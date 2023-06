Isprobali smo Huawei P60 Pro unikatnog izgleda i moćnog oka

Godine prolaze, američka zabrana je i dalje tu, ali Huawei nije pokleknuo ili nestao. Kineska kompanija nastavlja inovirati i razvijati nove uređaje, a takav je i P60 Pro, njihov najnoviji flagship telefon koji je odmah zasjeo i na vrh DXOMark ljestvice telefona s najboljim kamerama. Huawei je oduvijek bio prepoznatljiv po svojim odličnim kamerama, a nekoliko dana s P60 potvrdili su kako je ovo telefon koji neće razočarati, kad se tiče fotografiranja.

Prva stvar koju treba istaknuti kod novog Huaweija P60 Pro je njegov dizajn. Telefon dolazi u crnoj matiranoj varijanti te u ‘Rococo Pearl’ dizajnu kakav smo imali i na testu. Kako su istaknuli iz Huaweija na predstavljanju uređaja u Münchenu, razvili su dizajn koji na svakom uređaju ostavlja drugačiji uzorak koji uključuje prirodni mineralni biserni prah pa je na taj način i svaki telefon s ovim Huaweijevim Kunlun staklom jedinstven. Nema sumnje, ovakav dizajn privlači poglede i nemoguće je zamijeniti uređaj za neki drugi, osobito kad se tome pridoda i oblik modula u kojem se nalaze kamere.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Iako telefon ima ekran od 6,67 inča te dimenzije od 161x 74,5 x 8,3 mm, zahvaljujući zaobljenim rubovima i masi od 200 grama djeluje kompaktnije i dosta je laganiji od glavnih rivala. Usporedbe radi, Honor Magic 5 Pro i Galaxy S23 Ultra teži su 19 i 34 grama, a imaju ekrane od 6,8 inča. Jako je ugodan za korištenje i svakodnevno baratanje, a od bitnih stavki, na dnu je USB-C konektor, nema 3,5 mm ulaza, a ispod samog ekrana nalazi se senzor otiska prsta. Radi dovoljno brzo, no kao i kod mnogih uređaja, smješten je preblizu donjem rubu telefona za moj osobni ukus.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata





P60 Pro dolazi s OLED ekranom rezolucije 1220 x 2700 piksela i dinamičkim osvježenjem do 120 Hz i odličnim prikazom boja i ekran je dovoljno svijetao. Treba istaknuti da je automatski aktivan Always-on display, a sada u postavkama imate cijeli niz opcija koje možete uključiti da vam se stalno prikazuju, no to možete i isključiti te uštedjeti pokoji postotak baterije. Netflix, igre ili jednostavno skrolanje kroz dokumente i stranice, sve je to prilično brzo i glatko, a stereo zvučnici na vrhu i dnu uređaja su prilično glasni i imaju ugodnu raspon srednjih, niskih i visokih tonova.

Za obavljanje svih vaših zadataka zadužen je Snapdragon 8+ Gen1. Ne radi se tu o najnovijem Snapdragon čipsetu, no uz 8 GB radne memorije, ovaj je čipset i dalje više nego sposoban za sve što pred njega stavite. Zbog geopolitičkih razloga i američkih sankcija, ovaj čipset ograničen je samo na 4G podršku.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

App Gallery je postao sve moćniji u pronalaženju čak i onih aplikacija koje nisu zbog američkih sankcija dostupne na Huaweijevoj trgovini aplikacijama. Tako će vam pronaći te aplikacije na alternativnim trgovinama i skenirati ih te olakšati instalaciju i one potom rade sasvim standardno. One aplikacije koje koriste Googleove servise, ali i same Googleove aplikacije lako ćete instalirati kroz GSpace, koji u vašem telefonu emulira drugi Android uređaj i na taj način vam omogućiti pristup praktično svemu što ste i inače koristili. Ono što me smetalo kod GSpacea su oglasi, a i dalje Android Auto i Google Wallet ne rade. No Huawei nudi svoj Wallet i Curve kao rješenje za plaćanje, a Petal Maps karte sve su kvalitetnije. No bilo bi odlično kad bi Huawei ponudio rješenje za automobile srodno Android Autu.

Kamera je kod P serija uvijek bila glavni adut, a trostruki sustav na P60 Pro odmah je svojim karakteristikama skočio na vrh DXOMark ljestvice.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Glavnu riječ ima kamera od 48 megapiksela s fizički podesivim otvorom blende od f/1,4 do 4,0, što smo vidjeli i na Mateu 50 Pro. To sve možete prepustiti automatici, ali i u pro modu ručno sami upravljati postavkama. To će vam omogućiti da portreti imaju prirodno zamućenu pozadinu, ali i da uhvatite više svjetla pri slabom osvjetljenju. Ova je leća i optički stabilizirana, a optičku stabilizaciju ima i periskopska telefoto kamera od 48 megapiksela s f/2,1 otvorom blende te 3,5 optičkim uvećanjem. U samoj aplikaciji uvećanje ima još i 10x postavku i do tih razina su rezultati odlični, a digitalno uvećanje ide do 100x. Tu je još i širokokutna kamera od 13 mpx te prednja od 13 mpx. Video je ograničen na 4K i 60fps kod prednje i stražnje kamere.

U nastavku pogledajte niz fotografija P60 Pro u raznim uvjetima

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Huawei jako dobro optimizira rad baterije, a ovdje ćete na raspolaganju imati kapacitet od 4815 mAh. I da, uz telefon dolazi punjač od 88W. Nije najbrži, no brži je od većine i kad ste u žurbi, par minuta na utičnici će vam osigurati dosta vremena. Zanimljivo je da punjač ima dupli utor za USB-A i C konektor, no moraju biti prilično plitki kako bi oba u isto vrijeme mogli komotno uključiti. Telefon podržava i 50W bežično punjenje, ali za to trebate imati odgovarajući punjač. U praksi bez problema sa prilično puno fotografiranja i streaminga možete izdržati cijeli dan, a dva dana laganijeg korištenja također je sasvim izvedivo.