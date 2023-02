Isprobali smo Nokiju X30 5G: Svestrana, zelena i 'po mjeri'

HMD Global, kompanija koja stoji iza Nokia telefona, snažno se fokusirala na ekologiju i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš. Tako je i telefon koji smo nedavno testirali, Nokia X30 5G, njihov najzeleniji telefon dosad. Aluminij koji su koristili u izradi kućišta potpuno je recikliran, a čak je i 65 posto plastike koju su koristili reciklirano. Reciklirana je i kartonska ambalaža u kojoj telefon dolazi, a radi se o pakiranju koje prati trendove pa vas u kutiji čekaju telefon, USB-C kabel za punjenje, nekoliko brošura i to je to.

No zelenilo ne ide samo u pogledu hardvera. Jedan od velikih ekoloških problema je i elektronički otpad, a Nokia je odlučila smanjiti to na način da korisnicima što dulje ostane telefon u rukama. Pa tako za X30 jamče tri godine sigurnosnih ažuriranja i tri sljedeća ažuriranja operativnog sustava, pa bi tako ovaj telefon trebao raditi sve do Androida 15, odnosno recimo godinu više od nekog prosjeka koji većina korisnika ima. Pitanje je samo kako će se taj telefon ponašati nakon tri godine korištenja.

Nokia X30 ostavlja jako dobar dojam kad ju raspakirate. Testni model je bio u ‘zagasito plavoj’ boji kućišta koja više ‘vuče’ prema sivoj, a kućište je obrubljeno svijetlim aluminijem. U ruci djeluje prilično čvrsto i izdržljivo, a zahvaljujući polikarbonatu, telefon ne djeluje teško, a nije ni glomazan, iako se radi o ekranu od 6,4 inča

Što se samog ekrana tiče, rubovi nisu najtanji pri vrhu i dnu ekrana i bilo bi elegantnije da su te stranice jednake debljine kao i bočne. Pri vrhu se nalazi selfie kamera, a cijeli ekran zaštićen je Gorilla Glass Victus staklom pa možete biti prilično sigurni kod svakodnevnog korištenja.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Rezolucija samog ekrana je 2400x1800 piksela, a tu je i osvježenje od 90 Hz koje se prilagođava prikazu na ekranu te 60 Hz kojih možete ‘zaključati’. Sama kvaliteta slike na AMOLED ekranu je zadovoljavajuća, no bilo bi puno bolje da je još svijetlija. Ako vam ostane uključeno automatsko prilagođavanje svjetline, često zna otići u toliko taman režim da se jedva mogu razaznati stvari na ekranu, a kad ste vani to je prilično nezgodno. No za gledanje filmova i povremeno igranje, kvaliteta slike bit će sasvim u redu. A tu dolazimo i do zvuka. Na dnu telefona nalazi se prorez za mono zvučnik, koji je solidan. Zvuči pristojno i nema onaj ‘plastični’ zvuk u sebi, no bilo bi puno bolje da je telefon ove cijene dobio stereo zvučnike.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Testni je model imao 8 GB RAM-a i 256 GB memorije, a pogoni ga Snapdragon 695 (6 nm) uz koji ćete uživati u blagodatima 5G povezivosti. Za veliku većinu prosječnih dnevnih zadataka ovo je sasvim dovoljan raspored snaga, a kako je tu Adreno 619 grafički čip, ne računajte na brutalne performanse u najzahtjevnijim igrama. Ovaj telefon i nije za to. Svakodnevno korištenje, navigacija, poruke i streaming videa i glazbe, sve to će X30 odraditi bez greške. Telefon dolazi s praktično čistom verzijom Androida 12, a HMD jamči tri godine softverskih ažuriranja što znači novije verzije Androida. Što se samog uređaja tiče, čisti Android je jednostavan za korištenje, bez nekih suvišnih detalja. Ono što mi je smetalo je Googleova traka za pretraživanje na dnu ekrana pa sam relativno brzo instalirao alternativni launcher.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Nokije su nekad bile hvaljene zbog svojih kamera, osobito kad se sjetimo sjajnih PureView 808 i Lumije 1020, a ova dolazi s dvije stražnje kamere. Glavna ima senzor od 50 megapiksela i f/1,9 otvor blende, no ono što je još bolje je i optička stabilizacija slike. Radi se o senzoru koji nećete naći u baš svakom telefonu ove klase, a čini znatnu razliku pri snimanju. Uz njega ćete dobiti i širokokutni senzor od 13 megapiksela s f/2,4 otvorom blende i dobro je što nema dubinskog i makro senzora od 2 megapiksela koji ne doprinose značajno samoj fotografiji. Sprijeda vas čeka senzor od 16 megapiksela s f/2,4 blendom. Pri dobrom svjetlu, fotografije su zadovoljavajuće, s dovoljnom količinom detalja, a telefon ima i noćni mod koji će izbalansirati kontrast, svjetlost, zasićenost boja i oštrinu i dati vam pristojne fotografije.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija snimljenih ovim telefonom.

X30 dolazi s baterijom od 4200 mAh, koja podržava 33W punjenje preko žice i u praksi to znači da ćete bez teškoća izgurati kroz kroz dan s jednim punjenjem i prosječnim korištenjem, u čemu vam pomažu štedljivi procesor i relativno manji ekran. Većina ljudi koja ne ‘visi’ stalno na telefonu može to komotno rastegnuti i na dva dana. A dobro je što se za otprilike pola sata telefon od nule napuni na 70 posto.