Isprobali smo Huawei FreeArc slušalice: Uz njih ćete ostati u vezi sa svijetom oko vas

Na ovogodišnjem Mobile World Congressu Huawei je istaknuo kako je audio segment jedna od najbrže rastućih kategorija za kompaniju. Huawei već neko vrijeme ulaže u inovacije u zvuku, a najnoviji modeli, poput FreeBuds 4 Pro, donose značajne iskorake. Kako ističu, mnogi korisnici traže alternativu klasičnim in-ear i over-ear modelima, posebno u situacijama kada je važno čuti okolinu, poput trčanja ili vožnje bicikla, ili jednostavno, svi koji žele biti sigurni u prometu. Upravo zato, Huawei je nedavno predstavio FreeArc, slušalice koje kombiniraju lagan dizajn, udobnost i naprednu zvučnu tehnologiju.

Ovo nije prvi Huaweijev pokušaj u segmentu open-ear slušalica—prošle godine lansirali su neobične FreeClip, no s FreeArc modelom idu korak dalje te nastavljaju svoju Fashion Forward filozofiju, u nešto sportskijem duhu. U Huaweiju ističu da su ih zamislili za širok niz korisnika, od sportaša, do poslovnih ljudi kojima je važno biti svjestan okoline. Jedan od faktora kojima igraju na publiku je i cijena od 119 eura, kojom su dosta povoljniji od brojnih rivala sa sličnim slušalicama. Upravo smo njih i isprobali tijekom proteklih dana.

Dizajn i udobnost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

I dok su FreeClip slušalice iznimno neobične i modno naglašene, FreeArc nisu toliko nametljive slušalice i nešto su klasičnije, a pridružuju se nizu slušalica sličnog dizajna. Za razliku od klasičnih in-ear ili over-ear modela, FreeArc koristi pristup u kojem su slušalice dizajnirane kao kuka koja sjeda oko uha. Sličan dizajn godinama koriste slušni aparati, a i cijeli niz slušalica smo vidjeli u posljednje vrijeme s ovakvim dizajnom. Honor je također nedavno predstavio svoje Earbuds Open, Nothing ima svoje Ear Open slušalice, a slične imaju JBL, Shokz, Beyerdynamic…

Za razliku od većine in-ear slušalica, ove imaju i dosta veći spremnik. Njihova kutijica nije nešto što će vam neprimjetno biti u džepu, već sa dimenzijama od gotovo 7x7 cm zauzimaju osjetno više prostora. Ali, vjerojatnije ćete ih nositi u ruksaku ili torbi, zajedno sa svim ostalim stvarima. Samo kućište je lijepo zaobljeno, a slušalice se polažu jedna preko druge i nemoguće je da ih spremite, a da ne sjednu na svoje kontakte. Svaku slušalicu i njene metalne dijelove štiti silikonski sloj. Ugodno sjedaju preko uha, a zadebljani dio u kojem je baterija smješta se iza vaše uške, dok sami zvučnici sjedaju taman pred vaš ušni kanal.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tijekom testiranja, slušalice su se pokazale izuzetno udobnima, čak i pri višesatnom korištenju – gotovo kao da ih nema na ušima. Huawei je ovdje očito ciljao na korisnike koji se bave sportom i aktivnim načinom života, jer Free Arc ne vrše pritisak na uši i ne izazivaju nelagodu čak ni tijekom intenzivnih aktivnosti. Konstrukcija je stabilna, a slušalice čvrsto stoje na mjestu, što znači da ih ne morate stalno popravljati tijekom trčanja ili bicikliranja. Jedine situacije kad bi mi padale s uha bile su kad bih stavljao kapuljaču na glavu. Čak nisu smetale ni kad bih stavio sunčane naočale.

Oko samog zvučnika nalazi se metalni prsten u sličnoj nijansi samih slušalica, a unutar njega je vidljiv Huaweijev logo i jedino su to neki posebno istaknuti elementi dizajna, što je u redu.

Kućište i slušalice dolaze u zelenoj, sivoj i crnoj boji. Zelena koju sam koristio je najefektnija, ali i zahtijeva modno promišljanje jer se prilično ističe na vašoj glavi. Siva i crna su ipak klasične i ako ih se gleda kao modni dodatak, svestranije, s time da je sivi model najneutralniji.

