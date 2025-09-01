Isprobali smo novi Huawei MatePad 11.5: Tablet koji želi da ga koristite baš svaki dan

Huawei je novu verziju svog tableta MatePad 11.5 predstavio taman pred početak školske godine kao uređaj kojim ciljaju na studente i mlade profesionalce kojima žele ponuditi više od klasičnog uređaja za surfanje i gledanje videa. Radi se o ozbiljnom alatu koji uz odličan zaslon, vrhunski zvuk, dugotrajnu bateriju i dodatke poput M Pencil olovke i Smart Keyboard tipkovnice lako može i zamijeniti prijenosno računalo u svakodnevnom radu i učenju.

Tanak, lagan i čvrst

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

MatePad 11.5 je tanak svega 6,1 milimetar i lagan 515 grama, ali u ruci djeluje čvrsto i solidno. Treba istaknuti da su ga stanjili u odnosu na prethodnika, sa 6,8 mm. Kućište od aluminija daje premium dojam, a sve je minimalistički. Nema tu nekih nepotrebnih detalja, na stražnjoj strani dominiraju samo logo i prsten oko kamere u gornjem desnom kutu. Testni model u ljubičastoj boji je također prilično jednostavan i ne djeluje neozbiljno, a tu je još i sivi (Space Gray) model. Rubovi su lagano zaobljeni, pa ga to čini ugodnijim za korištenje.

Tipkovnica koja služi i kao zaštitna maska lako pretvara tablet u puno funkcionalniji stroj, za znatno više rada. Sama tipkovnica i zaštitna maska za stražnju stranu tableta su odlično izvedeni. Tako ona ima 'kickstand', pa možete tablet odvojiti i koristiti samo njega u uspravnom načinu, ako gledate film ili seriju negdje u pokretu. Tipkovnica se potom magnetno spaja i ima svoj konektor preko kojeg se može puniti.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Sama tipkovnica je kompaktna i responzivna, no nedostaje joj trackpad i djeluje nešto jednostavnije od onih na skupljim modelima. Hod tipki je solidan, no tipke na kojima su 'naša' slova su skraćene pa morate malo više paziti kod tipkanja. No, brzo se možete na to naviknuti. Kad je tablet spojen zajedno s tipkovnicom, masa cijelog seta se penje na 954 grama, što je i dalje sasvim prihvatljivo ako ćete ga nositi u torbi ili ruksaku, ali i na razini ultrabookova.

Huaweijeva M Pencil olovka treće generacije reagira trenutno i ima sampling od 240 Hz, pa je pisanje po mat zaslonu doista ugodan doživljaj, a pri bilježenju i crtanju nema kašnjenja ni pogrešnih unosa. Olovka se magnetno puni i lako se pričvrsti na tablet, no upravo je u tome problem. Kako je olovka magnetno spojena, lako može otpasti što znači da je vrlo lako možete i izgubiti u hodu.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AI alat u Huawei Notes aplikaciji dodatno poboljšava rukopis pretvarajući neuredne bilješke u uredno oblikovane stranice, no to radi jako dobro s engleskim jezikom, s hrvatskim baš i ne.

Zaslon na kojem želite čitati i pisati

Glavna zvijezda tableta je 11,5-inčni 2.5K FullView zaslon (2456×1600 piksela) s omjerom 3:2 koji daje više prostora za rad. Osvježavanje do 120 Hz čini navigaciju, pisanje i crtanje vrlo glatkima, a PaperMatte tehnologija uklanja refleksije i smanjuje napor za oči. U praksi to znači da se može puno dulje koristiti bez umora, a Color Mode dodatno prilagođava prikaz pri čitanju knjiga ili časopisa.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kvaliteta prikaza je vrlo dobra za ovu klasu uređaja, iako skuplji modeli nude još oštriju sliku i bolji kontrast. Ipak, svjetlina od 600 nita omogućuje ugodan rad i na otvorenom, što je korisno za studiranje ili sastanke na terenu.

Opremili su ga sa četiri zvučnika s Huawei Histen 9.0 algoritmom te pružaju čist, bogat i prostoran zvuk, dovoljno snažan i za filmove i za online nastavu, iako ćete vjerojatno češće slušati tablet uparen preko slušalica.

Softver koji olakšava posao

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

HarmonyOS donosi jednostavno i poznato sučelje s korisnim značajkama poput Floating Multi Window funkcije i SuperHub alata za brzi prijenos datoteka i prikaz više aplikacija na ekranu. Već smo spomenuli da je tu prisutna "Bilježnica" koja ima i mogućnost da snimate zvuk pa da lakše pratite svoje bilješke uz audio s predavanja. No, GoPaint aplikacija je jedan od jačih aduta Huaweija. Radi se o moćnoj aplikaciji za crtanje s gomilom alata i mogućnosti koje će maksimalno iskoristiti vašu olovku pa tako i prepoznati koliko ste je snažno pritisnuli na ekran. Fantastično za kreativce, što ja nikako nisam.

Ono što me smetalo kod Harmonyja je niz predinstaliranih aplikacija koje su bespotrebne i odmah ih poželite ukloniti.

AppGallery je daleko napredovao s brojem aplikacija kako bi premostili "nedostupnost" Googleovih servisa. Iako službeno nema Googleovih servisa, vrlo lako to možete premostiti. Pa, tako čim krenete u AppGallery tražiti WhatsApp, ponudit će vam se da instalirate microG, jedno od rješenja koja su već neko vrijeme dostupna da se u pozadini pokrenu Googleovi servisi. Uz to, možete instalirati i GBox, također već dugo poznatu opciju za pristup aplikacijama. I tako vrlo brzo možete imati praktično sve što i na standardnom Android tabletu s Googleovim servisima, od igara poput Genshin Impacta, Googleovih dokumenata, tablica, YouTubea... Neke aplikacije i dalje ne rade, no ogromnu većinu možete iznimno lako upogoniti, pa tako i sve streaming servise.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Radi bez predaha

MatePad 11.5 dolazi s osmojezgrenim procesorom Kirin 8020, 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, što je dovoljno za multitasking, crtanje, pisanje bilježaka i streaming sadržaja. HarmonyOS 4.3 radi brzo i stabilno, a geste na ekranu glatko funkcioniraju. Ovo je uređaj prvenstveno namijenjen produktivnosti, ali moći ćete se ugodno i igrati na njemu, iako neće igre raditi na maksimumu performansi.

Tablet ima veliku bateriju od 10.100 mAh koja u praksi bez problema izdrži više dana lakšeg korištenja. Huawei navodi do 14 sati reprodukcije videa, što se pokazuje realnim. Naravno, na izdržljivost baterije će utjecati i koliko vi opteretite tablet.

Punjenje od 40 W vraća uređaj na 100 posto za oko sat i pol s originalnim punjačem i kabelom koji, srećom, dolaze u kutiji.

Početna cijena tableta iznosi 399 eura, a kupci do kraja rujna na poklon dobivaju pametnu tipkovnicu i M-Pencil olovku.