smanjuje titranje slike, a navode još i nisku razinu plave svjetlosti, dinamičko zatamnjenje zaslona, prirodne tonove boja, AI defokusiranje, cirkadijalni noćni prikaz.

Odličan ekran prati i impresivan zvuk Magica 7 Pro. Telefon dolazi sa stereo zvučnicima, koji su smješteni na vrhu i dnu uređaja, a dojam je da se radi o jednom od najboljih ozvučenja na mobitelima koje sam imao prilike čuti. Potpuno me iznenadio količinom basa zahvaljujući integriranom subwooferu i dizajnu njihove zvučne komore. Ovako bogat zvuk igrama daje dodatnu razinu, ali razina glasnoće i kvaliteta zvuka su dovoljno dobri da ovaj telefon može poslužiti i za ozvučenje na zabavi.

Hardver i performanse

Snapdragon 8 Elite najnoviji je čipset iz Qualcomma i uz njega na raspolaganju imate 12 GB RAM-a i 512 GB memorije, a to u praksi znači da ovaj telefon puca od snage, što pokazuju i benchmark testovi koje možete vidjeti u nastavku.

Sve igre rade glatko, bez vidljivih padova u performansama, a u isto vrijeme je bio i pristojno hladan. Tijekom svakodnevnog korištenja ni u jednom trenu nisam uočio neka zastajkivanja ili usporavanja, što bi bilo sasvim i neprimjereno uz ovoliko snage. Jednostavno je teško baciti ga na koljena.

Zahvaljujući razvoju vlastite silicij-ugljične baterije, Honor je u tanko kućište uspio ugurati bateriju od 5270 mAh. No, ovo je nešto manje nego u kineskoj verziji koja ima 5800 mAh, ali i manje od prošlogodišnjeg modela (5600 mAh).

Magic 7 Pro sada podržava 100W žično punjenje te 80W bežično punjenje preko odgovarajućih punjača (ni jedan ne dolazi s telefonom). Ove su godine podigli brzinu punjenja koju podržavaju sa 80W i 66W, a imate li odgovarajući punjač od nule do 100 posto možete se napuniti za nekih pola sata. Što je odlično za autonomiju ovog uređaja, jer ćete vrlo brzo biti u visokim postocima. Racionalnije korištenje i pažljivi izbor onoga što sve želite imati uključeno (uvijek aktivni ekran), omogućit će da rastegnete bateriju na dan i pol do dva. Tijekom korištenja telefona, uz puno fotografiranja, surfanja, poruka, baterija mi je redovito na kraju dana bila na nekih 50 do 60 posto, ali to je uključivalo i 20-ak minuta na punjaču tijekom vožnje s posla. Naravno, tu puno ovisi način na koji koristite telefon. Vjerojatno će i sljedeća ažuriranja softvera dodatno kalibrirati bateriju pa će biti zanimljivo vidjeti kako se Magic 7 Pro ponaša za koji mjesec, kad mu sve ‘sjedne na mjesto’.

Kamere

50 MP super dinamična HONOR Falcon kamera (f/1,4, f/2,0, OIS)

50 MP Ultraširoka kamera (f/2,0)

200 MP Telefoto kamera (f/2,6, 3x optički zum, 100x digitalni zum, OIS)

Prednja kamera od 50 MP (f/2,0) + 3D dubinska kamera

Vjerojatno najjači adut ovog telefona njegove su kamere. Glavnu riječ i dalje vodi 50 mpx senzor sa varijabilnom blendom i optičkom stabilizacijom, a bez značajnih promjena na papiru su i ultraširoka kamera te prednja kamera, također od 50 megapiksela.

No najviše je promjena prošla telefoto kamera. Dok je lani periskopska kamera imala 180 mpx i 2,5x optičko uvećanje, sada su količinu megapiksela podigli na 200, a optički zum je 3x. A kod nje u igru dolazi i AI Super Zoom, rješenje koje uz pomoć umjetne inteligencije pri zumiranju iznad 30x čini čuda - kad radi kako spada.

Kad pogodite uvjete, slike koje digitalno doradi mogu izgledati nevjerojatno, no s druge strane, ponekad su te dorađene slike očito umjetne, s detaljima kojih tamo nema. Odnosno nedostaje im dubine i prije izgledaju kao da su nacrtane slike, a ne fotografije. U svakom slučaju, jako je zabavno bilo vidjeti AI Super Zoom na djelu kad od muljave mase piksela napravi oštre fotografije. Ovo je još jedno od rješenja od kojih se očekuje i da se poboljšaju s novim softverskim ažuriranjima. Radi se o cloud opciji pa mu treba internet, a i samo generiranje AI verzije fotografije traje do desetak sekundi.

Pokretanje videa... 00:16 Honor AI Super Zoom | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Kod fotografiranja možete birati između standardne i žive palete boja, a glavna kamera pri dobrim svjetlosnim uvjetima pruža odlične fotografije. Harcourt Studio je Honorov portretni mod koji smo vidjeli prvo na Honoru 200, a potom i na preklopnom Magic V3, a radi se o fantastično podešenom i iznimno jednostavnom snimanju sjajnih portreta, ako je to ono što vas zabavlja. Imate crno bijele te dvije kolor verzije, a portreti su odlični i pri slabom svjetlu. Fotografije zadržavaju puno detalja, vlasi kose se jasno vide i stvarno je gušt snimati ovakve fotografije.

Softver

Magic 7 Pro dolazi s Androidom 15, povrh kojeg se nalazi i najnoviji Magic OS, Honorovo sučelje koje već niz godina gaji konzistentan dizajn. Osobno to mi je i najveći minus ovog telefona, jer ne izgleda kao da se previše promijenio još iz vremena kad je Honor bio Huaweijev brend. Htio bih da sljedeći Magic OS donese i dizajnerski odmak, ali i manji broj predinstaliranih Honorovih aplikacija koje su praktično alternativa Googleovim.

No tu je i cijeli niz softverskih rješenja koja su dodatno popeglali, od Magic Capsule koji se širi oko prednje kamere s korisnim widgetima, ovisno o aplikaciji koju imate pokrenutu. Magic Portal omogućuje da označite sliku, adresu ili neku drugu informaciju s ekrana i pritiskom je jednostavno odvučete u neku aplikaciju u rubu ekrana, a sad je on postao još moćniji jer lakše možete označiti što želite dijeliti. AI rješenja koja smo vidjeli kroz godinu su prisutna i ovdje, od bilješki, prijevoda, uređivanja slika, a uskoro bi trebala stići i opcija uz koju vas AI štiti od deepfake videa jer može prepoznati lažnjake i zaštititi od prevaranata. Circle to search i Gemini su standardni dio telefona. Odlična stvar kod telefona je da će Honor osigurati pet godina ažuriranja Androida i pet godina sigurnosnih ažuriranja. Neki rivali nude i više, ali dobro je znati da će 2030. godine ovaj telefon imati najnoviji Android. Pitanje je jedino hoćete li vi imati ovaj telefon 2030. godine.