Plastika kućišta je ono što mi ne djeluje uvjerljivo kao kod ostalih Huaweijevih slušalica. Vjerojatno je to zbog dimenzija, ali ne djeluje toliko čvrsto kao FreeBuds kućišta. Iako se vjerojatno radi o istoj plastici.

Zvuk i značajke

Iako open-ear koncept znači da nećete dobiti potpuno izoliran zvuk kao kod klasičnih in-ear slušalica, jer u osnovi se radi o minijaturnom zvučniku koji je smješten ispred vašeg uha, FreeArc me ugodno iznenadio kvalitetom zvuka, ne i glasnoćom. Zbog same prirode dizajna ovakvih slušalica, bas se ne može mjeriti s klasičnim in-ear slušalicama, ali ima ga. Srednji i visoki tonovi su čisti i precizni, što ih čini dobrima za slušanje podcasta, audioknjiga i razgovore. Tijekom korištenja, za pravo uživanje u glazbi slušalice su mi najčešće bile na nekih 80 posto glasnoće, nešto više od onog kako slušam in-ear slušalice. Također, tijekom telefonskih poziva, mikrofon je jasno prenosio glas, čak i u bučnijem okruženju. Sami driveri su i dizajnirani tako da su usmjereni prema vašem ušnom kanalu kako maksimum zvuka išao u pravom smjeru.

Huawei je uspio postići dobar balans između ambijentalne percepcije i kvalitete reprodukcije, što znači da možete uživati u glazbi bez da se osjećate odsječeno od svijeta oko sebe. U prometu i šetnji gradom nikad nisam bio u situaciji da nisam bio svjestan okoline, što je jako dobro za sigurnost. I to je jedan od glavnih faktora koji morate uzimati u obzir kod korištenja ovih slušalica, jer to je onaj dio koji kompenzira nešto slabiji zvuk.

Zahvaljujući IP57 zaštiti ove će slušalice biti i pogodne za sportaše tijekom trčanja. Neće im naškoditi znoj, a ni prskanje ako vas uhvati kiša. Jednostavno ih je isprati ili obrisati od prljavštine.

Podloga gdje je i Huaweijev logo služi za upravljanje gestama i zbog položaja treba malo vremena da se priviknete. Dvostruki dodir će pauzirati pjesmu, trostruki prebaciti na sljedeću, a imate još i dugi pritisak te klizač.

Baterija i povezivost

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Slušalice imaju baterije od 55 mAh, a kućište 510 mAh i punjenje slušalica traje oko 40 minuta, a kućišta oko sat vremena. Huawei ističe da slušalice osiguravaju 7 sati slušanja glazbe te 28 zajedno s kućištem, što je u skladu sa stvarnim korištenjem. A i samo desetak minuta na punjaču će vam osigurati par sati slušanja glazbe, tako da će proći dani prije nego morate na punjač.

Povezivanje putem Bluetootha bilo je stabilno i bez prekida, štoviše, iznenadilo me koliko su dobro lovile signal dok sam ih nosio po kući. Telefon bih ostavio u stanu u prizemlju, a slušalice su držale signal i na drugom katu ili na terasi s druge strane kuće. Isto tako, signal se prekinuo tek nekih 30-ak metara od kuće. Treba imati na umu da se tu radi o zidovima od pune cigle koji dodatno limitiraju signal.

Slušalice lako možete upariti s Android i iOS telefonom kao i svaki Bluetooth uređaj, ali AI Life aplikacija je ključan detalj, ako želite od slušalica izvući nešto više. Možete ju instalirati kroz Huaweijev App Gallery ili direktno preko QR koda na kutijici. AI Life će vam ponuditi prikaz baterije kućišta i slušalica, promjenu zvučne slike i upravljanje gestama, ali nema izbora kvalitete zvuka ili kodeka, kao na drugim modelima. U stvarnosti, možete proći i bez te aplikacije, ali onda morate računati i na to da nećete primati redovita ažuriranja softvera za slušalice. Dok ANC nije ni opcija, ono što me zasmetalo je što nema automatskog prepoznavanja da je slušalica skinuta ili pala i da pauziraju glazbu. To je inače rješenje koje je korisno kako ne bi izgubili slušalice dok ste u hodu.